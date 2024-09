El humor que ayuda a sanar La comedia habla sobre los trastornos obsesivos para apelar a la empatía.

En la sala de espera del doctor se reunirán personas especiales. Tito, que tiene la particularidad de perder el control y lanzar una catarata de palabras insultantes y vulgares. Emiliano, que todo lo contabiliza como si fuera una calculadora humana. Blanca, que ve que todo el espacio que le rodea está lleno de bacterias por eso, es obsesiva con la limpieza y la desinfección. María, devota de la religiosidad, se angustia porque no sabe si dejó cerrada la perilla de la cocina o si la cerradura de la puerta esté trabada. Pip, que tiene la sensación de caer a un abismo si las cosas no tienen orden y simetría. Y Mimí, que repite frases y palabras como una fundamentalista del bis. Son seis personas que padecen trastornos obsesivo-compulsivos, quienes fueron citadas por el psiquiatra el mismo día y a la misma hora. Sin embargo, por un retraso en el vuelo de avión, el especialista no llega. Ante la situación que parece llegar a salirse de control, los pacientes tendrán que afrontar sus propios problemas y los que aparezcan entre sí. ¿Podrán salir del encierro? Es lo que propone Toc-Ados, la nueva comedia que estrenará el elenco Las Aventuras de Poseidón el próximo 4 de octubre en Sala Z. Inspirada en el éxito teatral argentino Toc Toc, a partir de una relectura y adaptación a la realidad y la idiosincrasia sanjuaninas, con variantes y matices, la puesta que dirige Marcelo Villanueva Meyer parte desde el humor pero va tocando un tema complejo y que afecta a muchas personas.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el realizador planteó: ‘No es nuestra intención parodiar un trastorno que se padece y se sufre más de lo que se cree en la vida real. Tenemos en cuenta a la risa como elemento catárquico para el público, pero sirve para que éste pueda reflexionar y logre entrar en empatía con aquellas personas para quienes el TOC no es nada satisfactorio en sus vidas. Este problema genera ansiedad, baja autoestima y en ocasiones problemas en la vida social. Por eso, si bien hacemos las cosas en tono de farsa, queremos que el público no se vaya vacío, sino con un mensaje positivo’, dijo del director. Además, afirmó que después de la pandemia de COVID, ‘es indudable que somos una sociedad llena de miedos y no sabemos lo que pueda acontecer en el futuro.

Creo que nos dejó varias secuelas. Por ende, esta propuesta desde el teatro pretende contribuir a que ante ciertas circunstancias de la vida, el humor pueda ayudar a reconocernos como seres rotos y quebrados, pero que si nos unimos podemos salir a flote y superar nuestras propias limitaciones’. El elenco está conformado por Giuliana Paint, Giovana Scarpitta, Yazmín Olivares, Susana Miranda, Nahuel Zarate, Jorge Correa y José Navarro. Los intérpretes encarnarán a estos entrañables seres que tendrán el desafío de afrontar sus complejidades en compañía.

DATO

Toc-Ados. Viernes 04 de octubre. 21:30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas $6.000 en Passline y $7.000 en boletería de Sala Z.