El renacimiento del mítico Zonda Después de seis años de inactividad. en octubre reabre con la presentación del TC 2000 y Zonal Cuyano.

58 años después, hay renacimiento para la leyenda dentro del mapa nacional del automovilismo. Es que después de una serie de mejoras y de obras, el autódromo Zonda-Eduardo Copello volverá a tener acción cuando el fin de semana del 10 al 12 de octubre próximo el TC2000 junto al Zonal Cuyano le pongan la música de los motores a un escenario que todos alaban y respetan.

El acuerdo entre la Agencia Tango Motorsports -promotora del Campeonato de TC2000- y el gobierno de San Juan logró la reapertura del escenario para recibir actividad nacional. El TC 2000 realizará la 38° visita a este circuito. La anterior referencia data del 15 de septiembre de 2019, con triunfo de Matías Milla a bordo de un Renault Fluence.

LARGADA. Obras de pintura, electricidad, seguridad y demás dejaron impecable la recta principal para la reapertura del Zonda que el segundo fin de semana de octubre tendrá acción con el TC 2000.

Pinturita. Cada rincón del predio de la Quebrada Rugiente quedó a estrenar en el regreso del ruido al Zonda.

Pero claro, para poder darle nafta al Zonda, se debieron afrontar mejoras y obras clave para la habilitación del circuito. Así para lograr la habilitación oficial por parte de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, ejecutaron trabajos en infraestructura: Refacción de sanitarios, con incorporación de baños para personas con discapacidad. Ampliación del sistema lumínico para cubrir gran parte del predio. Reparación de la tribuna Juan María Traverso, uno de los sectores más concurridos. Tareas de pintura, construcción de parrilleros, perfilado de cerros, mejoras en instalaciones eléctricas, reparación de alambrados, limpieza de alcantarillas y mejoras en la sala de cronometraje.

Horquilla. Reluciente para que los autos a fondo pisen la nueva pintura de una de las curvas históricas del Zonda.

En cuanto a la seguridad en pista, el representante de la CDA, Diego Mesa, solicitó: Ampliación del muro de contención en la curva Juan María Traverso, a la salida del puente. Colocación de “muñecos de goma” en distintos sectores. Construcción de un muro en la recta opuesta. Reparación de pianitos, esenciales para el correcto tránsito de los vehículos. Con estas modificaciones, el circuito quedó completamente habilitado para competencias nacionales e internacionales. El regreso de la actividad al Zonda será una fecha especial: la última vez que se corrió allí fue el 15 de septiembre de 2019, y el Zonal Cuyano compitió por última vez en el Villicum, a comienzos de septiembre, con 70 autos en pista.

Sanitarios. Tras el vandalismo que había arruinado todo, El Zonda muestra ahora instalaciones impecables.

Programa debut

Para esta nueva etapa en El Zonda, ya están confirmadas las siguientes categorías: TC2000, Turismo Pista 1.4, Promocional Fiat, TC Cuyano y Clase 2. Las categorías del Zonal habían competido en dos fechas en el Villicum.

Postal. El Zonda revivió después de seis años sin actividad oficial tras un plan de obras más que importante.

PRESENTACION OFICIAL

> El Flaco Traverso presente en la Quebrada

“El día que sea presidente de una categoría hago las 14 carreras ahí”, decía el Flaco Traverso sobre el Zonda. Esa misma frase utilizó el gobernador de la provincia Marcelo Orrego para celebrar el regreso a la actividad del mítico e histórico “Autódromo Eduardo Copello-El Zonda”.

“Ese sueño no pudo cumplirse, pero hoy hacemos realidad el anhelo de miles de sanjuaninos: el mítico Autódromo El Zonda Eduardo Copello vuelve a brillar”, agregó el máximo mandatario provincial en la presentación.

MIRA TAMBIÉN El populismo punitivo está instalado en el Fuero Penal Sanjuanino

En tanto el titular de TC2000, Alejandro Levy, dijo: “Volver después de seis años a competir en este circuito tan místico, tan tradicional, y tan importante de la Argentina, es una alegría inmensa. Felicito al Gobierno de San Juan por esta iniciativa, el circuito estará en perfectas condiciones para el fin de semana”.