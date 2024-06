“En escena muestro mi niño interior” El actor y bailarín, Rodrigo Esmella, es el protagonista de este musical infantil que debutará hoy en San Juan.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuenta con una sólida carrera como actor y bailarín, en 2015 tomó más notoriedad al ser pareja de baile de Carmen Barbieri para Bailando por un sueño. Desde esa experiencia, le valió codearse con otras figuras de Carlos Paz para las temporadas teatrales, como Nito Artaza, Hernán Cábanas, Andrea Estévez y Germán Kraus con la obra “Usted puede ser un asesino”. En teatro también se lució en la comedia Copycat, junto a Laura Fernández y Sofía Macaggi, entre otros. Rodrigo Esmella, es una de los artistas de joven generación de la escena teatral porteña y marplatense. Aunque en otra faceta, se desempeñe como guía de turismo aventura, el trekking y el parapente, Esmella es adaptable a una multiplicidad de roles para la comedia, el drama y la revista. Sin embargo, había todo un campo inexplorado todavía, la comedia musical infantil. Fue así que Leandro Ángelo, un amigo personal desde la época del Bailando y conocido productor de espectáculos, le propuso el desafío de protagonizar el show de La aventura del explorador, encarnando a Blippi, el tierno personaje estadounidense que se hizo famoso en Youtube (creado por Stevin John) y que en Argentina es visto por miles de niñas y niños en Internet. En el contexto de una gira nacional, llega este jueves por primera vez al Teatro Sarmiento. Con la dirección de Leandro Ángelo y Lorena Liggi, esta remake o versión criolla de Blippi, viene desarrollándose con gran éxito en Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires y Rosario, desde 2022. Se trata de su primera experiencia en el género y ahora con una espalda curtida de numerosas funciones a sala llena, Rodrigo habló con DIARIO DE CUYO sobre lo que implica hacer entretenimiento educativo para las infancias, en tiempos de un alto consumo de lo audiovisual y las pantallas digitales, sostiene que el teatro es el lugar donde no tiene competencia.

“Nunca tuve una experiencia así con lo infantil, pero Leandro me lo propuso cuando al principio, no estaba muy convencido después de la pandemia, porque le había cerrado la persiana al mundo teatral. Pero en ese momento, cambié de idea y acepté hacerlo, me sumé a esto hace dos años y arrancamos en Mar del Plata, un año después ya estamos de gira por el país y otros países limítrofes”, contó el artista.

Blippi, es un héroe infantil caracterizado como un aventurero explorador que le habla a las infancias de 3 a 10 años de edad. Con una actitud aniñada, viste camisa celeste, tiradores, moño y anteojos gigantes que va por el mundo haciendo muchas preguntas. De los videoclips de Youtube, lo que hace Rodrigo es darle vida y recrea las canciones en el escenario con ingenuidad, dinamismo y coreografías para llegar también a que los padres se diviertan con sus hijos. “Es un niño grande que experimenta con el juego en todos los lugares donde visita. Como no hay un hilo conductor, tenemos cuadros musicales donde los chicos ya conocen las canciones vamos recreando las escenas con diferentes momentos para que los chicos bailen con nosotros. Todo el tiempo es un gran juego donde hablamos de la importancia de cepillarse los dientes, o que alimentos ingerimos o qué pilchas nos ponemos; también de las vocales o cómo subimos al colectivo”, contó Esmella. En el show hay acrobacias, pasos de comedia y varias consignas que al público le quedan reflotando en la memoria para aquellas cosas aprendidas sean puestas en práctica en casa. Para captar la atención, algo complejo con todo lo que influyen de información en el día a día, Rodrigo se esmera para poner a disposición toda su caja de herramientas en el escenario: “se trata del oficio de la danza y la actuación. Se trata de poder dialogar con el público desde ese lenguaje propuesto, con todos sus ingredientes. Por eso, la experiencia en escena es muy distinta a lo visto por Internet. Cuando la persona decide ir a un espectáculo teatral, justamente se busca vivir eso, hay algo que se lleva adentro que impulsa a conectar con el arte”, comentó señalando que para lograr dicha condición, hay que conocer en profundidad todos los recursos de interpretación a la mano. Pero lo importante, para él y es algo que lleva en lo personal es: “conectar bien con los chicos. Aunque nunca hice algo parecido antes, uso lo que fui viviendo en lo personal como combinar lo lúdico con mi contacto con la naturaleza y voy trabajando la memoria emotiva, generando un despliegue emocional. Esto lo fui desarrollando con los años, pero lo esencial, es el amor incondicional y la ilusión que comparto con los chicos. Eso es único y me lo dicen con las miradas al terminar el show. Siempre que subo a actuar, ya sea en comedia, en drama o revista, lo mío es jugar y me pasa lo mismo en el arte infantil, empleo el mismo código que los chicos. En escena, muestro mi niño interior”, concluyó el actor.

DATO

Las aventuras del explorador. Jueves 13 de Junio, a las 17 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platea Baja A $10.000; Platea Baja B $8.500; Pullman $7.000. Anticipadas en Entradaweb y en boletería.