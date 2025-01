En UPCN se juega un cuadrangular

El moderno estadio de UPCN, ubicado sobre calle Gral. Acha, en Rawson, será escenario desde hoy y hasta el viernes de un torneo cuadrangular preparatorio para la Liga Nacional de Vóleibol Masculina (LNVM), que comenzará a jugarse en la segunda quincena de este mes.

Disputarán el certamen preparatorio el anfitrión UPCN y además Obras, UVT (ambos también de San Juan) y Porres Vóley (de Mendoza), que también afrontarán la Liga. Se jugarán dos partidos por jornada y la entrada será libre y gratuita.

La Liga Nacional comenzará el 17 de enero con una etapa clasificatoria en Paraná. En la cuenta regresiva, UPCN, Obras, UVT y Porres encararán estos partidos amistosos para ajustar aspectos de juego y tomar ritmo de competencia.

El cronograma de encuentros es: Hoy: Obras vs. Porres (19 hs) y UPCN vs. UVT (21.30). Mañana: Obras vs. UVT (19) y UPCN vs. Porres (21.30). Viernes: UVT vs. Porres (19) y UPCN vs. Obras (21.30).

Cabe destacar que la fase inicial de la Liga se jugará del 17 al 25 de este mes en Entre Ríos. Los equipos están divididos en dos zonas. UPCN integrará el grupo A junto a UVT, Libertad, Ferro, Ateneo, Córdoba Vóley, San Martín de Porres y Salta Vóley. En la Zona B se medirán Obras, Normal 3, Regatas Corrientes, Villa Dora, Social Monteros, Rowing, Echagüe y Club Lafinur.