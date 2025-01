Entrega total en el escenario Bailarines, músicos e intérpretes manifestaron satisfacción por la actuación brindada de 'En mis ojos traigo el sol'.

Después de haber logrado una actuación notable en la quinta luna de Cosquín, por la presentación del cuadro coreográfico ‘Deolinda según Baudillo’ -pieza ganadora del PreCosquín de la mano de la compañía Riveros-Luna- la danza y la música sanjuanina dieron otra memorable performance en el segmento de las postales de provincia en la capital nacional del folklore. La noche de San Juan en Cosquín dejó a todo el staff artístico de la delegación más que satisfecho por el resultado logrado en la puesta titulada ‘En mis ojos traigo el sol’. La obra escrita por la dupla de Natalia Luna y Javier Riveros (que ganó el concurso realizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte) tuvo su presentación después de la medianoche del domingo (transmitida por la TV Pública y por YouTube para todo el país). Las cuatro escenas que hacen referencia a las cuatro estaciones de la vida de un abuelo sanjuanino en música, danza y teatralización, duraron unos 18 minutos y se ganaron los aplausos de un vasto número de espectadores que ocuparon la platea de la Plaza Prospero Molina. La producción integral, dirigida por Sergio González y realizada musicalmente por Lucio Flores y Tito Medina, recibió mensajes y comentarios de felicitaciones. Pocas horas después del show, la delegación partió rumbo a casa y DIARIO DE CUYO pudo contactar con algunos de los integrantes del grupo, que en pleno viaje de retorno, dieron sus primeras impresiones de dicha jornada. ‘Por la experiencia que tengo de tantos años en Cosquín, puedo decir que una vez más San Juan es impecable en cada una de sus presentaciones. Los pibes fueron muy profesionales. Para esta ocasión se laburó muy al detalle en cada aspecto al punto que a nadie le sobró nada’, dijo el codirector del espectáculo, Tito Medina. No obstante, se manifestó molesto por las fallas técnicas del sonido en el escenario. ‘No tuvimos sonido de retorno y los artistas no escuchaban lo que salía del escenario. Hubo un retraso de unos segundos que era un eco de lo que escuchaba la gente, contra todo eso, todo salió perfecto en vivo’. Tito afirmó que no es la primera vez que ocurre cuando se trata de números y shows que las delegaciones provinciales o con artistas que no son de ‘renombre’ en el festival. ‘Este problema viene pasando hace bastantes años con músicos y bailarines que tal vez no sean tan famosos. Es decir con los ‘nadies’ que no tienen chapa como Abel Pintos o Bruno Arias, sin embargo, siento un orgullo por este grupo que ha sostenido el nivel en un escenario que por su magnitud, te come vivo realmente. La gente, no paga la entrada para vernos, porque espera a los más grandes. Aun así, nos escuchó y se quedó a vernos y nos dio una recompensa hermosa llena de aplausos’, contó Medina.

Por su parte, el guitarrista Daniel Romero, hizo su primera participación profesional en representar a San Juan en Cosquín. Para él, ‘la puesta en escena fue emocionante, todos trabajamos en significar la identidad sanjuanina. Creo que la gente asimiló la idea de la obra. Todo fue muy rápido pero lo vivimos con intensidad. A pesar de las complicaciones que surgieron, fueron 18 minutos donde hicimos todo bien y sin equivocarnos’. Además, relató que al ver el clip grabado en YouTube, después de la presentación, quedó más entusiasmado: ‘Recibí mensajes y saludos de mucha gente. Al ver el video más tranquilo, me generó mucha más emoción y sentí que el esfuerzo que hicimos todos fue valioso’.

Por último, el bailarín Emiliano Donoso, quien también hizo su primera intervención en Cosquín, contó que ‘Cosquín posee un escenario donde nos atraviesan muchas emociones juntas. Todos disfrutamos de un momento mágico ante una plaza totalmente llena. Le pusimos un gran sentido de alegría a nuestro baile y la gente respondió muy bien. Lo del sonido, si bien fue molesto y malo, no sentimos miedos y dudas, todos estábamos en sintonía entre los compañeros para que la obra salga muy bien’, expresó el bailarín con un fuerte tono de felicidad. La delegación hizo su regreso cerca de la tarde noche a San Juan, de lo que, resta ahora solo en descansar cuerpos y a disfrutar de una noche soñada.