El nuevo abordaje del trabajo infantil será realizado entre todos los ministerios Ayer, Gobierno presentó el primer protocolo de prevención, actuación y lucha contra esta problemática.

El 12 de junio se conmemora el ‘Día internacional contra el trabajo infantil’ y, en este marco, el Gobierno presentó el primer protocolo de actuación contra esta problemática. La normativa incluye la intervención integral de todos los ministerios y áreas gubernamentales para prevenir y reducir la cantidad de menores afectados. Raquel Trincado, directora de Niñez, Adolescencia y Familia, dijo que en lo que va del año se detectó y abordó 46 casos de trabajo infantil en el Gran San Juan.

En el año 2003, San Juan creó Copreti (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil), pero recién ahora se elaboró un protocolo interinstitucional de actuación que pone en foco la prevención de esta problemática, apuntando principalmente a lograr un cambio cultural más que a judicializar la situación, ya que muchas familias ‘naturalizan’ el trabajo de sus hijos menores. ‘En lo que va del año detectamos y abordamos, a través del Programa Niñez y Familia, 46 casos de trabajo infantil. Y seguimos trabajando con las 46 familias para hacerles ver que no está bien que lo niños trabajen, que es un delito y que se debe respetar sus derechos. Detectamos falta de escolaridad y de controles de salud en estos chicos’, dijo Raquel Trincado.

La funcionaria contó que estos casos fueron detectados por los monitores del programa mencionado, que recorrieron el microcentro sanjuanino y los departamentos del Gran San Juan, de lunes a viernes en horario matutino y vespertino, y nocturno durante los fines de semana. También agregó que la mayoría se trata de menores de entre 13 y 15 años que se dedicaban a la venta callejera, mientras otros, algunos de menos edad, a la limpieza de vidrios en las esquinas. ‘Algunos fueron detectados por los gabinetes técnicos en las escuelas que notaron señales sobre posible trabajo infantil. Destaco que este primer protocolo sea interinstitucional y que involucre a todos en la prevención y abordaje de esta problemática que, muchas veces, se da por un tema cultural’, dijo Trincado.

La Copreti, dirigida por la Subsecretaría de Trabajo, está integrada por organismos ejecutivos que incluyen a todos los ministerios de la provincia que desempeñarán tareas concretas en la prevención y abordaje de casos de trabajo infantil (campañas, capacitaciones, etc.). Y por organismos consultivos como cámaras empresarias, sindicatos y municipios que harán sus aportes para erradicar este problemática.

Durante la presentación del protocolo, la ministra de Gobierno, Laura Palma, hizo hincapié en ‘no tener’ miedo de denunciar el trabajo infantil. ‘Todos tenemos que tener un compromiso social de no mirar para otro lado. Hay una cuestión cultural donde se ha normalizado que los padres vayan a trabajar con sus hijos, pero no lo es. Cuando mandamos a un menor a la calle a trabajar lo estamos exponiendo en una situación de riegos. No hay que tener miedo de denunciar y de comprometernos’, dijo Palma.

El protocolo de actuación establece que la denuncia la puede realizar cualquier ciudadano de forma anónima, brindando la mayor cantidad posible de información detallada. También, cualquier funcionario público. Y que las denuncias pueden ser telefónicas, llamando al 911 o al 102; por mail: copreti@sanjuan.gov.ar; a través del portal Ciudadano Digital (CIDI) o personalmente en la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fé, entre Mendoza y Entre Ríos, Capital.