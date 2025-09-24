Elena Roger en San Juan: “En estos shows no estoy detrás de ningún personaje” La cantante y actriz presentará, por primera vez, su proyecto solista.

Tras su última vez en San Juan el 26 y 27 de noviembre de 2021 de la mano del conjunto Escalandrum en el Teatro del Bicentenario -la reunión fue para rendir homenaje a 2 grandes de la música como Astor Piazzolla y María Elena Walsh-, Elena Roger volverá a pisar suelo sanjuanino. En esta oportunidad, la consagrada artista presentará su espectáculo En concierto, el próximo jueves 2 de octubre en el Auditorio Juan Victoria (25 de mayo casi Urquiza).

“Estamos de vuelta. Esta es la primera vez que voy a presentarme a San Juan de manera solista con un concierto mío, no llevo ni siquiera con banda. Sí estoy acompañada afortunadamente por Nicolás Guerschberg, un gran pianista que forma parte de Escalandrum, él también es arreglador y compositor, soy muy afortunada de estar acompañada por él. Vamos prácticamente a cerrar la gira, la última fecha será en Mendoza”, expresó Roger en diálogo con DIARIO DE CUYO sobre el espectáculo con el que llegará a la provincia después de tocar en Santiago de Chile y en las localidades argentinas como Neuquén, Cipolleti, Villa Regina, Rosario, Mar del Plata y La Plata, para curar el océano rumbo a España para de vuelta hacer Montevideo.

“Unos productores de España quisieron llevarme a hacer por Barcelona, Valencia y Madrid con la idea de ir a hacer un concierto con piano solo. Entonces, cuando se pusieron en venta las localidades y empezó la promoción, los productores argentinos empezaron a pedirlo al igual que desde Chile y Uruguay. Entonces, fue muy hermoso porque se nos abrió una gira que tuvimos que también ver cómo la ubicábamos porque ya teníamos la agenda un poco tomada’, explicó quien cobró fama internacional al ser elegida por Andrew Lloyd Webber para interpretar el papel de Eva Perón en la ópera musical Evita, para el reestreno en Londres en 2006 y en 2012 en Nueva York.

“El espectáculo es super bien recibido. Es un recorrido por las canciones que me acompañaron a lo largo de mi carrera y siempre tocamos distintas emociones que es lo que busca uno cuando va a escuchar música. Y a su vez, cuento un poco mi carrera’, destacó la cantante y actriz sobre el contenido de la iniciativa.

“Aquí cuento un poco el por qué estoy cantando determinadas canciones. O sea, no va a faltar ni Evita, ni Edith Piaf, ni Los Miserables donde interpreté a Fantine. También incorporo repertorio que ya tengo de Piazzolla, María Elena Walsh, boleros. E incluso habrá rock nacional porque también toqué esos tonos e incluso giré con una banda de rock pop, es un ritmo que aprendí cuando era chica por mi hermano 8 años mayor que escuchaba Serú Girán, Sui Generis, Queen’, subrayó guardando el secreto de los títulos que ejecutará “para que la gente venga y se sorprenda’ con el objetivo “de cantar un poco de todo’.

“Es bastante amplio mi gusto que va desde lo que tomé de mi niñez hasta que comencé a trabajar en la comedia musical. Eso es justamente a lo que apunta al show con este programa tan variado’, justificó la intérprete de No llores por mi Argentina; Non, je ne regrette rien, La vie en rose, Parole, Loving you, Balada para un loco y Te quiero, de Mario Benedetti con música de Alberto Favero “uno de los temas que incorporé en el último tiempo luego de hacer un show con Nacha Guevara, ella muy amablemente me dio el honor de cantarlo’.

“¿Si es un desafío pasar de un género al otro? Me siento en un lugar bastante cómodo nada más que tengo zapatos y un vestido lindo. Siento que puedo conectarme con el público desde la música en un ritual teatral que es bello para compartir lo que sé hacer. Yo he transitado por momentos en mi carrera donde jugaba como una atleta de alto rendimiento cuando tenía que cantar 6 veces por semana y hasta 8 veces con Evita. Si bien, ahora, no estoy haciendo eso, no dejo de entrenarme’, recordó la artista admitiendo también que su mayor reto es “conectar con el público y preguntarme que pasará esa noche con los espectadores’. De esta manera, ella mencionó que: “los sábados la platea suele estar más excitada que el público del domingo que suele ser un poco más tranquilo, aunque todo puede variar porque no hay una fórmula para eso’.

MIRA TAMBIÉN El populismo punitivo está instalado en el Fuero Penal Sanjuanino

“A estos recitales pueden ir tranquilamente jóvenes y adultos que me siguen desde hace un montón y que le gusta el repertorio de Edith Piaf hasta niños porque los padres a veces no pueden dejarlos con alguna persona y no es una producción subida de tono’, indicó la profesional que se encuentra a punto de cumplir sus 3 décadas de trayectoria en noviembre y evocó su recreación de Evita como “el primer rol que interpreté en el exterior’, además confió que: “esa recreación me llevó mucha responsabilidad porque era llevar mi cultura afuera por eso quedó muy metido en mi cabeza y en mis pensamientos’.

Sin embargo, fue el rol de Piaf es uno de los roles que dijo que más quiso, “por ser el rol de una cantante, siento que el espectáculo en sí mismo me llevaba a meterme todavía más. Era más realista también porque había muchas escenas habladas. Pero en estos shows, no estoy detrás de ningún personaje y eso es muy valioso’, recalcó adelantando que entre sus proyectos futuros se encuentra un musical en el Teatro San Martín del cual todavía no puede adelantar nada.

Activa y llena de sueños, para Elena “siempre quedan cosas por transitar’ debido a que se encuentra abierta a “las posibilidades que me da la profesión’ y nunca se encierra en un solo deseo, como reflexionó.

DATO

Para el recital del próximo jueves 2 de octubre a las 21 h en el Auditorio Juan Victoria, los tickets son: $45.000, 40.000 y 35.000 en boletería y de manera online en entradaweb.