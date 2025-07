Famoso chef sanjuanino, una vez al mes, cocina para gente de la calle Es Mauricio Barón, quien ayuda con las cenas solidarias de la Capilla Nuestra Señora de la Paz.

Su nombre se hizo reconocido en el mundo gastronómico nacional e internacional, consiguiendo posicionar a la punta de espalda rellena como el plato gourmet de la provincia. Ahora, por su gran corazón, también es de renombre en otro ambiente muy diferente, donde lo que prima es la pobreza y la necesidad de tener ‘algo para comer’. Es el famoso chef sanjuanino Mauricio Barón, quien una vez al mes cocina para personas en situación de calle. Esta noche volverá a hacerlo, tras participar de las cenas solidarias que organiza la Capilla Nuestra Señora de la Paz, en Capital.

Con la humildad que siempre lo caracterizó, pese a los logros a nivel gastronómico alcanzados y de ser nombrado secretario general de la Federación de Asadores Argentinos en el 2023, Mauricio Barón se embarcó en una nueva misión y con fines solidarios. Un martes por mes, cocina para personas en situación de calle y con el mismo profesionalismo con el que lo hace frente a un jurado internacional, aunque los comensales que asisten a las cenas solidarias sólo agradecen poder ‘comer algo’. Desde el año pasado comenzó a participar de estas cenas solidarias que organiza la capilla, como una forma de agradecer todas las bendiciones recibidas. ‘El año pasado me embarqué en esta misión luego de conocer a gente que participaba en la organización de esta cenas solidarias. Y no me arrepiento de dar una mano a estas personas que también tienen muchos problemas, pero que dedican parte de su tiempo a ayudar a los que menos tienen y que, mientras los hacen, se olvidan un poco de sus preocupaciones’, dijo Barón.

El chef contó que las cenas solidarias son un martes, miércoles y jueves de cada mes, coordinadas por distintas personas cada día. A él le tocó organizar y coordinar las comidas de los martes. ‘En la primera cena que participé, usé mi experiencia laboral en restoranes para armar y coordinar el equipo para cocinar, servir la comida y lavar los platos. Funcionó tan bien que, desde marzo pasado, soy el coordinador de las cenas de los martes’, dijo el chef.

Para cada cena, Barón prepara en promedio unas 50 viandas, y siempre de una comida nutritiva y rendidora para que no falte. La cena anterior preparó un guiso de lentejas y esta noche hará tallarines con boloñesa. ‘Es muy reconfortante ver la cara de alegría de las personas cuando les servimos. Les brillan los ojos y te miran como diciendo gracias por esto, aunque no dicen nada más que gracias cuando les pregunto si les gustó la cena. Es difícil de describir lo bien que me hace sentir ayudar a los más necesitados, y con algo que amo como es cocinar’, sostuvo Barón.

El chef desarrolla esta tarea solidaria paralelamente a su trabajo y a su participación en diferentes actividades. Dijo que se dedica a la organización de eventos y que durante este participó de la promoción turística que realizó San Juan en la provincia de misiones y del Campeonato Internacional de Asado a la estaca que se realizó frente al Monumento a la Bandera, en Santa Fe. ‘Siempre me mantengo activo, pero sin descuidar mi costado solidario. Esta semana tengo que dar una clase de gastronomía sanjuanina en el aula móvil del Instituto Nacional de Educación Técnica, pero con tranquilidad, ya que la próxima cena solidaria será el 12 de agosto’, dijo Barón.

> Cómo ayudar con la cena solidaria

Para colaborar con las cenas solidarias de los martes que organiza la Capilla Nuestra Señora de la Paz y que coordina el chef Mauricio Barón, se pueden realizar donaciones de todo tipo de alimentos no perecederos, carnes, verduras, frutas y pan. Además, se puede realizar transferencias de dinero a la cuenta del chef cuyo alias es: MAURICIO.344.ROYO.MP. Los interesados en colaborar con esta causa pueden también donar su trabajo, colaborando con la preparación de la comida, con servirla o con el lavado de los platos.