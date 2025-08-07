Empezó la entrega de las 30.000 computadoras para reforzar el sistema educativo Ayer tocó la primera tanda de docentes, con 5.000 aparatos. Luego repartirán otras 25.000 a alumnos de primaria.

Con un acto multitudinario en el estadio Aldo Cantoni, que encabezaron el gobernador Orrego y parte de su gabinete, ayer arrancó el plan oficial de equipar con tecnología a docentes y alumnos para lograr igualdad y una mejor calidad en el sistema educativo sanjuanino. En este marco, ayer el Gobierno provincial entregó más de 5.000 notebooks a docentes de Primero a Sexto grado de escuelas de gestión estatal y privada. Mientras que el mes que viene le tocará el turno a 25.000 estudiantes.

AUTORIDADES. El gobernador Orrego encabezó la entrega, junto a los ministros de Educación, Hacienda y Gobierno, entre otros funcionarios de primera línea.

La iniciativa es parte de la política orreguista de mantener en primer plano la educación aun ante el recorte de fondos nacionales. En ese marco el Gobierno creó el programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que tiene el doble objetivo de implementar y desarrollar herramientas digitales, inclusive IA, en educadores y estudiantes, y al mismo tiempo garantizar que todos en el sistema puedan acceder a esos recursos.

“Hoy es un día especial porque vamos a entregar más de cinco mil computadoras a quienes admiro y reconozco: nuestras docentes. Esto es apostar a la educación y al futuro de San Juan. Pueden contar conmigo; estoy para servirles y trabajar junto a ustedes para que esta transformación sea una realidad”, expresó el gobernador durante la ceremonia.

> “Estoy muy feliz porque privada siempre quedaba afuera, y ahora damos un pasito más en la educación”.Mariela Vidal – Docente Colegio San Bernardo > “Siento mucha emoción, este es un acontecimiento histórico, quiero agradecer que nos hayan hecho parte”.María Belén Díaz – Docente Colegio Santa Rosa

Según aclararon fuentes oficiales, la compra de estos equipos se realiza junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), que brinda servicios de adquisiciones para acompañar a la provincia a alcanzar sus prioridades en materia de innovación educativa.

Por eso también, tal como había anticipado más temprano la ministra de Educación, Silvia Fuentes, está muy cerca también la entrega de computadoras a unos 25.000 alumnos de 5to y 6to grado, aparte de las que recibieron ayer los docentes.

“Estimamos que durante los primeros días de septiembre, a más tardar, vamos a estar iniciando la entrega de las computadoras a los chicos. La idea es ir entregando a medida que nos llegan. Hay que habilitarlas, agregar programas, empaquetarlas y luego se entregan”, explicó la ministra Fuentes en declaraciones a Radio sarmiento. También enfatizó que “vamos a ser muy severos con estudiantes y docentes que quieran vender las computadoras. Es hora de mirar para adelante. Siempre estamos controlando y a pedido del gobernador, tenemos que mejorar la calidad educativa y con eso sumar la tecnología”.

TESTIMONIOS. Varias docentes agradecieron ayer la tecnología facilitada por el Gobierno para profundizar su trabajo con herramientas digitales.

Las más de 5.000 computadoras que ayer entregó el Gobierno en un gran acto en el Estadio Aldo Cantoni, les permitirá a los docentes poder realizar la trazabilidad para asegurar su uso pedagógico. Además, llegarán a cada una de las escuelas facilitadores digitales, que serán enviados para colaborar con el manejo de estos dispositivos tecnológicos sin ningún contratiempo.

Estos sistemas de control fueron previstos ahora porque, en programas oficiales de gestiones nacionales anteriores, era habitual ver cómo muchos estudiantes que recibían su netbook la terminaban vendiendo por plataformas online, incluso antes de que finalizara el ciclo lectivo, en lugar de utilizarla con su fin específico de acompañar el proceso de aprendizaje.

> Impresionante despliegue de agrotécnicas

Con el predio didáctico-productivo de la Escuela de Enología como escenario, ayer se realizó el II Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas y Agroindustriales, una propuesta que combinó educación, producción e innovación en un solo espacio y que mostró un impresionante despliegue de talento y creatividad por parte de los estudiantes. La actividad reunió a más de 1.500 alumnos de las 14 escuelas agrotécnicas y agroindustriales de la provincia, que compartieron sus trabajos, experiencias y proyectos con la comunidad, como siembra con drones, impresiones 3D aplicadas al campo, apps para informar sobre el tiempo a los productores y varias herramientas más.