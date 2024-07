El Flaco se pone serio Antes de llegar a San Juan con "El bufón del pueblo', repasó máximas sobre el humor.

Reconoce que tiene la risa fácil y muy rara vez se lo ha visto “serio’ en San Juan, un destino frecuente para sus espectáculos, adonde -consecuente con eso- volverá el próximo fin de semana para presentar su nueva propuesta, El bufón del pueblo (ver aparte). Pero antes que se corra el telón, Fernando “El Flaco’ Pailos se puso serio, un ratito, para analizar a pedido de DIARIO DE CUYO una selección de diez máximas sobre el humor. Se trata de aquellas frases que colecciona el refranero popular -anónimas algunas, otras no- que más de una vez la gente repite sin pensar, pero en las que él, uno de los referentes del género, se detuvo a reflexionar, aceptando el juego. Estrechamente relacionadas unas con otras, esto dijo Pailos, una voz autorizada en la materia.

* Es más difícil hacer reír que llorar

“Sí, al menos un poquito, es cierto. No he tenido mucha experiencia en eso de hacer que la gente se emocione y llore, tal vez por ahí hay excepciones, pero creo que para los comediantes es un desafío más grande pararse y decir “Bueno, le vamos a sacar una sonrisa a esta gente”; y más en este país donde tenemos puras pálidas. Pero el argentino gracias a Dios tiene un sentido del humor muy bueno y trata de tomárselo con una sonrisa’.

* Con el humor se pueden decir todo, hasta la verdad

“Totalmente. Y con esa va otra: “Si la imaginación consuela a las personas de lo que no son; el humor las consuela de lo que realmente son”. Tienen que ver con el espectáculo que hago. Los chistes que tengo de rengos, de ciegos, me los han contado ellos mismos! Yo tengo un sobrino ciego y las historias que me ha contado cuando “nos vemos”, como dice él, son muy graciosas. Mirá a Chaplin en El gran dictador, cómo le buscó la vuelta para decir lo que pensaba de Hitler…’

* En tiempos difíciles, la gente busca reír

“Sí, absolutamente. En general busca esparcimiento, pero si puede ver a alguien que le saque una sonrisa, lo hace. Es como una burbuja de felicidad. Incluso me contaba (Roberto) Moldavsky, que es amigo, que los judíos empezaron a hacer mucho humor en los campos de confinamiento, por lo menos para pasar de otra manera el horror que vivían’.

* Con humor la vida es más fácil

“Claro que sí, totalmente de acuerdo… Levanta el ánimo, hasta cura enfermedades. Sin humor la vida sería imposible’.

* Los humoristas no tienen sentido del humor…

“Conozco a algunos que sí son bastante caracúlicos fuera del escenario, pero no es una regla general, en mi caso no es así. La verdad es que yo me divierto mucho… Siempre digo que soy un privilegiado porque soy esto y me ha ido bien… Tengo el privilegio de subir a un escenario y que la gente se ría. No puedo pedir más’.

* El cómico hace reír, el humorista hace pensar

“Puede ser… no sé… Cuando me preguntan por mi profesión, digo “humorista”, en otros lados dicen comediante, ahora que está de moda dicen que hacen stand up… Yo creo que todo es más o menos lo mismo… Uno cuando hace humor siempre hace reír y también deja pensando’.

* La inteligencia de un hombre se mide por su sentido del humor

“¡Tiene razón, por eso yo tengo mucho sentido del humor! (risas). En realidad, tener sentido del humor es más fácil… Por ahí ves gente con cara de orto, mala onda, cuando -en general, ¿no?- es más fácil reírse que amargarse para poder sobrellevar las cosas que te pone la vida’.

* El humor es cosa seria

“Para mí sí, porque vivo de esto y cada vez que armo un espectáculo tengo que pensar en qué digo, en las luces, el sonido, el público, cómo llevarlo, qué sirve y qué no. Entonces cuando me pongo a escribir, me pongo serio. Por ahí hay una línea que me hace reír a mí y a la gente no, entonces la tengo que cambiar. Es como dicen también, que “para saber improvisar no hay que ser ningún improvisado”‘.

* Hay que saber reírse de uno mismo

“Sí, claro que sí. A todos en la vida nos pasan cosas que nos marcan y es muy bueno tomar esas cosas de esa manera, les sacamos un poco el peso que tienen ¿viste?. Por ahí te pasa algo y ves que a otro le pasa algo peor, pero esa persona tiene la capacidad de reír y lo pasa diferente… Yo veo a mi ahijado, que es ciego de nacimiento, cómo disfruta la vida y se toma las cosas con humor… Hay que aprenderlo, sí’.

* El humor nos consuela de nuestros defectos (de “El bufón del pueblo’)

“¡Por supuesto! Todos nos podemos reír de cómo somos y la vamos a pasar mucho mejor. Vayan a ver El bufón del pueblo y van a ver, van a aprender a reírse de sí mismos y a poner en práctica todo esto’.

El nuevo show

El bufón del pueblo correrá telón el próximo viernes a las 22 hs, en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre 41 este). Entrada general: $10.000 (anticipadas en www.entradaweb.com.ar). En gira nacional desde abril, “este unipersonal tiene un hilo conductor que es aprender a reírnos de nosotros mismos. Algunos lo saben hacer, pero la mayoría se amarga”, adelantó a este medio Pailos, para quien “en este caso el humor es como un espejo que nos permite ver cómo somos” y desdramatizar.

“Yo lo digo en el espectáculo, nosotros somos todos iguales en muchas cosas, pero también somos muy distintos, ni hablar físicamente; así que inspirándome en un tema del gran Charly García que dice ‘Bancate ese defecto’, bueno… Cuando empezó esto de que no se podía contar chistes de una cosa, de la otra, que la gente estaba muy sensible, le di una vueltita de rosca con cosas que me han pasado a mí realmente, como la época de la escuela cuando me hacían bullying porque era alto, muy flaco y con lentes… Cabeza de telescopio me pusieron. Pero en el grupo de amigos que teníamos había de todo, estaba el petiso, el gordo, el chueco, hasta el Nandito que tenía ojo de vidrio y él hacía bromas con eso; y así empezamos a reírnos nosotros mismos de los defectos que teníamos. Estas cosas cuento, por supuesto coloreadas con mucho humor, exagerando un poco como hacemos los humoristas, para darle un matiz más gracioso”, se explayó Pailos, quien aseguró que mucha gente se siente identificada con lo que escucha en el teatro. “Son cosas que nos han pasado a todos, de una u otra forma”, sostuvo acerca de su propuesta, que tiene como plus a un sexólogo riojano que habla de tabúes, “pero sin irse de mambo porque es un espectáculo para toda la familia”, aclaró.