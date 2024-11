El regreso de Persia al TR Series Fabricio retorna a la divisional tras 5 años. También corren Juan Cruz Roca y Santino Persia.

Si bien no tenía previsto correr este año, el piloto Fabricio Persia aprovechará una butaca vacía en el equipo SDE San Juan y este fin de semana afrontará la 10ma y 11ma fecha del Top Race, que se presenta en el circuito 9 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. Hacía cinco años que no corría como titular en la divisional intermedia y lo hará en el VW número 71.

“La verdad que esta chance no estaba en mis planes, pero se dio que Ulises Campillay no estará presente. Lo hablamos con Ariel, mi hermano, y resolvimos que yo me suba al auto. Trataré de adaptarme lo más rápido posible al auto y dar lo mejor”, indicó Persia.

El sanjuanino, quien hasta la temporada pasada estuvo corriendo en TC 2000 y este año había hecho una pausa en su trayectoria deportiva, compitió por última vez en TR Series como piloto titular el 8 de diciembre 2019 con un Mercedes-Benz, en el autódromo de 9 de Julio. Luego, el 20 de agosto de 2022 corrió en Rosario como piloto invitado de su hermano Ariel, en la Carrera 1 y con un tercer puesto.

“Siempre es lindo volver a la categoría en la cual me inicié como piloto. Realmente me gusta mucho y disfruto manejar los autos del Top Race Series. Este fin de semana voy a pelear por la victoria, aunque sé que no será fácil porque hay grandes pilotos que son muy rápidos”, apuntó.

Por su parte, Juan Cruz Roca también será de la partida tras recuperarse del fuerte choque que sufrió en la fecha pasada, en la que fue impactado por un piloto que perdió el dominio de su auto en la final del TR Series.

En tanto, Santino Persia correrá en el TR Junior buscando mantenerse en lo más alto de la divisional menor del Top Race.

Hoy, el TR Series clasificará a las 10,30, para la carrera de la fecha 10, y a las 13,40 para la de fecha 11. El TR Junior, en tanto, lo hará a las 11,40 y a las 14,50. Ambas divisionales luego largarán juntas la final correspondiente a la fecha 10, hoy a las 16,55.

En cuanto al TR V6, hoy disputará sus clasificaciones a las 11,15 y 14,25. A su vez, la final de la fecha 10 será hoy a las 17,55. José Luis Di Palma llega a esta jornada como líder del campeonato con 289 puntos (cinco victorias). Lo sigue Matías Rossi, con 251 (tres triunfos); y completa el podio Facundo Aldrighetti, con 184.

Mañana, en tanto, la actividad en el Circuito 9 del “Coliseo Porteño” tendrá sólo dos carreras, ya por la 11ma fecha del campeonato. El TR Series y el TR Junior correrán juntos a las 10,20 y el TRV6 cerrará a las 11,30.