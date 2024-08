El partido del año para San Martín A las 17,30 en Tucumán, el Verdinegro visita al Ciruja en un choque clave de la Zona A.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Y llegó el día. Mano a mano, cara a cara. Los dos San Martín, los dos punteros, los dos líderes. Será el partido del año para los dos grandes animadores de la Zona A, que después de 30 fechas llegarán al cruce directo para ver quién tiene ese plus para encarar el tramo final de la temporada con un golpe de efecto para el resto. El Verdinegro, el equipo que tiene el mejor registro en goles en contra, se topará con el Ciruja tucumano que es demoledor de local, que no pierde en La Ciudadela desde la tercera fecha, allá lejos y hace tiempo contra Ferro. Un cruce apasionante entre los dos mejores de la Zona A, lejos del resto, en una película especial entre ambos.

San Martín de San Juan llega en un gran momento. Después de golear a Chacarita por 4-0, el equipo del Pueblo Viejo empezó ese envión decisivo que apunta a tenerlo en la final por el primer ascenso. Desde lo futbolístico, la producción sanjuanina fue demoledora y apostando a eso, el entrenador Raúl Antuña que hoy está de cumpleaños, iría con el mismo modelo y los mismos nombres, con tres puntas, con la idea de ser profundos en la contra sabiendo que San Martín de Tucumán irá al frente y se desprotegerá en el fondo.

Así, San Martín de San Juan irá con Borgogno y su tremendo registro como el menos vencido de toda la Primera Nacional, en el arco. En defensa, Molina, Cáseres, Sienra y Alvarez de memoria. En el medio, López García, Pelaitay y Seba González libre y arriba, Casa, Funez y Montagna.

Del otro lado, San Martín de Tucumán irá con lo mejor que tiene. El empate de la semana pasada en Arsenal no lo tuvo en el arco a su capitán Darío Sand que hoy será clave. En la defensa recupera al lateral Diarte que se había perdido los partidos con Chaco For Ever y Arsenal, mientras que en ataque la duda está entre Gonzalo Rodríguez o Lautaro Fedele para acompañar al goleador Junior Arias. Lo mejor, para buscar ese triunfo que el propio técnico Gustavo Flores exigió, en la previa de este trascendental encuentro.

En la primera rueda, en San Juan, no se pudieron sacar ventajas y Sand fue figura en los tucumanos. Ahora, la historia es diferente y los dos saben lo que cada uno tiene. Será un cruce sensacional por las ambiciones de los dos, aunque con la obligación por localía del Santo Tucumano. De este lado, del Verdinegro sumar siempre es positivo y en esta campaña, su cosecha como visitante fue más que productiva. Uno que no perdona como local ante otro que sabe cómo sumar de visitante. Un partido para disfrutarlo de punta a punta.

Llegó el día nomás para San Martín. El mano a mano no definirá nada ya, pero dejará clarito que el traje de candidato ya tiene colores y todos esperan que sea el verde y el negro.

> Cuatro partidos por la Zona A

MIRA TAMBIÉN Todo listo para reiniciar la Ruta 40: ocupará a 400 personas por 3 años

Con cuatro partidos además del cruce entre los líderes, la Zona A de la Primera Nacional arrancará con la disputa de la fecha 30. A las 15, en Caseros, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Agropecuario de Carlos Casares, mientras que en ese mismo horario Talleres de Remedios de Escalada será local de All Boys. También a las 15, San Miguel que está tercero en la tabla recibirá a Patronato. Finalmente, a las 21, Gimnasia de Jujuy jugará ante Guemes de Santiago del Estero.