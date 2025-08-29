Fiscalía buscará 10 años de condena para un pizzero, acusado de violar a dos sobrinitos El imputado tie ne 24 años. Va a juicio porque sostiene que no les hizo nada y lo denunciaron por problemas familiares.

Un joven pizzero de 24 años intentará demostrar en un juicio que nunca atacó sexualmente a sus dos sobrinos (hoy de 11 y 10 años) y que la denuncia en su contra es parte de los problemas familiares que surgieron tras la separación de su hermano (padre de los chicos) con la madre de esos niños, quien lo denunció el 14 de mayo pasado. Al menos esa será la teoría del caso de los abogados defensores, Martín Zuleta y Nicolás González Parazza, porque en la vereda opuesta, la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Florencia Buteler (UFI ANIVI), sostienen que hay evidencia suficiente para que, al cabo del debate, ese joven sea condenado a 10 años de cárcel por haber sometió a sus sobrinitos a prácticas de sexo oral, agresiones que para la ley son equivalentes a una violación.

Hoy, el juez Diego Manuel Sanz cerrará la investigación y pasará el caso a juicio con las pruebas que las partes ofrecieron para sostener sus teorías en el debate, que comenzará en los próximos días.

La investigación se inició cuando la madre de los chicos denunció en la UFI ANIVI a su excuñado. Según la denunciante, un día que veía un video con su hija, una mujer recomendaba hacer preguntas a sus hijos para conocerlos un poco más, entre las que se incluyó una que de inmediato puso en práctica: ‘¿alguna vez quisiste contarme algo y no te animaste?’. La mujer explicó que su hija no quiso contestarle, pero luego de insistirle, le comentó que una vez, en la casa de su abuela paterna, cuando iba al jardín y tenía 4 o 5 años (su hermanito 2 o 3 años) su tío los llamó a la habitación, hizo que lo besaran en la boca y también que le practicaran sexo oral.

El informe psicológico sobre el relato de los menores es para Fiscalía prueba de que los hechos ocurrieron y que los menores fueron víctimas de una agresión sexual.

Sin embargo el imputado (no mencionado para preservar a los menores) aseguró que ese hecho nunca existió y a través de sus defensores, intentará demostrar que su excuñada lo denunció como parte del conflicto familiar que se desató cuando se separó, no en buenos términos, del hermano del imputado. Además, la Defensa sostiene que solo la nena es la que menciona lo del ataque sexual, porque su hermanito no relató nada similar.

> Red mundial de pedofilia: sanjuanino castigado

Maximiliano Ceballos (34) uno de los 13 detenidos (él en San Juan) al cabo de 52 allanamientos en 13 ciudades del país por su vinculación con red mundial de pedofilia, fue condenado ayer a 3 años de prisión condicional, por tener material de representaciones sexuales de menores de edad, informaron fuentes judiciales.