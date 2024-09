El homenaje que se expande El espectáculo ideado por Ricardo Greguar renueva elenco y repertorio.

Después de la experiencia realizada en el Auditorio Juan Victoria hace unos meses atrás, con la aprobación de cientos de espectadores que disfrutaron la música de décadas pasadas, como la de Estela Raval, Raffaella Carrá y Los Ángeles Negros por ejemplo, quedó mucha tela para cortar… y más canciones para cantar. Por eso, el maestro Ricardo Greguar buscó sumar otras épocas y voces para ampliar su propuesta. Así es que esta noche, Evocaciones tendrá una segunda parte, ahora en el escenario del Teatro Sarmiento. El homenaje en esta oportunidad abarcará a Los Iracundos, Isabel Pantoja, Los Pimpinela, Palito Ortega, Valeria Lynch, Leonardo Favio y Sandro; y para ponerlo en acción fueron convocados los artistas locales Giselle Aldeco, Raúl Astorga, Rolando Ángel, Ana y Mario (Los Pimpinela sanjuaninos), Adriana Miranda, Juan Carlos Olmos y Los Iracundos por siempre; todos bajo la dirección musical de Greguar, que orquestará este gran ensamble para llevar nuevamente al público a un viaje de nostalgia, romanticismo y emociones por aquellas décadas de los 60, 70 y 80.

‘Nuestro esquema fue cambiando, con algunas voces que se incorporan y otras que quedaron, precisamente para acomodar nuevas piezas y evocar a otros artistas. Así pues incluimos a nuevos homenajes a otros músicos y cantantes, para brindar un repertorio con variantes para que el público pueda disfrutar de las canciones de estos ídolos que todavía siguen siendo escuchados en el presente y eso hace que no desaparezcan a pesar de los años que avanzaron, ellos siguen vivos en el recuerdo de mucha gente’, contó el guitarrista a DIARIO DE CUYO.

La partida tendrá, por ejemplo, a Olmos cantando temas de José Luis Perales, Rolando Ángel hará clásicos de Leonardo Favio y Palito Ortega, mientras que Miranda evocará a Isabel Pantoja. Raúl Astorga interpretará hits de Sandro, Aldeco a Valeria Lynch y Ana y Mario lógicamente caracterizarán a Los Pimpinela.

Durante los ensayos, Astorga dijo que al igual que lo hizo con Los Ángeles Negros, ponerse en la piel de Sandro no será un reto para él, porque ‘estoy acostumbrado a hacer de todo un poco. A Sandro no se lo puede imitar, son artistas únicos e irrepetibles; lo que haré junto a mis colegas es interpretar las canciones con impronta propia. Pero sí implica una gran responsabilidad porque esto es para la gente’. El artista rescató además el colectivo de músicos que lo acompaña. ‘Juntarme con estos colegas en un mismo escenario es importante, porque son músicos de prestigio, como Juan Quinteros, Gustavo Torres y Alberto Gonzáles y también el propio Ricardo, que es el impulsor de todo esto. Estaré agradecido siempre porque no puedo olvidar esa mágica noche que tuve en el Auditorio, que nunca había actuado allí, eso hace disfrutar lo que hacemos’.

Por su parte y en la misma sintonía, Adriana Miranda dijo que ‘soy muy versátil y me acomodo a todo tipo de repertorio. Cantar los temas de Isabel Pantoja no se trata de imitar, sino de hacer una interpretación lo más prolija y respetuosa posible, porque hay que expresar los sentimientos como Isabel lo hacía’.

El encuentro, la nostalgia de momentos vividos y la música de aquellos ídolos populares son grandes atractivos de este espectáculo, que promete a los espectadores celebrar la magia que sigue viva en las clásicas canciones.

DATO

Evocaciones. Hoy, 20:30 hs, Teatro Sarmiento. Entradas: $6.000, 5.000 y 4.000, disponibles en boletería y en Entradaweb.