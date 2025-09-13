Epoca dorada de pubs, en una noche Bandas y solistas de entonces vuelven para rememorar aquellos viejos buenos tiempos en San Juan.

Urquiza, Guantánamo, Neón, San Isidro, Signos… enumera Alejandro Segovia los pubs que hace algunas décadas concentraban la movida nocturna de la provincia, y con eso, las mejores bandas y solistas locales. Pasó el tiempo, las nuevas generaciones no imaginan lo que eran esas giras y los que ya peinan canas jamás pudieron olvidarlas. Para aquellos y para estos, hay hoy una propuesta tentadora: volver a escuchar a Natura, Tinta China, Industria Nacional, Plan B, Luis “Chichón” Hernández y Fernando Aguilera, quienes revivirán esas apoteóticas noches de pubs en una sola noche, la de hoy (ver aparte).

A Segovia le venía dando vueltas la idea, que terminó de cuajar en la reunión de músicos que hubo en Plaza Laprida para despedir a Juan Carlos Rubio, donde se encontraron los ex Natura, él y Julio Quiroga. “Che ¿te pinta que hagamos alguna vez algo?”, preguntó Ale. “Me encantaría”, respondió Julio. El chispazo fue inmediato y el entusiasmo se expandió como reguero de pólvora entre otros músicos, que sin pensarlo mucho se prendieron a esta “primera edición”, que también tiene como objetivo celebrar la amistad y la música.

Los prolegómenos del regreso fueron movilizadores. “Se produjo algo muy lindo, como que la memoria está en las manos, en la cabeza, en el alma”, contó Segovia, sorprendido con la facilidad con la que todos se han reencontrado con sus viejas “canciones de otros”, porque claro, era época de “covers”. Una moda, dedujo, que llegó a San Juan de la mano de quienes estudiaron en Córdoba y transitaron María María o El Chimbote, por ejemplo.

“Es gente que ha sido muy importante en esta movida y cada uno tenía su cancha de local… El Yeidi y Lucio Flores en Urquiza, Natura estaba más en Neón, la base del “Chichón” era Guantánamo… Además cada uno tenía su impronta, sus referentes, nosotros éramos Fito y Charlie; el Fer Aguilera era el Indio Solari y así” repasó Segovia, no sin acotar que los hijos de la mayoría de ellos han sentido hablar de esas épocas, pero no vieron a sus padres en acción, así que están tan o más motivados que ellos por ir.

En una jornada que buscará recrear la atmósfera de los “90 a los 2000, la propuesta ya ha generado gran expectativa. Y si de muestra basta un botón, el video de la convocatoria alcanzó en unos días más de 50 mil reproducciones, demostrando que no solo los que estarán arriba del escenario están ansiosos por reconectar con la época dorada de pubs en San Juan.

DATO

Noche de pub. Cena-Show, Finca La Cabaña. Bandas en vivo. Coordinación general: Esteban Vázquez. Dj Pelado López. Opciones al link https://www.eventos.viajes/event/24244

* Natura: Julio Quiroga y Ale Segovia

Comenzó con rock nacional e internacional para luego alternar con otros géneros de moda. “El grueso de la gente escuchábamos grandes autores, con letras cuidadas, incluso ibas a bailar y sonaban esas canciones”, rememora Quiroga, quien, en comparación con las bandas de hoy, destacó las facilidades que tienen ahora, con las que antes no contaban, sin desconocer que “hay solistas y músicos realmente increíbles”.

“Nosotros empezamos muy desde la base, no teníamos tecnología ni equipamiento adecuados, hoy cualquier banda puede sonar muy bien; pero es bueno, al mirar hacia atrás, ver que aún con falta de recursos le pusimos la mejor energía para brindarle a la gente lo mejor”.

