El mimo tiene su primer festival Contará con shows de elencos y charlas con talleristas invitados de otras ciudades.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

FOTOS DANIEL ARIAS

MimoFest San Juan 2024 es el nombre bajo el cual se desarrollará el primer festival de Mimo y Teatro Físico, que tendrá lugar en la provincia desde el próximo sábado, aunque será el domingo el gran festejo. Si bien el Día Internacional surgió por el actor y mimo francés Jean Bernard Laclotte, que propuso hacerlo cada 22 de septiembre recordando la muerte del gran Marcel Marceau; en Argentina la fecha se instituyó porque el 8 de septiembre de 1973 se llevó a cabo el Primer Festival y Congreso Latinoamericano en Buenos Aires, que representó el puntapié inicial para la creación de la Asociación Argentina de esta actividad teatral, donde el artista es capaz de crear y expresar utilizando su propio cuerpo como instrumento, con dominio y conocimiento del lenguaje corporal.

A la cabeza de la organización está el conocido mimo local Luis Cravero, junto a su compañía Mimonstruos integrada por Magui Urcullu y Alejandro “Pulga’ Quiroga, y su equipo familiar compuesto por su esposa Betina Giménez y sus hijos Mica y Darío en la coordinación del evento. Además, los festejos contarán con el apoyo de la Asociación Argentina de Mimo y Teatro Físico y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

De cara al festejo, se programaron funciones para toda la familia durante ambas jornadas, desde las 17 hs. con todos los elencos participantes en el Anfiteatro El Globito; además de acciones de perfeccionamiento para artistas locales y visitantes en el espacio del Centro Cultural Estación San Martín con maestros y artistas invitados, para ser parte “de este importante logro que hay que disfrutar y abrazar’, como el hacedor indicó a DIARIO DE CUYO con la premisa y la ilusión de “que pueda replicarse anualmente’.

“Recuerdo que el gran Oscar Kummel fue parte importante en la decisión de crear la asociación que duró hasta 2015 aproximadamente y se perdió. Durante la pandemia, virtualmente comenzamos a reunirnos y comenzamos a pensar en la idea y saltó la propuesta de hacer resurgir la institución con la firme intención de federalizar este bello arte, porque está medio quedado’, expresó Cravero respecto a la “finalidad central’ que fue retomar la entidad de la que ahora él forma parte como miembro de la comisión directiva y ya cuenta con 68 socios activos.

“En el Día Nacional todos los mimos siempre hicimos festejos internos pero nunca un festival de este tipo. La idea nació el año pasado, yo propuse que San Juan fuera sede de estas celebraciones y todos aceptaron. Estuvimos a punto de hacerlo pero no se pudo por la cuestión política que vivía el país. Entonces en abril de este año empecé a tirar líneas y finalmente lo vamos a concretar con la ayuda de aportes privados. Estamos muy agradecidos y felices’, argumentó quien arrancó en la disciplina en 1987 y no se detuvo jamás.

“¿Las expectativas? Que podamos realizar este encuentro todos los años, que podamos contar con las herramientas económicas necesarias para hacerlo más grande y propiciarlo en todas las provincias y rincones del país. Acá será la primera vez y el objetivo es conseguir que seamos cada vez más, que despierte y que se fomente, como sucede en otras provincias. Aquí no tenemos un registro pero sabemos que hay gente que sabe hacer mimo porque aprendió conmigo o con otros colegas pero no lo practican en forma constante o no lo toman como una salida laboral. Pero si se quiere, se puede, porque hay’, reflexionó la actual figura central de este género en San Juan, con el sueño de que esta celebración sea “la primera de muchas’ y se convierta “en un semillero’.

> LOS ESPECTÁCULOS

MIRA TAMBIÉN La reducción del impuesto PAIS impactará en las arcas del Estado

Todos los shows previstos serán en el Anfiteatro El Globito del Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) con entrada a la gorra.

– Sábado 7

A las 17 hs. Mi amigo robot. Con el elenco Pocamosca de Mendoza.

A las 18 hs. Varieté con los grupos La Mueca de Santiago del Estero, Microteatro colectivo cultural de Marcos Paz (Bs. As.), y Les Arbres de Mendoza

– Domingo 8

17 hs Solo Mimo con el Elenco La Mueca

18 hs Varieté con Pocamosca, Microteatro colectivo cultural de Marcos Paz y Les Arbres

* Las actividades paralelas

En el marco del festival, se realizarán cursos de perfeccionamiento y también ejercicios en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) a cargo de referentes que llegarán desde ciudades como Capital Federal, Santiago del Estero y Mendoza.

De este modo, el sábado, Silvia Fariña arribará desde Olavarría para dictar una charla el sábado de 10 a 12 hs., Sergio Páez Pachi desde Mendoza se encargará de un taller sobre la técnica Etiene Decroux de 13 a 15 hs. y Adrián Martínez Ramallo de Santiago del Estero ofrecerá el seminario El mimo que hay en mí, de 15 a 17 hs.

En tanto que el domingo, de 13 a 15, se realizará el taller textualizando el cuerpo con María Dora García de CABA; y posteriormente el de Mimo y Comedia Física a cargo de Horacio Ishi Martín de Marcos Paz, de 15 a 17 hs. Por otro lado; a las 19 hs. en la Sala UPCN (Sarmiento 461 sur), como autor, Víctor Hernando presentará su libro Mimo Dinámico publicado por la Editorial INTeatro con entrada gratis.

Para inscripciones e informes comunicarse al celular 2644598225