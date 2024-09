“Es una alegría que llena el alma” El compositor sanjuanino obtuvo la importante distinción al teatro musical federal.

El martes pasado por la noche se celebró la 14va. edición de los Premios Hugo Federal, distinción al teatro musical que reconoció a las mejores producciones del período 2023-2024. La ceremonia, transmitida por la TV Pública, estuvo conducida por Florencia Peña, Pablo Gorlero y Ricky Pashkus. El musical ‘Cuando Frank conoció a Carlitos’, dirigida por Natalia del Castillo y Nico Posee, fue -con siete premios- el gran ganador de la gala que tuvo un hecho destacado a nivel provincial, puesto que también hubo una estatuilla para un sanjuanino, el artista Pablo Flores Torres. El músico y director radicado en Buenos Aires recibió la distinción (la primera de su tipo) por su composición de la banda sonora para la obra ‘La isla del tesoro’, en el rubro “Mejor música en espectáculo musical”. Dicho espectáculo también ganó en la terna de dirección y fue otorgada al realizador Sergio Lombardo. Con una importante plataforma que ha ido construyendo hace años en el teatro musical, Torres lleva una intensa actividad entre clases, ensayos, producciones y montajes con una agenda muy cargada. En medio de eso, DIARIO DE CUYO pudo comunicarse con el artista, que expresó su satisfacción al obtener esta distinción y lo que representa a nivel profesional.

‘La verdad que fue una sorpresa hermosa. Estoy muy feliz por este logro, puntualmente es especial porque este premio deja en alto el arte de los sanjuaninos’, señaló Flores Torres.

Junto al productor de La Isla del Tesoro, Pablo Páez.

‘La Isla del Tesoro’ es un musical compuesto por Pablo Flores Torres y Cesáreo Alfonso García que cuenta con más de cinco temporadas desde que fue creado en San Juan, con muy buena proyección en la escena porteña. Abocado desde muy joven al género, tanto para espectáculos infantiles como familiares, el creador ideó esta pieza inmersa en las aventuras y mitologías del mundo de piratas y corsarios, protagonizada por el personaje Jim Hawkins, un joven soñador que imagina una vida llena de aventuras. Esta puesta que presenta elementos de comedia, suspenso, canciones, coreografías y escenas de esgrima, comenzó de manera muy humilde, pero con cada función fue acrecentando su convocatoria y su presencia en la cartelera. En este sentido, que la pieza haya tenido doble reconocimiento, es una grata victoria por el tiempo, la energía y las ilusiones invertidas. Al respecto, el compositor manifestó: ‘Hay que tener en cuenta que este musical nació justamente en San Juan, entonces ganar este premio como mejor música original y que se haya presentado en muchos lados y sobre todo en Buenos Aires, la verdad que es un honor enorme. Esto también significa que la lucha por un teatro musical federal cobra sentido después de tantos años de trabajo’. Y agregó: “Resulta motivante por lo que hacemos. Es un reconocimiento que da mucho orgullo y no se puede negar, es un mimo personal contar con un premio así. Es una alegría que llena el alma, para una carrera artística, este premio es tan importante dentro del mundo del teatro musical que la estatuilla empuja a seguir hacia adelante y no hay vuelta atrás, no se puede retroceder’.

Flores Torres -que prepara un musical inspirado en la Difunta Correa y que ha colaborado con Pepe Cibrián Campoy y Disney, por ejemplo- ya cuenta con un largo historial en labores artísticas en diferentes roles como la orquestación, la actuación, la dramaturgia, la dirección y la composición de música original y también en arreglos. Algunos de los títulos en los cuáles estuvo fueron ‘Catarsis de sábado por la noche’, ‘Simón y las brujas de Normandía’, ‘Dorian, el musical’, ‘Mansión Maniática’, ‘El traje del Emperador’, ‘Los Tres Mosqueteros’, ‘Plan B (a destiempo)’, ‘La Sirenita, un cuento musical’, ‘Sombras de Libertad’, ‘Horus, el musical’, entre varios más.

Ante cámaras y público, Torres agradeció el galardón y alentó a los Hugo Federal

La Asociación Civil Premios Hugo es la institución creada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero que otorga dichos premios y tiene como objetivo estimular y reconocer todas las formas de teatro musical en Argentina. El nombre del premio es en homenaje a uno de los maestros más importantes del teatro nacional, Hugo Midón. La distinción se entrega anualmente a todos los profesionales y artistas que desarrollan espectáculos que incluyan a la música y a la coreografía como evento narrativo ya sea en formato de comedia musical, café concert, music hall, varieté musical, unipersonal musical, teatro infantil y juvenil, entre otros.