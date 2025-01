Por ahora, San Juan no prevé posponer clases por los feriados de Carnaval Nación le pidió a CABA, que empieza el mismo día, que lo postergue por los feriados de Carnaval en marzo.

Al menos hasta ahora, el calendario del ciclo lectivo 2025 sigue tal cual se oficializó el año pasado y las clases empezarán el lunes 24 de febrero. Así lo comunicó ayer la secretaria de Educación de la provincia, Mariela Lueje. La consulta había surgido luego de que Nación le pidiera a la Ciudad de Buenos Aires, uno de los 13 distritos argentinos que tienen fijado el 24 para el inicio de clases, que postergara la apertura de las aulas para el 5 de marzo, de modo que los feriados del 3 y 4 de marzo por Carnaval no interrumpieran la segunda semana lectiva y tuvieran más impulso turístico.

“Hasta el momento no está en agenda posponer nada, ni siquiera es un tema que hayamos charlado con la ministra”, le respondió Lueje a DIARIO DE CUYO. Argumentó que “nosotros tenemos como meta cumplir con un ciclo de 190 días de clases. Eso quedó establecido en una resolución, firmada en acuerdo con todos los ministros en la sesión pasada del Consejo Federal de Educación. Y esa normativa está totalmente vigente y la tenemos que hacer cumplir”.

Si bien a San Juan no llegó aún ningún pedido expreso de Nación para postergar el inicio de clases, las autoridades locales de momento se muestran decididas a no alterar nada. El secretario de Turismo del gobierno de Milei, Daniel Scioli, sí se comunicó en cambio con su par porteño para sugerirle patear el ciclo lectivo para después de los feriados del Carnaval. Y fue sumamente enfático al decir que era una cuestión de “sentido común” hacerlo, ya que postergar el inicio de clases “merece el esfuerzo” y que había que apuntar a que “armonicemos en todo el país el comienzo de las clases apenas termina Carnaval”. Sin embargo, ayer mismo la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, salió al cruce y expresó en redes que “la educación es una prioridad indiscutida, el inicio de las clases no es negociable”.

Es de imaginar entonces que el pedido de Scioli, que resultó ser además un tiro por elevación a todas las provincias donde maestros y alumnos se verán por primera vez el 24 del mes próximo, caerá en saco roto. La secretaria de Educación sanjuanina dijo que los feriados de Carnaval estuvieron considerados cuando diseñaron el ciclo académico 2025. “La planificación escolar de la provincia se hizo calendario en mano y se tuvo en cuenta todos los feriados declarados a nivel nacional, feriados con fines turísticos, puentes y demás. Así como también está previsto recuperar los días de clase que no se den, por eso nuestro plan de contingencia sigue vigente, ya que ha demostrado buenos resultados en su aplicación”, amplió la funcionaria.

Así como en San Juan y CABA, el 24 de febrero está previsto que inicien las clases también en Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. En tanto que en Neuquén será el martes 25 de febrero, en Chaco y La Pampa el miércoles 26, y recién el 5 de marzo será el comienzo en Provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

A nivel local, a fines del año pasado quedó establecido el Precalendario Escolar 2025, que establece el próximo 24 de febrero como inicio de ciclo lectivo en los niveles Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos Primaria y Gabinetes; el 26 será el comienzo de Secundaria Orientada y Artística, Técnica y Formación Profesional y Jóvenes y Adultos Secundaria; el 5 de marzo empezará Educación no formal de gestión Privada, y el 3 de abril será el primer día de clases para Educación Superior.

> Mendoza tampoco mueve la fecha

Según reflejó el diario El Sol, en Mendoza también se hicieron eco del pedido de Daniel Scioli, pero, tal como sucede hasta ahora en San Juan, se mantuvieron firmes en el 24 de febrero para el comienzo del ciclo lectivo 2025. “Por el momento no hay chances de modificar la fecha de inicio de clases”, aseguró Tadeo García Zalazar, titular de la cartera de Educación en la provincia vecina (foto).