La Casa Natal recoge el guante y arma un plan contra más daños Tras descubrir que la grieta se debe a la humedad por riego, cambiarán el sistema.

Las autoridades del Muso Casa Natal de Sarmiento recibieron un informe que explica la grieta que hay en la zona norte de la vivienda, tal como anticipó DIARIO DE CUYO. La conclusión de los técnicos es que la humedad del subsuelo está generando daños en la estructura. Frente a esto, decidieron dejar de regar el jardín que da a Avenida Libertador, que es donde está el mayor problema. Debido a que en esa zona hay tres árboles de valor histórico, recuperarán esas plantas. También deben hacer cambios para que la inclinación de la vereda no los afecte. Además, no descartan trabajar con el Gobierno provincial y la municipalidad para disminuir las vibraciones causadas por el paso de vehículos.

Lucía González, directora del museo, explicó que están trabajando en rediseñar el jardín norte, que es donde detectaron el problema de humedad. El área es la que se puede ver a través de las rejas y es una de las fachadas clásicas de la casa donde nació y creció el prócer sanjuanino. “Tenemos que drenar esa humedad y para eso hay que dejar de regar”, detalló. Si bien hay especies que son sólo decorativas, como el césped, algunas ligustrinas y flores, hay otras que son de importancia histórica.

La funcionaria explicó que trabajarán especialmente en un retoño de la higuera histórica, un ceibo y un cerezo, donaciones especiales a la casa, que son los que buscarán conservar. El primero podría quedarse en esta zona, dijo, ya que en el estudio que realizó la empresa GeoAr, que donó la investigación, encontraron que el ejemplar que está en el patio interno no afecta el suelo ni la estructura, ya que puede ser regado con sistemas por goteo. Los otros dos árboles deberían ser trasplantados, dijo, posiblemente al jardín que se encuentra en la zona sur de la casa, donde el suelo responde mejor al riego y no cede con el agua y por lo tanto no representa un riesgo.

El cambio no se hará directamente, dijo la directora. Antes van a consultar con especialistas y ya están trabajando con Ecoclub y la Escuela de Enología para saber cuál es la mejor manera. “Tenemos que ver si pueden trasplantarse o si es necesario hacer esquejes para conservar el ejemplar”, explicó. La idea es que sólo quede el retoño, con un sistema de riego medido y tecnificado. El pasto en cambio, no se podría mantener debido a que tiene un requerimiento de agua muy elevado.

Una vez que hayan terminado con ese rediseño del jardín, deben esperar algunos meses en los que la empresa que donó el estudio seguirá monitoreando. Deben asegurarse de que el nivel de humedad disminuya, lo que permitirá que el suelo deje de asentarse distinto. Con el mismo fin deben compensar la pendiente de la vereda, ya que, aunque no agreguen agua para las plantas, cuando llueve todo, el agua termina desembocando en esa zona, que es lo que tienen que evitar. También les permitirá ver si existe alguna pérdida en las cañerías de agua que también esté empeorando la situación.

Tras esto quedan otros factores por analizar. Seguirán realizando controles del suelo con la misma tecnología que usaron y cuando la raíz haya desaparecido, deberán hacer controles de la estructura. González dijo que tuvieron algunos contactos voluntarios de especialistas y empresas privadas que quieren aportar para saber cuál es la mejor solución para la grieta.

En paralelo, están iniciando diálogos con la Provincia y el Municipio para prevenir vibraciones por el paso de vehículos. El estudio de suelo determinó que el movimiento del tránsito hoy no pone en riesgo la estructura, pero los saltos por las irregularidades de la calzada, sobre todo las movilidades de mayor porte, deberían evitarse. Para eso, González dijo que hablarán con la provincia para mejorar las condiciones de la avenida y no descartan analizar posibles cambios del paso de colectivos, por ejemplo.

> Puertas abiertas

A pesar de la grieta, están dadas las condiciones de seguridad para visitar el Museo Casa Natal de Sarmiento en sus horarios normales de 9 a 19, confirmó la directora. Además, instalarán placas con información sobre esta falla y hasta un QR que permite ver el informe completo, ya que han recibido consultas del público.