* Tinta china: Mario Figueroa y Luciano Gutiérrez

Hacían covers de rock y pop nacional e Internacional, y a veces temas propios. “Fue una época donde aparecieron muchos pubs y muchas bandas que empezaron a hacer covers”, apuntó Figueroa, orgulloso de haber sido parte de esa gran movida. “Simultáneamente, en los festivales provinciales incorporaban a estas bandas, de ahí que tuvimos la oportunidad de ser soporte de artistas nacionales como Baglietto, Lerner, Fabiana Cantilo y Miguel Mateos”, destacó.

MIRA TAMBIÉN 2026 será el año en que se pondrá a prueba la gestión pública del país

Mario también marcó que hoy hay más facilidades, como hacer grabaciones caseras de calidad, proyectarse a través de plataformas o adquirir equipamiento,cosas que para ellos “era muy difícil, sino imposible”.

* Luis “Chichón” Hernández

“A principios de los “90 venía saliendo del grupo La Gente y encaramos con unos amigos Guantánamo Pub, que duró poco tiempo pero marcó el inicio de estos bares”, comentó Hernández, que consideró que de ahí en más se abrieron muchos espacios para músicos que hacían covers. “Llenábamos de lunes a lunes”, subrayó. “¿Lo mejor? Haber sido alguien que desde su amor por la música fue parte de aquellos que sembramos semillas para el universo de grandes y talentosos músicos y artistas sanjuaninos”, reflexionó “El Chichón”, que entonces actuaba como solista, acompañado por diferentes músicos según la ocasión. Un par de años después emigró del país.

* Industria Nacional: “Yeidi” y Lucio Flores

Comenzaron con covers de rock nacional. “Sentíamos una profunda admiración por todos los pioneros del rock nacional, el mensaje que dejaban, comprometidos socialmente, y las melodías, no eran imitación”, relató Yeidi, que no puede precisar un momento cumbre de la dupla. “Cada presentación fue única, es una pasión que perdura y siento que nos salvó”, dijo quien con su hermano también fueron teloneros de grandes como Lerner o Baglietto. “Luego la música nos llevó a fundar el mítico Urquiza Bar, con José y Oscar Hidalgo, en 1994. Un bar que marcó un hito en San Juan y Cuyo, un antes y un después, culturalmente hablando, y que generó un espacio para la música que jamás hubo en nuestra provincia”, declaró.

* Fernando Aguilera

El artista que fue vocalista de Roxana Porcellana, apuntará esta noche a su faceta solista, también vinculada a bandas como Los Redondos y Las Pelotas.

“Recuerdo los “90 con mucha alegría y un poco de nostalgia también, porque es mi cuna. A la distancia veo a aquel pibe entusiasta, inquieto que aún sigue intentando, con la misma seriedad y compromiso”, señaló. “Fue una explosión de lugares donde tocar. Al mismo tiempo existían muchas bandas, pero ahora hay muchísimas más, que cuentan con ventajas que hace 30 años no teníamos. Nos arreglábamos con lo que había y eso es de gran valor, me parece”, se explayó. ¿Qué rescata? “Ese rodaje de tocar hasta 4 veces por semana”, una gran escuela; pero sobre todo, “los afectos que hasta hoy perduran”.

* Plan B: Gaby Domínguez y Ale Segovia

Plan B llegó un poco después, “con covers de todos los ritmos, un amplio repertorio que agradaba a todo público”, contó Domínguez los orígenes del dúo que tuvo larga vida, a la par del cual transitó momentos inolvidables: “Pasé mi casamiento y el nacimiento de mis dos hijos haciendo algo que me hacía muy feliz… Música! Llevando alegría a muchísima gente, siendo parte de sus festejos”, valoró la cantante. En cuanto a lo musical, señaló que “era un sonido crudo y orgánico, con menos producción digital”. “Hacíamos la música de siempre, la que traspaso historias y corazones. Un ida y vuelta de emociones que será hermoso revivir!”, acotó quien acopia “miles de anécdotas y amistades para siempre!”.