“El humor está para vivir mejor” DANI "LA CHEPI"////La comediante y actriz viene a San Juan con su unipersonal "Vivila como querés".

Daniela Viaggiamari es actriz, locutora, cantante, humorista, madre y ama de casa tiempo completo. Más conocida en los medios y en las redes sociales como Dani “La Chepi”, tiene otra propuesta para compartir con el público sanjuanino, una nueva oportunidad para contar sus delirantes e hilarantes vivencias sobre la maternidad. “Vivila como querés” es el nombre del unipersonal que presentará en el Cine Teatro Municipal de Capital el próximo domingo (ver aparte), compuesto por varios personajes graciosos y las canciones que dejaron huella, junto a la compañía musical de Fer Chavix y la dirección de Noralih Gago. De cara a este estreno, “La Chepi” conversó con DIARIO DE CUYO sobre los avatares de ser mamá siglo XXI, la salud mental y qué es ser influencer.

– Más allá de la intención de hacer reír, ¿sentís que el escenario es un lugar de encuentro con otros?

– Sí, porque aunque abordamos la maternidad, hay muchas otras cosas. No es un show sólo para las mujeres, hago una propuesta para todos los seres humanos. Desde los personajes que tengo, me río de mí misma para que los espectadores estén más identificados y no se sientan solos. Todos y todas pasamos las mismas cosas, nos une lo mismo, esta vorágine en la que vivimos. La frase que más escucho de la gente cuando me saco fotos es “gracias por darme este tiempo de olvidarme de todos los problemas”. Es muy difícil vivir el aquí y el ahora. Estamos preocupados por lo que irá a sucedernos mañana, entonces hago que en el teatro sea un momento nuestro.

– ¿Isabella va siempre a verte a los shows?

– No se pierde ninguno. Mi hija está muy feliz con lo que hago en escena. Como la vez anterior visité San Juan y Mendoza y ella no pudo viajar, no quiere perderse esta oportunidad… pero estoy a último momento tratando de conseguir un canje, porque los precios de los pasajes se fueron a la bos… Ojalá lo consiga porque está desesperada por ir. En cada función me saca fotos, se sube a cantar conmigo, me hace videos. Conmigo hace lo que quiere, es una gran compañera que hace que el show sea muy libre.

– ¿Cuán importante es cuidar la salud mental en la vida moderna que toca transitar?

– Antes no se hablaba tanto de eso, aunque la angustia, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, son trastornos que sí existían. Se sufrían y el que lo niegue está equivocado. Lo que pasa es que si ibas al psiquiatra o al psicólogo, eras visto como el loquito. Se disimulaba o se escondía como el divorcio o la separación. Hoy se pudo avanzar en muchas cosas, aunque en otras no tanto. Mi psiquiatra me dio porcentajes altos de personas que después de la pandemia tienen todos estos problemas, desde el niño hasta el adulto, por eso sostengo que cuando las redes sociales son bien utilizadas, pueden ayudar para afrontar estas cuestiones y concientizar más sobre esto. Fui muy criticada cuando le conté a mi hija que sufría de depresión y ansiedad. Soy una persona a la que le cuesta pedir ayuda y que asumo muchas responsabilidades y no dejo de laburar de lunes a lunes. Un día Isa me dijo “Te veo muy cansada y trabajás mucho”. Ella con 10 años se da cuenta de todo y me resumió lo que me pasa sin palabras técnicas. Por eso, la única manera de salir de esto es con buena compañía, con amor familiar y con fe, no me refiero sólo a lo religioso, sino con una voluntad de que las cosas tienen que salir bien.

– ¿Te sentís identificada con la figura de influencer?

– Parece que el mundo siempre necesita rotularte en algo. Nunca imaginé o aspiré a ser una influencer. Hay gente que influencia en una radio, un pastor o cura de la iglesia, una vendedora de publicidad, todos influenciamos de alguna manera. Hasta la conductora que te vende los pañales de tus hijos en la tele. Soy actriz desde los 16 años, estuve en las novelas de Cris Morena, en Casados con Hijos, en la serie de Cromañón, en El Encargado, hice películas, hago radio y hasta fui bailarina en Sábado Bus, quizás exploté popularmente en Masterchef y en las redes, pero no me molesta que me digan influencer. Eso sí, me gustaría que me digan humorista, cantante, actriz, locutora, mamá de Isa y ama de casa también. Las mujeres somos todo eso y rotularte en algo no está bueno.

– ¿El influencer viene a ser el gurú de la “tecno-vida feliz” de este tiempo?

– Depende de a quién se siga. Hay mujeres a las que si le ves su Instagram, parecen de una película de Disney. No me jodan, eso no es la felicidad, la realidad es otra. Si tenés tres personas que te cocinen, laven y atiendan a los niños, claro, estás de punta en blanco en todos los eventos. Pero hay otros como Flor Peña, Marley, Pablo Fabregas, Tortonesi, Vero Llinás, que dan otros mensajes. Y hasta te pueden hablar de la maternidad desde otro lugar, aunque sean los más criticados.

– ¿Para qué sirve hacer humor en esta época?

– Para sobrevivir. Creo que el humor está para vivir mejor. Con toda mi experiencia personal y todos mis quilombos de salud puedo decir que he salido adelante poniéndole un espíritu de ocuparme de las cosas, desde la sonrisa para salir de la tragedia. El humor es una forma de vida. Vivir con el ceño fruncido, insultando enojada por lo cara que está la boleta de la luz, es parte de la realidad que tenemos; pero me río de esto porque todo tiene solución, menos la muerte… Eso lo decía mi viejo y es verdad. Lo digo desde mi lugar y desde mis fracasos y frustraciones también. Al menos para mí es así.

DATO

Vivila como querés. Con Dani La Chepi. Domingo 23 de junio, 20.30 hs. Cine Teatro Municipal de Ciudad de San Juan (Mitre 41 este). Entradas: $17.000 y $10.000; en boletería y en www.entradaweb.com.ar