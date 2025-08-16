Desde la otra semana redefinirán qué podrá ver el público en el museo de dinosaurios Dicen que revisarán y readecuarán el guión original para incorporar las especies de los hallazgos más recientes.

Su colosal estructura ya está lista. Pero ahora arranca la etapa más compleja para darle vida a su contenido. Se trata del Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) que terminó de edificarse, tras 12 años de espera, y que entra en el último tramo para abrir sus puertas al público, aunque con algunas modificaciones del proyecto original. Oscar Alcober, director del Instituto y Museo de Ciencias Naturales, adelantó que desde la próxima semana se revisará y adecuará el guión original de la muestra para incorporar en la misma hasta las últimas especies de dinosaurios descubiertas en la provincia. Dijo que el objetivo de que el MUPA ofrezca a los visitantes información lo más actualizada posible. Agregó que el montaje demorará al menos un año y medio.

La idea original propone que el MUPA abarque un recorrido inédito, tecnología de última generación conviviendo con fósiles de hace 220 millones de años, mapping, juegos y mucha interacción para que la gente conozca el origen y evolución de formas de vida en la provincia. Estas propuestas se mantienen, aunque se modificará parte de lo que mostrarán las 9 salas de exhibición para que este museo ofrezca información lo más actualizada posible, por lo que se incorporará las especies de dinosaurios que fueron descubiertas luego del 2023, año en que se creó el guión original. ‘El edificio del museo ya está terminado y entregado. Ahora empezaremos a revisar y readecuar el guión para poder incorporar a la muestra los últimos hallazgos. No va a ser una tarea sencilla porque seguramente aparecerán nuevos descubrimientos que tendremos que sumar para que el MUPA esté lo más actualizado posible al inaugurarlo’, dijo Oscar Alcober.

Interacción. Con tecnología se podrá representar el rugido de las especies.

Entre el 2024 y lo que va de este año hubo, al menos, dos hallazgos de huellas fósiles de dinosaurios y de aves gigantes que también se incorporarán a la muestra en las salsas del MUPA, según dijo Alcober (ver aparte).

El especialista agregó que la revisión del guión sobre la muestra temática del museo comenzará a partir de la semana que viene como también los lineamientos para dar inicio al montaje de la misma, que se realizará en etapas y que llevará más de un año y medio en quedar listo. ‘A los sanjuaninos le pedimos que tengan un poco más de paciencia para llegar a ver el MUPA a pleno con una muestra fantástica que los va a sorprender y hacer sentir orgullosos. El montaje de la muestra va a llevar un año y medio como mínimo’, sostuvo Alcober.

Emplazado en el Parque Belgrano, en el departamento Capital, el MUPA cuenta con un edificio que abarca una superficie cubierta de 5.300 metros cuadrados y con una arquitectura peculiar y sorprendente. Se trata de un sistema de cilindros repetitivos e interrelacionados que convergen en una galería central. A esta infraestructura se suman las 9 salas de exposición (8 permanentes y una temporaria) con propuestas atractivas e interactivas para que el público aprenda sobre la evolución de las especies de manera divertida.

Muestra. En el museo también se mostrará libélulas y aves gigantes.

En este contexto, y según el guión original, la gente podrá ver a inicio de la muestra una imagen corporizada de un Eoraptor (pieza clave del museo) sobre rocas de Ischigualasto, y aprender sobre la existencia y extinción de los dinosaurios en San Juan. Mientras que en la Sala 2, con mapping, auriculares y juegos, se mostrarán protococodrilos, dinosaurios y protomamíferos (fauna triásica), los sonidos que producían y cómo se relacionaban entre sí. De ahí se pasará a las demás salas donde se podrá ver diferentes especies de dinosaurios, libélulas gigantes y bichos exóticos para imaginar su tamaño y comportamiento; e interactuar con un simulador y sumergirse en un mundo virtual donde se podrá ser testigo de la explosión de la vida en el Triásico y su extinción, entre otras propuestas.

De esta manera, el MUPA buscas destacarse por su importancia turística, ya que ofrecerá muestras y eventos únicos en la sala de exposiciones, y otras que se renovarán constantemente. También, por su importancia educativa porque estará adaptado a la currícula escolar y divulgará los últimos descubrimientos científicos realizados en la institución. Además, por su importancia científica al tener uno de los patrimonios paleontológicos más antiguos, con una colección de más de 4.620 piezas.

>Dos de los hallazgos más recientes

En noviembre del 2024 se presentó un importante hallazgo paleontológico en la provincia. Se descubrieron huellas fósiles de dinosaurios en la Formación Santo Domingo, una capa rocosa de 220 millones de años, ubicada en la Precordillera Occidental de San Juan. Este descubrimiento, que implicó restos de al menos dos especies desconocidas hasta el momento, marcó un hito en la paleontología argentina por su valor científico, ya que no sólo permitió ampliar el conocimiento sobre la vida en la Tierra durante el período Triásico, sino que también puso a San Juan en el mapa mundial como un importante referente en cuanto a la paleontología.

Estas huellas fósiles fueron encontradas en una zona entre las localidades de Angualasto y Batideros, en el Iglesia y a lo largo del Río Blanco.

En tanto que en mayo de este año, en la localidad de Puchuzum, al Norte del Valle de Calingasta, se produjo otro de los descubrimiento paleontológicos más importantes para la ciencia. Un equipo de investigadores descubrió restos fósiles de aves que datan de aproximadamente 7 millones de años, lo que aporta nueva información sobre la fauna aviar que habitó esta región durante el período Mioceno tardío.

Entre los hallazgos más significativos hay restos de patos, gallaretas, flamencos, avocetas, garzas y macaes.