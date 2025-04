El piano en todas sus dimensiones Seis conciertos de amplio espectro de estilos y modos invitan al público a conocerlo de otra manera.

* FOTOS DANIEL ARIAS

Después de la primera experiencia brindada el año pasado, que sirvió a la vez como una prueba piloto, la recepción de un ciclo de conciertos de piano fue muy positiva y llevó a redoblar la apuesta para este 2025. En ese marco vuelve el ciclo San Juan Pianístico, donde habrá seis conciertos a lo largo de este año que mostrarán en todas sus facetas al piano, instrumento protagonista, ejecutado por jóvenes que pertenecen a la Escuela de Música de la UNSJ. Martina Liyo, Angelina Liyo, Anna Andrada, Angelina Pastén, Malena Barbarán, Cristian José Peralta, Santiago Albeiro y Bautista Sosa serán los intérpretes que abordarán obras para piano de diferentes y variados compositores, desde clásicos a contemporáneos. Esta propuesta es organizada por el Auditorio Juan Victoria, coordinada por la profesora Ana Inés Aguirre junto a la asistencia y colaboración de las profesoras Ana María Portillo y Mariana Garrotti. El ciclo abrirá el martes 29 de abril y los siguientes encuentros serán el jueves 29 de mayo, el jueves 26 de junio, el jueves 28 de agosto, el martes 30 de septiembre y el martes 9 de diciembre. Todos se realizarán en la sala del Auditorio con entrada general de $2.000.

Talentos en formación. Martina Liyo, Angelina Liyo, Anna Andrada, Angelina Pastén, Malena Barbarán, Cristian José Peralta, Santiago Albeiro y Bautista Sosa es el elenco de pianistas que desarrollará un ciclo multifacético.

En la primera instancia, los jóvenes pianistas -que cuentan entre 15 y 20 años de edad- preparan el especial ‘Música desde la infancia’. El concierto consistirá en un repertorio integrado por obras para piano solo y piano a cuatro manos, escritas especialmente para niños; además de otras piezas que cuentan con temáticas y sonoridades que evocan la niñez y pertenecen a autores tales como F. Chopin, E. Grieg, A. Jensen, C. Debussy, P. Donostia, A. Khachaturian. D. Kabalevsky, H. Villa-Lobos, P. H. Giménez – J. F. Sans, O. Halas. Y hay una pieza ‘Pulgui baila el tango’ cuya autoría es de la propia Aguirre. La docente universitaria y coordinadora del ciclo comentó a DIARIO DE CUYO que este primer concierto responde a que ‘contamos con repertorios de compositores que son muy complejos en su interpretación, pero también son pensados en carácter didáctico y otras piezas que no fueron escritas para niños, aunque cuentan con una sonoridad que nos remite a la infancia por su armonía, su textura o su carácter naif, lo cual lo hace un programa muy variado y rico para llevarlo a escena’.

La idea es ofrecer un rango muy abierto y diverso desde lo artístico para el público. ‘Son distintas formas en que el piano ha sido tratado en la historia. Ofrecemos conciertos a piano solo, piano a cuatro manos, piano integrando ensambles de cámara y piano como instrumento solista con orquesta. Por eso en el ciclo también sumaremos dúos, tríos, cuartetos y otros formatos, como con el ensamble La Tecla Feliz, que son seis pianistas tocando el mismo piano’, explicó la profesora.

Además, los recursos técnicos, como el piano Steinway y la sala del Auditorio, también se busca aprovechar a los talentos artísticos que se forman en la provincia, redondeando una propuesta cultural de calidad para el público sanjuanino.

‘Tendremos a chicos que harán su primera actuación en la sala, otros ya tienen experiencia profesional. La gente tiene que animarse a ver a sus artistas. Siempre está esta idea errónea que los conciertos de piano son elitistas, largos y aburridos, pero la verdad, es que se encontrarán con una gran sorpresa. Con un repertorio variado, accesible y entretenido’, opinó Aguirre.

‘Participar en el ciclo es una gran oportunidad para nosotros y una experiencia muy enriquecedora. Me gustaría que puedan sentir lo que yo siento al tocar y que las personas se vayan con una buena experiencia al escucharnos’, dijo Anna Andrada, quien interpretará Mazurka en Do mayor, Opus 24 Nº 2, de Frédéric Chopin; y Arabesque Nº 1, de Claude Debussy. Por su parte, Bautista Sosa, que debutará en la sala con Elegía, de Edvard Grieg y En estilo folclórico, de Aram Khachaturiam, manifestó que el ciclo lo ayuda a formarse en su carrera como pianista. Y agregó que “es importante brindarle al público nuestras interpretaciones, estableciendo así una comunicación directa y posibilitando el disfrute estético de las obras. Especialmente en este concierto, nos gustaría que la infancia pueda acceder a un repertorio que generalmente no es conocido, ampliando el patrimonio cultural universal al cual todos tenemos derecho’. Por último, Martina Liyo, quien compartirá con su hermana Angelina las danzas venezolanas a cuatro manos, dijo que ‘es una experiencia muy linda y enriquecedora, ya que es muy distinta a los lugares en los que participé de conciertos anteriormente. El Auditorio es un lugar hermoso, con sus luces, el público, la acústica… En conjunto, crean una atmósfera única y tranquila’.

A lo largo del ciclo sonarán no solo obras clásicas, también ritmos populares, música latinoamericana, música rusa, española, francesa, polaca, romántica. En los próximos encuentros habrá, por ejemplo, un homenaje a Maurice Ravel, un concierto de primavera y la sensacional performance musical de La Tecla Feliz que tantos aplausos cosechó la temporada pasada.

DATO

San Juan Pianístico. Música desde la infancia. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). 21 hs. Entrada general $2000.