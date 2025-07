En 7 meses, mejoraron instalaciones y servicios en 13 centros de salud El Gobierno invierte, en promedio, unos $300 millones mensuales en la refacción de los CAPS.

En diciembre del 2024, el Gobierno puso en marcha el Plan Provincial de Remodelación, Ampliación y Modernización de los 143 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, con la meta de mejorar infraestructura y servicios en al menos 50 antes de que finalice el 2025. Y hay buenas expectativas de cumplir este objetivo. Con una inversión promedio de $300 millones mensuales, y en los primeros 7 meses de implementación del plan, ya se inauguraron 13 CAPS totalmente renovados, beneficiando a casi 64.000 sanjuaninos.

Con el objetivo de modernizar las instalaciones de salud y adecuarlas a las necesidades actuales de la población; de mejorar la calidad de atención y accesibilidad para la comunidad, continúa la política orientada a fortalecer el sistema de salud provincial con mejoras en los CAPS. Entre diciembre del 2024 y julio de este año se inauguraron obras en 13 centros de distintos departamentos, algunos de los cuales fueron ampliados hasta un 100% respecto a su capacidad original, lo que permitió sumar consultorios y nuevos servicios. Uno de ellos fue el CAPS Alonso Fuego, en Pocito, que gracias a las mejoras incorporó servicio de odontología, que antes no estaba disponible. El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, dijo que ‘estas mejoras no serían posibles’ sin el trabajo conjunto con el Ministerio de Infraestructura que permite hacer realidad cada proyecto. ‘Cada vez que inauguramos una obra de remodelación o ampliación, sentimos una profunda satisfacción porque estamos dando respuesta concreta a las necesidades de los equipos de salud y de la población sanjuanina. La salud, al igual que la educación, son áreas sensibles que deben estar siempre en la agenda prioritaria. Quienes se acercan a un centro de salud o a un hospital lo hacen por necesidad, no por elección, y es allí donde el Estado debe garantizar un entorno confortable y una atención oportuna’, dijo Dobladez.

Ahora. El pasado 7 de julio el Gobierno inauguró el nuevo edificio del CAPS de Marayes con mayor infraestructura y calidad de atención médica.

El funcionario agregó que gracias a la intervención en estos 13 CAPS se benefició a 63.695 personas, entre adultos y niños, en diferentes departamentos de la provincia. También resaltó que las obras de mejoras se realizan tanto en los centros con mayor demanda como el Helio Cantoni (Rawson) y el Las Lomitas (Albardón), que tienen una cobertura de 10.000 pacientes cada uno, hasta los que menos demanda tienen como es el caso del Centro de Salud de Marayes (Caucete) que tiene una cobertura sanitaria de 370 personas, y donde se atiende a vecinos de Marayes, La Planta y de Las Chacras.

Cuando el Gobierno anunció la puesta en marcha del Plan Provincial de Renovación de los Centros de Salud, también dijo que la meta es llegar a inaugurar mejoras en 50 CAPS durante el 2025. Y hay buenas expectativas. Desde el Ministerio de Infraestructura dijeron que, además de los 13 inaugurados entre diciembre del 2424 y este mes, actualmente se encuentran en ejecución los centros sanitarios La Chimbera y Domingo Cejas (25 de Mayo), Lote Hogar 3 (Rivadavia) y Búbica (Rawson), que serán inaugurados próximamente. A estos se suman 4 centros más que ya cuentan con el proyecto de obra aprobado para iniciar los trabajos de mejoras dentro de poco. Son los CAPS Las Talas, Pié de Palo y Pozo de los Algarrobos (Caucete) y Astica (Valle Fértil).

Además, hay 8 centros sanitarios de diferentes departamento en etapa de evaluación para el proyecto de obra que, según lo previsto, se iniciará durante el año. Se trata de Villa Marini (Santa Lucía), Ruíz Aguilar (Rivadavia), La Isla y Sorocayense (Calingasta), Mogna (Jáchal), Villa La Salud (Caucete), San Patricio (Chimbas) y Ullum, en el departamento homónimo.

Desde Infraestructura también dijeron que ya se encuentran relevados 12 CAPS más para ser incorporados al Plan Provincial de Renovación, distribuidos en los departamentos de Chimbas, Caucete, Albardón, Jáchal, Iglesia, Angaco y Sarmiento.

La sumatoria de todos estos centros hace un total de 41, un número muy cercano a los 50 que conforman la meta que aspira cumplir el Gobierno antes de que termine el 2025. ‘Para poder llevar adelante el Plan de Remodelación y Ampliación de los 143 centros de salud, fue fundamental contar con el respaldo del gobernador, Marcelo Orrego, quien atendió las necesidades expresadas tanto por el personal sanitario como por la comunidad, en cuanto a la importancia de contar con instalaciones adecuadas que permitan brindar una atención de calidad’, sostuvo Dobladez.

En este plan provincial ya se invirtió un total de $2.100 millones, con un promedio de $300 millones por mes.

> Los trabajos de mejoras en los CAPS

Las mejoras en los centros de salud en la provincia incluyen: acceso principal peatonal; ampliación de consultorios generales; vacunatorio; farmacia; sanitarios públicos y adaptados para personas con discapacidad; sanitarios para el personal; office y sala de espera; recepción y admisión; acceso vehicular y cocheras semicubiertas; acopio final de residuos patológicos y depósitos; nuevo mobiliario y cartelería tanto en el exterior como en el interior; renovación completa de carpintería, pisos, pintura interior y exterior; reemplazo total de cañerías de agua y modernización de todo el sistema eléctrico.

Los 13 CAPS inaugurados son Braco, Municipal, Chubut y Alonso Fuego, en Pocito y con una cobertura sanitaria de 8.804 personas; Docentes Sanjuaninos (foto), San Justo y Rolando Conturso, en Rivadavia con una cobertura sanitaria de 21.221 personas; Las Lomitas y Las Tierritas, el Albardón y con una cobertura sanitaria de 11.200 personas; Barrio Independencia, en San Martín (cobertura sanitaria de 2.500 personas); Costanera Norte, en Chimbas, (cobertura sanitaria de 9.600 personas); Helio Cantoni, en Rawson (cobertura sanitaria de 10.000); y Marayes, en Caucete, (cobertura sanitaria de 370 personas).