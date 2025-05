‘El mainstream está más espantoso que nunca’ La multinstrumentista actuará por primera vez en San Juan de la mano de su reciente producción 'Hija de Ruta'.

Para celebrar más de 30 años de carrera y su reciente disco, que reafirma su carácter solista y presencia icónica en el underground argentino, Lucy Patané viene haciendo su gira regional por San Luis, Mendoza y San Juan. Experta baterista, guitarrista, bajista, compositora y productora artística, aterrizará en la provincia por primera vez de la mano de Jugo Cultural, para actuar en Mamadera Bar.

Fundadora de grupos históricos como Las Taradas, El Tronador y La Cosa Mostra; y con aporte a más de 40 discos para numerosos artistas, Lucy se consagró en 2020 con el Premio Gardel al mejor álbum de rock alternativo (su primero con título homónimo) y ahora, actualiza su repertorio con ‘Hija de Ruta’, que esta vez lleva un sonido más distorsionado, crudo y expresivo. En este segundo disco se mete de lleno entre las contradicciones de la música, los intereses comerciales y la autopreservación identitaria.

Saldar deudas, cobrar adelantos, hacer trámites burocráticos, pagar cosas o encontrarse con la maldad en una disquería, todo desembocan en el tedio y el aburrimiento de una rutina contemporánea con la cual Lucy quiere romper a la máxima intensidad del speed metal, un retorno a su origen punk rock, algunos elementos electrónicos y un drum & bass nacional. Las canciones de este nuevo trabajo, más sus otros éxitos sonarán en vivo en un ‘solo set’ como define ella.

“Nunca en la vida estuve en San Juan’, inició el diálogo con DIARIO DE CUYO en vísperas de su presentación, que tendrá lugar esta noche con la actuación previa de KBsonia y la musicalización de DJ Géminis. Entusiasmada y satisfecha con su reciente producción dijo: ‘Quedó de una manera increíble y superó mis expectativas y me pone feliz porque las decisiones tomadas, fueron acertadas’.

Su primer disco había dejado una vara artística muy alta: “Hacer un segundo disco es más complejo de lo que se supone, porque arranqué de cero, pero tiene mucho trabajo creativo encima, con muchos chicos que trabajaron conmigo. ¿Qué quiero decir? Nunca abordo un trabajo pensando con claridad, pero el disco saca a la luz todas mis sensaciones y sentimientos. Es el arte de cómo prender antenas y ve ver de qué forma otros puedan captar esas ondas’, dijo la multinstrumentista. Lo que sí es concreto, es que con ‘Hija de la Ruta’ saca todo de su interior: ‘En un punto no sé si sea conceptual, pero muchos hablan del hartazgo, del aburrimiento y eso no está buscado. Saco las ideas como una manifestación o catarsis que libera sentimientos’, en otras palabras, un volcán de emociones en erupción.

Lucy se ríe al evocar las huellas de su largo y fructífero camino, porque sabe conscientemente que hay varias versiones de ella como rockera, como fotógrafa, como productora, como guitarrista de Natalia Oreiro y como creadora de bandas sonoras para cine. Por otro lado, creó el FestiLucy, un festival con todas las bandas de las cuales fue miembro. También fue directora de los conciertos en la Ballena Azul del ex CCK para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuando llevó a escena a 60 mujeres y disidencias en un histórico encuentro en 2021.

‘Siempre formé una Lucy abocada a ser parte de varios proyectos colectivos, de varios grupos, de estar con Diego Frenkel o Paula Maffia. Si mirás para atrás hay de todo, para no aburrirse, y justamente busco salir del confort, trato de salirme de las rutinas, haciendo trabajos diferentes, para sostener otras cosas. Por momentos, mi vida es caótica, pero lo que hago es seguir adelante’, contó la artista cuya esencia natural es no quedarse quieta’, manifestó.

Esa fuerza la obtuvo como un don innato. A los 4 años de edad aprendió a tocar la batería y claro, en su casa, la música era parte natural de su entorno familiar. Sus padres pensaron que podría tener condiciones para la academia, pero ella, decidió ser y hacer punk. Su hermana Ana (tenía 12) contaba con su banda juvenil Sangre Azul y ante la pérdida de su bajista, Lucy (con 9) se ofreció a reemplazarlo. Ni siquiera sabía tocar el bajo, pero su actitud fue ‘lo hago yo’. Esa siempre fue su marca. Su primera aparición en la tele fue en Badía & Compañía de Canal 9, y Top Kids, en ATC. Lejos de afianzar Sangre Azul, por aquellos años 90, se escapó de los ensayos, de managers y de la tediosa rutina con tan solo 12 años. ‘Todo es movimiento en mí y así voy creando. Si sos niñe, niña o niño, la batería puede ser lo primero que te pone en contacto la música. Pero siempre supe lo que quería. Hoy mis tres pilares son batería, bajo y guitarra para componer’.

Lucy nunca abandonó el under y no deja de ir a contramano del estándar de la industria musical; y sigue siendo muy crítica al respecto: ‘Hoy el mainstream está más espantoso que nunca en cuanto a lo artístico. Años atrás había bandas y artistas que hacían propuestas poéticas interesantes, pero lo que viene saliendo ahora son envases plásticos y consumibles. Por eso pararme en una vereda más genuina sale más complejo. Aunque no me quedo del todo fuera del sistema, estoy muy lejos de las lógicas del mercado, pero sostenerse económicamente no es fácil. La gran pregunta es ¿Dónde está el punto para defender a la música, de la música misma y de lo que hace la industria con ella?. Cada vez salen productos pasteurizados para metérselos en la cabeza de la gente. Entonces, prefiero seguir haciendo música que me conmueva primero y que sirva para que la gente pueda disfrutar’.

En una de las canciones de ‘Hija de la Ruta’, habla de la maldad, de hecho la canción se títula: ‘La maldad va caminando por Corrientes y Callao’. Así retrata un encuentro con el mal como un sentimiento que invade todos los lugares. En este sentido, una de las mayores preocupaciones que la tienen inquieta es la realidad: ‘Desde lo social, no solo Argentina, el mundo gira hacia un lugar bastante violento. Lo digo como artista, como ser humano y ciudadana; y más todavía con el gobierno nacional que tomó de punto a la cultura y al arte y ataca al INCAA y a SADAIC. Pero mi respuesta es seguir tocando y actuando en cada lugar y eso la gente lo siente y lo agradece’, reflexionó Patané. ‘Con tanta angustia dando vueltas, intento hacer que los recitales sean un punto de encuentro, poder agitar eso, está buenísimo’, dijo Patané, a quien ‘Hija de Ruta’ le pareció la frase perfecta para condensar todo lo que estuvo haciendo en estas décadas.

DATO

Lucy Patané. Presenta Hija de Ruta. Apertura con Kbsonia y DJ Gémenis. 23 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entradas: $10.000. Disponibles en boletería y en EntradaWeb.