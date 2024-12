Embajadora en Nueva York La productora sanjuanina y presidente de la Fundación Circuito Argentino viajará para disertar como parte del panel de América Latina.

Tras un largo camino en el universo del jazz trabajando por su difusión y promoción desde 2016, junto al trompetista hondureño Elmer Meza quien es su pareja abajo de los escenarios, Natacha Cruz llegó a convertirse en presidenta de la Fundación Circuito Argentino de Jazz, entidad que ambos fundaron en 2021 en San Juan para proyectarse a nivel nacional. Producto de su desempeño en la entidad, este año recibió la invitación de la Jazz at Lincoln Center para asistir al congreso que se realizará en enero en Nueva York, donde no sólo será la única sanjuanina y argentina, ya que también que irá en representación de Sudamérica para formar parte del panel Jazz en América Latina y de paso entablar vínculos a nivel internacional.

“¡Estoy tan feliz! Esta es la segunda vez que me invitan, la primera vez fue en diciembre de 2023 con muy poco tiempo para organizar y juntar dinero para el viaje así es que no pude ir, lamentablemente. En esta ocasión, todo sucedió más temprano y pude reunir los recursos necesarios para lo cual me apoyaron desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia. Pero no caigo todavía, es algo tan grande…’, expresó a DIARIO DE CUYO, la joven cultora del estilo que surgió en el siglo XIX en el estado de Luisiana, concretamente en Nueva Orleans donde desembarcaban persona provenientes de África para ser esclavizadas.

“Puntualmente, el ofrecimiento de la Jazz at Lincoln Center llegó a raíz del trabajo realizado como fundación como fue el primer Congreso de Jazz Argentino en septiembre de 2023. Eso marcó un antes y un después en la programación del jazz a nivel país. Obvio que la figura de la Fundación como único organismo que agrupa y trabaja con músicos del país juega un papel muy importante, además estamos en contacto con personalidades internacionales’, dijo la joven impulsora del género que desde la institución que preside promueve el Internacional Jazz Day, desde abril de 2016 hasta la actualidad; el Festival Nacional de Jazz, que se efectúa desde 2022 y su última edición también fue en abril pasado “como socios organizacionales de Unesco y gracias a la ley de mecenazgo 2023′ como subrayó; además del Día del Jazz Nacional, que tomó forma este 2024 en conmemoración del natalicio del saxofonista argentino, Leandro “Gato’ Barbieri y tuvo su pasada celebración el pasado 27 de noviembre “como iniciativa nuestra y por primera vez con la adhesión de otras ciudades argentinas’, de acuerdo a lo que añadió.

Dentro de los propósitos del viaje, la gestora indicó que “está la posibilidad de enriquecer mi labor presenciando todas las ponencias y tomando contacto con la mayor cantidad de productores del mundo, ya que este congreso es el más grande del mundo con la asistencia de más de 500 productores; además lo más importante será integrar el panel de Latinoamérica donde me darán la palabra como delegada de América del Sur’.

“Mi participación en el marco de El Jazz en América Latina será con gente de México y Panamá, este panel estará desarrollado y moderado por el agente, manager y curador Matt De León. Y la discusión se centrará en la dinámica única del mercado latinoamericano con un grupo diverso de promotores, trabajadores de las artes culturales y artistas de la región, De León guiará la conversación en profundidad sobre lo que hace que estos mercados sean únicos, estrategias de giras efectivas, desafíos, la importancia de la reciprocidad y el estado actual de la industria del jazz en América Latina’, explicó acerca de su papel en lo que será su debut en esta conferencia internacional, quien estudió Cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba y se graduó como Productora en Medios Audiovisuales.

“No quiero mentir pero debo pellizcarme ¡Aún no lo puedo creer!. Siento muchas emociones juntas, pero tengo a mi lado a un compañero que me da fuerzas y me anima siempre a seguir adelante como es Elmer. Este proyecto tuvo idas y vueltas , y todavía tiene altos y bajos, pero creo que de eso se trata: de encontrar siempre la fuerza y el apoyo para levantarse y seguir. Tenemos objetivo claros y nunca nos desviamos de ello, trabajamos siempre con mucho respeto, convencidos del camino que escogimos’, consideró quien trabaja en producción “desde siempre’, como subrayó.

Según las palabras de Cruz, muchas veces ellos no se da cuenta de todo lo generado hasta el momento, pero cuando aparecen estas oportunidades es el momento en el que toman consciencia que “de afuera nos están mirando’, sostuvo.

“¿Cuáles son las metas? Espero regresar con una maleta de posibilidades para los músicos argentinos y sanjuaninos, y posibilitar la visita de formadores de jazz a nuestra provincia. Me encantaría conectarme con grandes artistas para que formen parte de nuestros festivales, creo que es una época muy próspera y que estamos en pleno crecimiento, expandiendo este proyecto y estas oportunidades que se dan por alguna razón, por eso hay que exprimirlas al máximo para que todo llegue a América del Sur’, reflexionó en referencia a los sueños que anhela concretar en este periplo a la ciudad que nunca duerme.

> De qué se trata este acontecimiento jazzero

El Jazz Congress es una conferencia anual que se llevará a cabo el 8 y 9 de enero de 2025 y reunirá a artistas, medios de comunicación y líderes de la industria en la comunidad global del género. El fin es “intercambiar ideas con el fin de nutrir y hacer crecer la comunidad del jazz y las empresas y organizaciones subyacentes que promueven, producen, presentan, comercializan y apoyan la música’, como dice su página de presentación.

“Estimularemos un entorno inclusivo, exploraremos nuevas formas de ampliar el público de nuestra música y aprenderemos unos de otros’, afirma como director administrativo y artístico de Jazz at Lincoln Center, Wynton Marsalis, en la web.

Es así que la propuesta incluirá una serie de talleres, paneles y oportunidades de networking para ampliar la audiencia, entre lo más destacado se encuentra la ceremonia en la que se entregará el premio Bruce Lundvall Visionary Award 2024 al bajista, educador, director, productor, arreglista y compositor ganador del premio Grammy, John Clayton, por su hijo, el galardonado pianista Gerald Clayton; también habrá una sesión sobre la inteligencia artificial y el trabajo de un programador musical; un panel de colegas y familiares hablarán sobre la notable vida y música del legendario baterista Roy Haynes; y diferentes actividades en la que está la charla sobre el Jazz en América Latina donde participará la sanjuanina.