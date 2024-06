Estreno por partida triple Mañana, el sanjuanino debutará con el protagónico de su unipersonal, en su propia salita.

Se fue de San Juan hace un tiempo para estudiar cine en Córdoba. En eso anduvo varios años, pero cuando en 2019 decidió volver a su tierra, donde pensaba que había más campo para desplegar este lenguaje; una experiencia teatral en la que incursionó lo atrapó con fuerza y lo cambió de vía. Después de participar de algunos talleres de actuación y de un par de obras, Marcos Garcés supo que era eso lo que estaba buscando realmente y se metió de cabeza en este universo. Y ya con cierta experiencia ganada y muchas ganas de hacer, decidió tomar el toro por las astas: escribió su obra, buscó directora, armó su propia sala y mañana estrenará como protagonista su propio unipersonal y en su propio espacio. “Nunca más mamá te vayas” es la propuesta con la que hará su “presentación oficial”, en El invernadero, como bautizó a su salita.

“La verdad es que yo me he dedicado más al cine, pero cuando volví a San Juan, entre que estaba en un estado medio extraño empezando a reencontrarme con la gente y viendo para dónde ir, comencé a hacer teatro con Lanotannegra y dije “Uf, esto es lo que tengo que hacer”. Ahí me enamoré del teatro, me empecé a dedicar más a esto y tenía muchas ganas de estar en escena. Conocía a un grupo de La Rioja, que se llama Entre Montañas, y le pedí a una de sus integrantes, Paula Baigorrí (licenciada en Actuación de la UNA) que me dirigiera, me interesaba su mirada, y nos pusimos a armar este unipersonal que he creado”, contó a DIARIO DE CUYO Marcos, para quien será como su “lanzamiento oficial” en las tablas, uno que pone mucho en juego.

En cuanto a la obra en sí, su creador apuntó que “nació desde las vísceras”. “Es un tema que si bien puede ser bastante autorreferencial, creo que convoca a todos y todos pueden sentirse identificados con lo que habla. Se trata del amor, tiene relación con lo materno y con cómo hemos aprendido a amar, a veces de mala manera; con lo que lo que hemos vivido con la tele, con nuestros padres; con cómo uno se rehabilita y vuelve a caer en los entramados del amor”, dirá midiendo las palabras para no “spoilear” demasiado. “El texto es mío y la dramaturgia es en conjunto con la directora, que vive en La Rioja, así que fue un poco a la distancia, yo iba o ella venía; y también trabajé con Josefina De Cara, del mismo grupo, que hizo la asistencia de dirección este último tiempo”, relató.

“Creo que es bueno que existan otros espacios en San Juan, porque habilitan más encuentros y otras posibilidades de hacer…” Marcos Garcés – Actor

En cuanto al formato, el actor reconoce el nivel de exposición que implica estar parado solo con su alma ante el público, pero no lo amedrenta. “Es algo que no había experimentado -cae en la cuenta en voz alta, con tono reflexivo- pero es hermoso igual, porque la obra nació del deseo de actuar; y medio que me di cuenta que si no lo hacía yo, quizás no iba a suceder; así que pensé que tenía que hacer algo para que sucediera”, agregó Garcés, quien -más allá del cambio de rumbo que transita- no puede despegarse de esa mirada cinematográfica que ya se le hizo carne. “Claro, porque hay mucho material de eso en uno, es lo que más tengo incorporado hasta ahora. Supongo que se reflejará en la imagen, en la idea que tengo de cómo quiero que se vea la obra”, ratificó, destacando en paralelo el trabajo de Tachi Saez (Lanotannegra) en las luces. “Eso aporta una enorme calidad a lo que se ve. Sí tenía una idea y la fuimos trabajando con la directora, pero no sería lo mismo si no estuviera la Tachi en eso”, afirmó el joven, que en octubre del año pasado se zambulló en este proyecto, al que luego sumó el espacio.

“Creo que hay mucho de la situación económica que también tiene peso en esto, porque es cada vez más difícil producir y alquilar un espacio para ensayar y para hacer obras, los costos eran muchos… Entonces, como ya estaba ensayando en este espacio que es mío, dije ‘Bueno ¿por qué no aquí?'”, porque me gustaba esta idea de que fuera un formato más íntimo. Es un mini teatro para obras chiquitas y poca capacidad de público, que también puede ser usado como sala de ensayos. Además creo que es bueno que existan otros espacios en San Juan, porque habilitan más encuentros y otras posibilidades de hacer… Y es buscarle la vuelta al contexto, que es lo que nos da vida también, porque sin este proyecto no sé qué estaría haciendo, quizás estaría en una crisis total”, rió el creador, que -confesó- se había quedado “un poco con la pica” de La Casa Roja, un espacio cultural que integró, que no pudo prosperar. Finalmente restaba ponerle un nombre a la salita (con capacidad para 16 personas sentadas) y eligió uno muy simbólico: “Le puse ‘El invernadero’ porque siento que es el lugar donde las cosas pueden florecer a pesar de las condiciones externas”, compartió, movilizado y expectante por todo lo que está por venir.

“Es una salida al ruedo con todo, la sala, la obra, el protagónico… ¡Es un montón!”, dirá con ilusión antes de un expresivo silencio. “Es fuerte. Tengo ansiedad, emoción, un montón de cosas… La semana pasada fue muy intensa, ahora un poco más tranquilo, pero estoy muy contento, me entusiasma mucho”, declaró Garcés, listo para el “gran – estreno – gran” en sus pagos.

DATO

“Nunca más mamá te vayas”. Unipersonal, con Marcos Garcés. Dirección Paula Baigorrí. Miércoles 18 de junio, 22 hs, en El Invernadero Teatro (Trinidad). Entradas anticipadas al teléfono 2644738104.