“En mi comunidad no tengo haters” El popular influencer viene a San Juan por primera vez y lo hace con su obra de teatro debut.

Más de un millón de personas lo siguen en Instagram. Sus videos tienen más de 100 mil reproducciones y el más viral alcanzó los 15 millones. Pablo Albella es un publicista cordobés que ha tenido un éxito vertiginoso en esa red social, a partir de sus videos donde habla desde el humor sobre los clichés generacionales de los mayores de 30. Convertido en un influencer full time desde 2022, acaba de presentar su primer libro, debutó este año en la temporada de Carlos Paz con su obra y protagoniza una gira por el interior, además de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y España.

Entusiasmado por su visita a San Juan, esperando tener tiempo de conocer ‘al menos la plaza principal’, Albella conversó con DIARIO DE CUYO antes de su actuación el próximo viernes 17 en el Teatro Sarmiento.

Simpático, habló de cuál fue la chispa de grabar videos, cómo surgió la idea de subirse a las tablas y cómo aporta su contenido.

Afincado en las afueras de Córdoba, lejos de la ciudad y con un patio para sus golden, ‘algo muy +30’ dirá, compartió que siempre le preguntan cuánto hay de Pablo y cuanto de personaje en los videos que comparte en su cuenta (@holaestapablo) y confiesa que él es el personaje. ‘Yo soy una persona de buen ánimo, es difícil agarrarme de mal humor. Soy una persona alegre, obvio que tengo mis rayes’ confesó.

Cumplió 30 durante la pandemia y en lugar de la fiesta que esperaba hacer, se encontró solo en un sillón. Sintió entonces que debía reflexionar sobre los mandatos y nostalgias propias de ese grupo etario que empezaba a transitar. El aislamiento y la repentina muerte de su padre en esa época abonaron que con su verborragia habitual se volcara a las redes. “Empecé a hacer esa catarsis, pero no creo que haya una crisis, hay un montón, hay muchas a nivel personal, familiar, laboral, las vas descubriendo, es como una segunda adolescencia, te vas preguntando cosas y como positivo tóxico que soy, yo les encuentro un lado bueno’, dijo. Ese fue el inicio de un camino que cuatro años después lo llevó al teatro, a editar un libro escrito e ilustrado por él y a convertirse en una celebridad aunque no lo reconozcan cuando camina por las calles de Unquillo (la pequeña localidad a 20 kilómetros de la Capital de Córdoba), hasta que le escuchan la voz. “Soy mucho más alto de lo que parece en los videos’, argumentó el flamante actor, que escribió la obra junto a Flor D’agostino, con producción de Giuliano Bacchi.

“Lo que me pasó con la obra me sorprendió a mí mismo, subo al escenario a divertirme, como si fuera a jugar, no siento esa presión del texto, los remates, creo que pasó tan rápido que tampoco caigo mucho’ comentó el joven que había empezado a estudiar canto y actuación cuando decidió renunciar a la agencia de publicidad en la que trabajaba. Pero aún en ese momento el teatro era un recursos para para crear personajes para los videos.

“Siempre me gustó el teatro, pero verlo, nunca me imaginé hacerlo. No pensé que se iba a dar este crecimiento tan rápido. Fue todo un desafío porque no es lo mismo estar en mi casa, grabando y editando, que podés hacerlo muchas veces, que estar frente a la gente que es lo que te sale en ese momento y si bien hay un guión es mucha de interacción en el momento.

La gente cree que verá un stand up clásico de alguien parado hablando una hora, pero no, no es como yo armé mi espectáculo. En redes es muy heterogéneo, tenés el bailecito, un tip de cocina, algo de humor, entonces pensamos que la obra tenía que ser así, con muchos momentos’ apuntó el artista que recordó como algo cómico el momento que pasó de estar convencido de rechazar hacer una obra a que el productor lo convenciera de hacerla en presencia de Carmen Barbieri, a quien también produce. “Volví a casa diciendo “Voy a hacer temporada en Carlos Paz”, contó.

Sobre su público y seguidores, Albella dijo que si bien le pone un número que es el 30, pero tanto en redes y la obra son para todos. “Hay de 20, de 40, de 50 que me siguen, que van a la obra. Los de 20 están preocupadísimos obviamente, pero es un humor apto para todo público y me pasó en el teatro ver niños o niñas de 10 u 11 años, que son re fans, no sabía que eso pasaba y pero me ven en las cuentas de los padres y quizás no entienden todo lo que hablo pero les divierten los gestos, los colores, la ropa. Es hermoso descubrir eso’ dijo Albella.

“Tengo un lado muy Cris Morena; me gusta llamarlo como psicología de la risa, hay un chiste pero detrás hay un mensaje y la obra es igual. Trato de dejar algo en lo que vos pienses. La obra tiene que ver con eso, las cosas y las ideas que nos fueron transmitiendo, quizás inocentemente, que se convirtieron en mandatos, en cosas por hacer, tener y lograr’ expresó.

El cordobés es crítico sobre la falta de deconstrucción que aún percibe en algunos sectores y busca llegar a todos los grupos. “Personalmente en mi humor trato de ser amplio en todo lo que cuento, bueno tengo una pareja que es hombre, entonces pasan muchas cosas con la maternidad, la paternidad que no vivo bien de cerca, pero todos mis amigos, familia me dan letra. En este momento de los 30 a las mujeres, por cuestiones físicas, les pesan mucho más a nivel social y nivel social algunas cosas, trato de abarcarlas porque siento que si yo hablo dejo pensando alguna cosa, como para que se pueda apoyarlas’ sostuvo Pablo que tiene un público mayormente femenino en redes y en el teatro, aunque ha detectado muchos hombres que no lo conocían, que iban de “acompañantes, a manejar el auto’ y que después del show se quedan a saludarlo.

Sobre su trabajo en redes, contrariamente a lo que le pasa a muchas celebridades, Albella destacó que tiene seguidores muy respetuosos. “En mi comunidad no tengo haters ( NdR: Usuarios de redes que insultan o critican sin piedad). Yo de mí mismo encuentro mil cosas para hatear, pero me sorprende que no pase’.

Albella destaca que consiguió un modo de hacer contenidos e integrar a los auspiciantes en esos videos de “manera orgánica’, algo que le costó que las empresas entendieran. “Mi publicista interior está orgulloso de saber que eso iba a funcionar y decir el que me quiera acompañar que me acompañe’, apuntó y mientras tanto disfruta del éxito de su costado artístico.

EL DATO

Hola +30. De Pablo Albella. Se presenta el viernes 17 de mayo a las 21.30 hs. Teatro Sarmiento. Entrada general: $ 16 mil en entradaweb.com.ar y boletería.