Martín Rodríguez: “Estoy en un momento en el que siempre quise estar” Tras su éxito en Griselda, el sanjuanino espera el debut de En el Barro de Netflix.

Establecido en Los Ángeles, el sanjuanino Martín Rodríguez, de 46 años, conquistó a la audiencia como sicario en la serie que en 2024 estrenó Netflix ,inspirada en la vida de la madrina de la droga en Miami, con el protagónico de Sofía Vergara. Tras su desempeño y la llegada del éxito, vino una nueva oportunidad: Trabajar en el spin off de El Marginal que, bajo el título En el barro, se centra en un penal de mujeres y debutará el 14 de agosto, también en Netflix. Actuar en su propio país y bajo las órdenes de Sebastián Ortega es otra de las “grandes proezas’ de Rodríguez, como dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO el actor, que hizo sus primeros pasos en el teatro local, dirigido por Juan Carlos Carta, y aterrizó en Estados Unidos persiguiendo un sueño.

– Tu camino actoral empezó con el teatro ¿Cómo?

– Estudiaba Administración de Empresas, pero como me gustaba el teatro, empecé a averiguar. En ese momento, Juan Carlos Carta estaba armando El Círculo de Tiza y ahí estuve muchos años haciendo giras por el país con el Instituto Nacional del Teatro. Fue una etapa increíble para mí.

– ¿Y por qué partiste a Buenos Aires?

– Decidí pedir una beca al Instituto Nacional del Teatro y Oscar Kummel me dio una carta de aval, algo que siempre le voy a agradecer al igual que a Juan Carlos, que escribió la suya. Así fui a estudiar un año con Rubén Szuchmacher y me dieron un incentivo económico para subsistir.

– Y luego vino Madrid y después Los Ángeles…

– Sí, dejé todo. Ir a Buenos Aires fue el primer paso grande, toda mi familia quedó en San Juan; mis padres Jorge y Sara, mis 2 hermanas y un montón de sobrinos. Me quedé en Los Ángeles porque empezaron a salir cosas. Yo viajaba desde hacía unos 7 años, al empezar a salirme pruebas, bueno, los castings eran presenciales y los agentes me decían que me quedara. Así es que me establecía un tiempo y mientras tanto tomaba cursos. Pero llegó un momento que opté por instalarme, porque ya se requería estar ahí, por reuniones, proyectos, guiones que tenés que leer…

– ¿Manejabas bien el inglés?

– Al principio no tanto. Las primeras pruebas en inglés eran muy difíciles. Después le empecé a agarrar la onda como a todo y vivir acá me abrió mucho el oído.

– ¿Te imaginabas que llegaría este momento?

– No lo imaginé nunca, empecé sin saber adónde podía llegar a terminar, y no pensar tanto sirve mucho. Lo hice por por pasión, por amor al arte.

– ¿Y cómo es que desde Los Ángeles accedés al casting del spin off de El Marginal?

– Los chicos querían trabajar conmigo se ve. Me mandaron una pequeña prueba para el personaje. Fue en mayo de 2024 cuando estaba presentando un cortometraje que se llama Quimera, dirigido por Tomás Vergara, en el Festival de Cannes. Recuerdo que hice todo en el mismo hotel y lo mandé. A veces las cosas son así y a las pruebas las tenés que hacer donde te agarren.

– ¿De qué se trata este papel?

– Hago a un guardiacárcel que tiene un vínculo con la encargada, que encarna Rita Cortese. A través de la historia, él va descubriendo quién es y qué pasó con él cuando era chico. Estoy solamente en la primera temporada. Terminamos de grabar en julio, para lo que tuve que volver a Buenos Aires entre julio y septiembre del año pasado. Ahora voy al estreno.

– ¿Cuando hiciste el casting para Griselda, esperabas ese reconocimiento?

– Lo de “El Rivi’ fue muy grande, el proyecto era grande. Lo de Griselda fueron pruebas que se llaman self-tapes, en las que ellos te mandan guiones de escenas, vos las grabás en tu casa y le pedís a alguien que te ayude con la letra del otro personaje. Me acuerdo que fueron unas 4 pruebas en las que pasaron 4 meses entre la primera y la última. Me probaron para varios personajes y al final me llamó el director y me dijo “No vas a quedar para ninguno de los que audicionaste. Te voy a dar uno que te va a gustar y me pareció perfecto para vos’.

– ¿Qué pasó por tu cabeza?

– El director me llamó, estaba muy entusiasmado. Él me contó que no podían dar con un actor para interpretar a “El Rivi’ y después entendí, el personaje es muy complejo, tiene muchas aristas y está lleno de contradicciones. Tenía que ser un malo que también tuviera cierta empatía con la audiencia. A partir de ahí comenzó un proceso muy largo, con la previa y después con un año de rodaje.

– ¿Cuál fue tu reacción ante la noticia?

– Trabajé tanto para las pruebas que fue un impacto. Fue impresionante, me acuerdo como si fuera hoy. Estaba solo en Madrid donde viví unos 5 años formándome en teatro clásico.

– ¿Cómo fue compartir set con Sofía Vergara, la protagonista de Griselda?

– Fue un sueño. Ella es súper famosa, pero tiene una presencia hermosa, especial, no se la cree, no es estrella, hubo mucho contacto. Cuando uno se va a encontrar con un personaje muy famoso se hace mucha expectativa, pero ella me lo hizo fácil.

– ¿Te preguntó sobre Argentina?

– Hablamos mucho de Argentina, de San Juan también. Ella viene de una localidad colombiana que es Barranquilla que tampoco está en la capital y empezó muy de abajo y también hizo teatro como yo.

– Griselda te dio notoriedad internacional y ahora estás en el elenco de En el barro ¿Qué expectativas tenés?

– Sueño con muchas cosas, pero, por experiencia, entiendo que siempre hay que hacer lo mejor que uno puede. Y después, el camino te va llevando, se va construyendo. Los actores vivimos de proyectos que no tienen que ver con decisiones nuestras que se concreten. Pero yo creo en la formación, por eso estoy estudiando y preparándome siempre.

– ¿Cuál es tu reflexión sobre este momento que atravesás?

– Estoy en un momento en el que siempre quise estar, que anhelé. Para mí significa estar tranquilo con lo que hago y con lo que podría venir, con tratar de ser lo más sincero con el oficio, con tener las riendas de esa situación de incertidumbre que tenemos los actores.

– ¿Y con que actor te ilusiona trabajar?

– Con Ricardo Darín, obvio.

(CREDITOS David Christopher Lee)