Desde hoy, el 100% del alumbrado público en Capital es con LED Las obras fueron en los cuatro distritos. Con el último foco que cambian hoy, la Ciudad tendrá 100% luz LED.

La Ciudad de San Juan hoy mismo alcanzará un hito histórico: en menos de dos años, el municipio logró reemplazar 3.379 luminarias de alumbrado público que funcionaban con mercurio o halogenuro metálico por modernas lámparas LED de bajo consumo, y hoy quedará cambiar la última lámpara. Con este recambio, Capital se convierte en un distrito con 100% de iluminación LED, un paso clave hacia la eficiencia energética, la seguridad urbana y la sostenibilidad ambiental. Algo que, al menos según aseguran en el municipio, no sucedió aún en ningún otro departamento.

En realidad, ese estatus será alcanzado esta tarde, cuando la intendenta Susana Laciar encabece el acto oficial con el que colocarán la última luminaria LED que quedaba pendiente en el alumbrado público del departamento, completando así una tarea de 20 meses, que era además uno de los bastiones de gestión anunciados cuando asumieron Laciar y su equipo.

En ese marco, el último foco amarillo que cambiarán está en el barrio Mutual Banco San Juan. Está previsto que a las 19 se cambie esa lámpara y sea la culminación simbólica de toda la tarea de recambio energético y de alumbrado.

El reemplazo no sólo mejora la visibilidad en calles y barrios, sino que también significa un ahorro de hasta el 50% en el consumo eléctrico respecto a las lámparas tradicionales. Las luces LED tienen además una vida útil más prolongada, menor necesidad de mantenimiento y reducen notablemente la contaminación lumínica.

Desde el municipio destacaron que el proyecto se diseñó para que los beneficios se perciban en toda la Ciudad: “La Capital está iluminada de manera pareja y eficiente, desde los barrios hasta las avenidas principales. La tecnología LED nos permite tener una ciudad más segura y sustentable”, aseguraron.

LOS NÚMEROS DEL RECAMBIO

El plan de reconversión se ejecutó en los cuatro distritos de la Capital. En 2024 se reemplazaron 1.054 lámparas, con trabajos en barrios y sectores claves de Desamparados (477), Concepción (240), Centro (295) y Trinidad (42). En 2025, el programa se amplió con 2.325 nuevas luminarias LED: Desamparados (984), Concepción (595), Trinidad (584) y Centro (162). Esto da un total de 3.379 unidades reemplazadas en apenas 20 meses, logrando la cobertura total del alumbrado en la Ciudad.

El cambio no se limitó a los centros neurálgicos de la Capital. Calles históricas como 25 de Mayo, 9 de Julio, Mendoza, Urquiza, Catamarca y Aberastain, junto a avenidas estratégicas como Rawson, Libertador, Alem, España y General Acha, ya cuentan con LED.

MIRA TAMBIÉN Los problemas de la tormenta de Santa Rosa, un adelanto de lo que puede ocurrir en la temporada de verano

Además, barrios completos como Chacabuco, Residencial, Porres, Patricias Sanjuaninas, Santa María de Oro, Mutual Banco San Juan, Vesta, Sarassa, Villa Candelaria y Villa Nueva, entre muchos otros, también fueron beneficiados.

Con esta transformación, la Ciudad de San Juan se suma a la tendencia mundial de municipios que apuestan por la iluminación pública inteligente y eficiente. El recambio de luminarias LED no sólo moderniza la infraestructura urbana, sino que además impacta en la calidad de vida de los vecinos: calles más iluminadas, mayor seguridad peatonal y vehicular, y un ahorro energético que contribuye al cuidado del ambiente.