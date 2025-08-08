Este año habrá dos shows gratis de Piñón Fijo para celebrar el Día del Niño El artista cordobés se presentará mañana en Ullum y el domingo en Jáchal para divertir a los chicos.

Este año, la celebración del Día del Niño tendrá un plus: un doble show de Piñón Fijo con entrada gratuita. El artista cordobés se presentará el próximo mañana en Ullum, mientras que el domingo lo hará en Jáchal. Su actuación se sumará a las actividades que organizaron en otras comunas para agasajar a los chicos.

Ullum. El festejo central se realizará este sábado, en el Camping Municipal, con la presentación de Piñón Fijo. Las actividades arrancarán desde las 14, con entrada gratis. A las 15, habrá chocolatada para todos y a las 16 está previsto el inicio del show de Piñón Fijo. Cabe destacar que los niños de Ullum deben asistir con su pulsera identificatoria, que aún pueden retirar en el edificio municipal, de 8 a 13, y en Punto Digital, de 8 a 17. El sábado también habrá feria gastronómica; presentaciones artísticas de los niños del programa ‘Talentos por Naturaleza’ y sorteos.

Jáchal. El festejo central se realizará este domingo 10 de agosto, en Cancha de Estrella, con un show en vivo de Piñón Fijo. La entrada será libre y gratuita para disfrutar del espectáculo de este artista que tendrá una duración de más de una hora. Los chicos también podrán divertirse con diferentes juegos y entretenimientos, música y sorteo de regalos.

Santa Lucía. El festejo central del Día del Niño se realizará mañana, desde las 14, en el Camping Don Bosco (Ruta 20 y km 7). Los chicos podrán disfrutar de juegos, sorteos, entretenimientos y shows en vivo. También habrá traslado gratuito hasta el camping, con movilidades que saldrán de los centros de jubilados, La Legua, Alto de Sierra, Zona Norte y Zona Centro. Los puntos de encuentro en cada zona mencionada se pueden consultar en las redes sociales del municipio. Cabe recordar que los menores deben asistir acompañados de un adulto.

Capital. Las actividades para celebrar el Día del Niño se realizarán en diferentes días y plazas. El jueves 14 de agosto será en Plaza Evita; el viernes 29, en Plaza Almirante Brown; y el sábado 30, en Plaza Ejército Argentino. En todas las ocasiones las actividades arrancarán a las 16 e incluirán: chocolate; Paseo de los Niños con la presencia de cocineritos y artesanitos; Pequeños Talentos para niños que deseen cantar, bailar y disfrazarse; la presentación de Caco y Muñeco, Dj en vivo, y del Payaso Piltrafa; cabina fotográfica; taller de folclore y ajedrez; y sorteos con grandes premios.

Albardón. El Parque Latinoamericano será el escenario para celebrar el Día del Niño, el próximo 17 de agosto, a partir de las 17. Habrá espectáculos artísticos, juegos, entretenimientos, castillitos inflables y sorteo de juguetes y bicicletas

Calingasta. Para celebrar su día los chicos podrán disfrutar de juegos para todas las edades, chocolate, sorteo de regalos, show en vivo presentado por el Museo Franklin Rawson. Será mañana sábado, desde las 14, en la Plaza General San Martín, en Barreal; y en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, en Tamberías. Los festejos continuarán el 10 de agosto, a la misma hora, en el camping Olga de Tinto, en Villa Calingasta; y en el espacio comunitario de Hilario y Colón.

Pocito. Habrá tres días de festejos oficiales. El próximo domingo 10 de agosto será en la Plaza de la Familia, frente a la Delegación Municipal de Zona Norte. Mientras que el 17 de agosto será en la Plaza de La Libertad. El tercero será el 24 de agosto, en el Barrio Chubut, en Carpintería. En todas las ocasiones las actividades arrancarán a las 14 e incluirán chocolate, juegos y entretenimientos, chocolate y música.

Chimbas. Habrá un triple festejo en esta comuna. El primero se realizará el 16 de agosto, en el Camping Municipal, en Villa Observatorio (Zona Oeste). El segundo será el 23 de agosto, en la plaza de Villa Mariano Moreno (Zona Este). Mientras que el tercero y principal se realizará el 30 de agosto en el Parque de Chimbas (Zona Centro). En los 3 festejos las actividades arrancarán a las 15 con chocolate, juegos, entretenimientos, espectáculos artísticos y sorteo de regalos.

Sarmiento. El festejo del Día del Niño en esta comuna se realizará el próximo 17 de agosto y en forma simultánea en todos los distritos. Desde las 15, los chicos podrán disfrutar de un chocolate, juegos, actividades deportivas, entretenimientos, espectáculos artísticos y sorteo de regalos.

Zonda. El próximo 16 de agosto se realizará el festejo central, en la Plaza Filomeno Atampiz, desde las 15. Habrá chocolate, juegos, entretenimientos y sorteo de regalos. Los niños y niñas del departamento pueden pasar a buscar los números para participar del sorteo por la Oficina de Deportes, en el edificio municipal, de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Presentar el DNI.