En San Juan ya son más de 110 los empleados nacionales despedidos En los gremios anticipan que habrá planteos en la Justicia Federal. A mitad de año se viene otra tanda.

La motosierra de Javier Milei en la planta de personal del Estado promete no detenerse, según el anuncio que hizo el vocero presidencial la semana pasada. Hasta el momento, desde que comenzó la medida, allá por el mes de marzo, 113 agentes sanjuaninos se han quedado sin sus puestos del trabajo en organismos nacionales. Aunque hay una buena cantidad que fue reincorporada, muchos que no tuvieron suerte en la faz administrativa planean ir a la Justicia para tratar de dar vuelta la resolución.

Los despidos en el staff de empleados es una de las acciones que decidió emprender el presidente para intentar achicar el gasto público y equilibrar las cuentas. El argumento oficial es que hay muchos que son ñoquis y que fueron designados no por necesidades operativas, sino por favores políticos que pagó el kirchnerismo a sus militantes.

La medida ha tenido un fuerte impacto en todo el país, incluyendo San Juan. Aquí funcionan 35 organismos del Estado nacional y en casi todos hubo despidos, que despertaron una catarata de críticas por parte del sector gremial, que se contrapone a la aprobación de gran parte de la sociedad que opina que históricamente hubo abusos en el nombramiento de personal, que el Estado está superpoblado y que la motosierra es necesaria.

De acuerdo a los registros que manejan los sindicatos con representación en la administración pública nacional, entre ellos ATE, UPCN, APOPS, STVyARA, SECASFPI y UIT, asciende a 113 el número de trabajadores de San Juan echados por la gestión de Milei. Esa cantidad incluye agentes de planta permanente y contratados a los que no se les renovó el vínculo, a pesar de que muchos llevaban más de 10 años prestando servicios bajo esa modalidad.

Según los registros que mostraron en los gremios, en el Enacom despidieron a 13 empleados, en el Ministerio de Capital Humano 5, en la Gerencia de Empleo 7, en Vialidad Nacional 3, en la ANSES 4, en Parques Nacionales 8, en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) fueron 3, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) 4, en el INADI también 4, al igual que en el Centro de Acceso a la Justicia y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Además, cuentan 1 en el Registro Nacional de Reincidencia, 4 en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2 en el Enargas, 6 en Supervivencia de Riesgos de Trabajo, 2 en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 2 en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), 2 en la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA), 1 en el Servicio Meteorológico Nacional, 4 en Cultura, 2 en el Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), 12 en el CONICET, 8 en Agricultura Familiar, 5 en el Correo Argentino y 3 en Radio Nacional de Jáchal.

La mayoría de los desafectados presentó recursos de reconsideración ante sus organismos, con distinta suerte. Los gremios afirmaron que hay 48 que consiguieron que atiendan sus fundamentos y que la patronal (el Estado nacional) está analizando si los reincorpora. Todos esgrimen que cumplen con sus obligaciones y que son necesarios en las reparticiones que integran, además de invocar, algunos, discapacidades y enfermedades oncológicas.

A los que les dijeron que no, o no les dieron una respuesta, entienden que agotaron la vía administrativa y están en preparativos para interponer un amparo en la Justicia Federal, como viene sucediendo en otras provincias. Los primeros, según informaron dirigentes gremiales, serán extrabajadores de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los contratados más antiguos se reservan otra discusión en la Justicia si no logran volver. Argumentan que el paso del tiempo les da el mismo derecho que los de planta permanente y que si, efectivamente, se quedan afuera, deben ser indemnizados.

La conflictividad con los gremios parece que viene para largo. Manuel Adorni, el vocero de Milei, habló de más despidos el pasado lunes. Anticipó que será a partir del 30 de junio, lo que encendió de nuevo las alarmas. El criterio es el mismo: que hay agentes que no trabajan y que son un gasto para las cuentas públicas. ‘Es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado para saber si funcionan bien o no’, aseguró el funcionario. Ahora, la revisión oficial pasará por los contratos que habían sido prorrogados en febrero. Desde que comenzó la era Milei, se calcula que unos 15 mil trabajadores fueron desafectados, cifra que aun está muy lejos de los 70 mil que había estimado el propio presidente. En esa receta de ajuste, hay agentes que pertenecían a organismos que fueron eliminados de un plumazo, como por ejemplo el Enacom, el INADI y el INCAA.

> CIFRA

40 Son, aproximadamente, los empleados de la delegación local del Correo Argentino que analizan irse bajo la modalidad del retiro voluntario, implementada por la gestión libertaria para deshacerse de personal.

> Dudas en Jáchal

El Ministerio de Defensa de la Nación no resuelve todavía si meterá mano en la planta de personal de la delegación local de Fabricaciones Militares. Hace un par de semanas, autoridades de esa cartera visitaron la provincia para evaluar cuál es la situación en la planta ubicada en Jáchal. La incertidumbre tiene desde hace meses a maltraer a los empleados de la empresa que se ubica en el departamento norteño.