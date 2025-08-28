El teatro musical sanjuanino se destaca en Buenos Aires Cuatro producciones locales están nominadas en esta edición, que celebrará sus 15 años.

Hace muchos años que San Juan trabaja en materia de teatro musical y aunque no es una de las actividades artísticas más extendidas ni tampoco abundan los institutos, elencos y propuestas, sí ha crecido notablemente y a dado a luz destacables producciones. Tanto así que cuatro títulos locales fueron elegidos para la próxima edición de los reconocidos Premios Hugo que -creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero- celebran su 15ava entrega, en la cual, por primera vez, incluyen un apartado Federal. En esa marquesina brillan cuatro créditos locales, multinominados: Deolinda -dirigida por Selene Flores- en Interpretación Femenina (Luna Herrera, Paula Torres, Yuliana Guevara), Interpretación masculina (Fernando Díaz, Gabriel Navarro, Ignacio Estevez), Mejor libreto y/o letras (Pablo Flores Torres y Cesáreo Alfonso García), Mejor música (Pablo Flores Torres) y Espectáculo musical. Demonios -de Sonia Belmonte-, en Dirección (Sonia Belmonte), Interpretación femenina (Ana Luz Correa, Ana Luz Torras), Mejor libreto y/o letras (Sonia Belmonte y Leo Bosio) y Espectáculo musical. Un loco experimento -de Federico Sosa-, en Interpretación Masculina (Federico Sosa), Mejor libretoy /o letras (Federico Sosa) y Espectáculo musical. Y Basta ya -de Liliana Gutiérrez-, en Interpretación Femenina (Agostina Ramella) y Espectáculo musical. En este último caso, Gutiérrez recibió además una mención especial como “Pionera del Teatro Musical” de San Juan.

El 1 de septiembre harán la entrega de diplomas en el porteño Teatro Liceo y el 3 de noviembre sería la gala, en el Teatro Coliseo. Solo uno de ellos llegará a esta instancia (un representante por provincia), pero todos están convencidos de que estar nominados ya es un reconocimiento enorme, que sopla a favor en la nada simple tarea de producir estos megaespectáculos tan demandantes, lejos de los grandes centros de creación y difusión.

“Por primera vez los Premios Hugo toman a San Juan como sede, así que hay muchos ternados por San Juan, y eso me hace muy feliz, porque hace mucho tiempo que venimos con esta lucha federal, así que me encanta que al fin se abra esta sede para que obras sanjuaninas puedan ser ternadas y puedan competir a nivel país. Yo lo veo desde Buenos Aires incluso (NdeR, donde está radicado) y es algo hermoso que se dio, es muy bueno”, comentó a DIARIO DE CUYO Pablo Flores Torres, quien luego de subir a escena obras en San Juan, hace años se radicó en Buenos Aires para continuar carrera; y ahora prepara la música de la nueva entrega de Drácula, de Pepe Cibrián Campoy.

Basta ya

“Efectivamente, es la primera vez que los premios Hugo se descentralizan y se lo debemos al sanjuanino que tenemos allá, en la comisión, Pablo Flores Torres, que ha luchado para que exista esa mirada al interior del país, que nos da una gran visibilidad, en todos los rubros, para que todo lo que uno produce acá se pueda conocer en Buenos Aires’, agregó Gutiérrez.

Un loco experimento

“Me parece fundamental que se abra la mirada hacia las producciones de todo el país. Es un gesto de federalismo cultural que visibiliza la diversidad y la riqueza teatral que existe en Argentina. En cada provincia hay artistas, públicos y propuestas de gran nivel que merecen ser reconocidas. Que los Hugo nos incluyan es una manera de achicar distancias y de fortalecer la identidad del teatro musical en toda la Argentina’, opinó Federico Sosa al respecto.

Demonios

“La llegada de los Premios Hugo Federal a San Juan marca un antes y un después en la historia del teatro musical de la provincia. Por primera vez, este galardón tan emblemático, que desde hace años reconoce lo mejor del género musical en la Argentina, nos incluye dentro de su mapa cultural. Y no se trata solo de un premio: se trata de ser vistos, valorados y reconocidos’, coincidió con sus colegas Sonia Belmonte. “Esto no es un punto de llegada, es un motor; la señal de que vale la pena seguir creando, produciendo y apostando al teatro musical desde San Juan hacia el país. Y, sobre todo, son la muestra de que cuando el arte se hace con verdad y con compromiso, siempre encuentra resonancia’, concluyó.

>Liliana Gutiérrez

“Cuando nos dieron las nominaciones, entraron con un diploma grandísimo, por haber sido pionera de la comedia musical en San Juan. Fue una verdadera sorpresa, me saltaron las lágrimas. En el “95, cuando comencé con el Teatro Musical se lo conocía como un género menor y haber alcanzado esta importancia ha sido un largo trabajo que ha dado frutos”

>Pablo Flores Torres

“Es un orgullo, es una obra que tiene mucha idiosincrasia de donde vengo, una obra que ha tenido la oportunidad de ir por distintas ciudades… Esa realidad es la que me alegra. Ojalá lleguemos a más, claro, pero en cierto punto esta nominación ya es una enorme alegría y estar rodeado de gente tan grosa que está nominada es para mí gran honor, un logro enorme”

>Sonia Belmonte

“No se trata solo de un reconocimiento, es la confirmación de que los años de apostar al teatro musical en San Juan, de insistir en la creación original y en la formación de artistas, empiezan a tener un eco nacional. Para quienes llevamos años sembrando en este terreno, apostando a la creación original, a la producción y a la formación, tiene un significado profundo”

>Federico Sosa

“En lo personal, la nominación de nuestra obra -que ha tenido un recorrido muy gratificante- es una enorme emoción y también un reconocimiento al trabajo colectivo de tantas personas que pusieron el corazón en este proyecto. Estar nominados ya es un premio en sí mismo, porque significa que nuestro trabajo encontró eco y valor en un espacio tan importante.”