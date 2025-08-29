Oreja de Shrek, las suculentas con identidad: los cuidados a tener en cuenta y lo bien que se adaptan a zonas cálidas Las Crassulas son plantas suculentas que constituyen un grupo diverso de plantas caracterizadas por sus hojas y tallos carnosos. Muchas plantas suculentas viven en áreas cálidas y secas, como los desiertos; sus tejidos que acumulan agua les permiten sobrevivir durante largos períodos sin lluvias. . Una vez explicado cual es la especie la Ovata Gollum u Oreja de Shrek, es una planta crasulácea suculenta que está de moda hoy.

Es una de las variedades que no pueden faltar en las colecciones de suculentas, y al mismo tiempo son plantas aptas para principiantes por su mantenimiento bajo. En cuanto a su aspecto, destaca porque sus carnosas hojas son tubulares y casi enrolladas, recordando a las orejas del personaje principal de la película de Shrek. Se usa principalmente como planta de exterior, pero también puede tenerse en interior procurándole los cuidados que le son indispensables.

Los cuidados son exposición solar completa, suelo a base de material drenante y poroso, riego moderado a espaciar en invierno. Además, su reproducción se hace mediante esquejes de tallo o de hoja.

Es de pocos cuidados y fácil para tener como ornamental en casa.

Te invitamos a seguir leyendo para saber cuáles son los cuidados y reproducción de la Crassula ovata gollum u oreja de shrek.

Luz, temperatura y ubicación

La oreja de shrek es una planta originaria de la sabana de Mozambique, así que debemos emular sus condiciones originarias para que se mantenga en óptimas condiciones.

Requiere exposición solar completa, aunque puede tolerar también luz indirecta. Bajo el sol desarrollará atributos propios de la planta. Podremos ver una orilla de color rojo en las hojas muy llamativa y también se podrán desarrollar flores cuando está con exposición solar completa. Bajo sombra no se verán estos dos caracteres especiales.

Hay que tener en consideración que en términos de temperatura no se recomienda para zonas exteriores donde haya heladas, aunque sí para tenerla en resguardo.

Puede tenerse en interior, pero siempre suministrando abundante luz. En este caso no se darán flores porque necesitan de la exposición solar constante. La luz puede ser un problema en las suculentas. Un indicativo que nos avisará que la oreja de shrek necesita más luz es el alargamiento del tallo central, que se estirará para buscar el sol. Tal alargamiento deriva en debilidad de la planta, así que de verlo habrá que cambiarlo a una zona donde haya más luz. Cerca de una ventana será la mejor opción que asegura una suculenta de interior en sanas condiciones.

En cuanto a la ubicación, es común colocarlas dentro de contenedores o macetas. Las de barro son recomendadas para que liberen la humedad que está de más, punto sumamente importante que veremos más adelante.

Suelo y abono

Al ser una suculenta, necesita un sustrato propio para ellas que tenga buen drenaje y que retenga el agua en cierta medida, con lo que evitaremos la pudrición de las raíces por exposición prolongada en contacto con agua.

Estas plantas son de zonas áridas y alojan la humedad en sus hojas, así que el sustrato es clave para darle un entorno propio para sus necesidades. Para lograr tal sustrato se preparará una mezcla para suculentas mezclando partes iguales de perlita, vermiculta o tepojal, con otra de turba. También es posible encontrar mezclas ya preparadas en tiendas especializadas.

Se recomienda colocar un fertilizante líquido 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento, es decir, en primavera, verano y otoño. Tal fertilizado puede hacerse una vez al mes. No es completamente obligatorio, pero ayudará a la planta.

Riego

Es una planta que necesita riego moderado, así que no hay que regar de más porque podría pudrirse. Lo que nos indicará cuándo hay que regarla es el sustrato, hay que esperar a que esté seco para regar nuevamente. Esto dependerá de la zona en donde estemos, aumentando en zonas cálidas ligeramente más para compensar la evaporación.

Cuando es invierno hay que reducir aún más el riego porque en esta temporada pasa por un estado de dormancia. Esto implica que el crecimiento se detendrá o será muy lento, así que no hay que preocuparse de que pueda estar muerta.

Ahora, ¿por qué se le caen las hojas a la Oreja de shrek? Esto posiblemente se deba a exceso o falta de riego, pero también hay que tener en cuenta que periódicamente tiran las hojas viejas para renovarse.

Para comprobar que la causa del problema es el exceso riego veremos que las hojas están muy acuosas. Esto es resultado de pudrición de raíz. Para salvarla se podrá cambiar el sustrato por uno nuevo con más material poroso drenante, espaciar el riego hasta que se estabilice y colocar bajo el sol directo. Si la raíz está demasiado dañada no podrá hacerse mucho. Por otro lado, si estamos conscientes de que no la hemos regado mucho, esta podrá ser la causa. Aumentando el riego veremos mejoras.

Las hojas que se caen por motivos de renovación son usualmente los de la base, y en este caso es completamente normal y no hay acción necesaria para tomar.

Reproducción

Se propaga mediante esquejes, que son fragmentos de la planta. Puede hacerse a partir de hojas o de tallo, siendo la primera opción la mejor para no modificar mucho la planta madre y también la forma más exitosa. Sea el fragmento que elijamos, debe ser de una planta sana.

Este método se hará durante la primavera para asegurar el éxito. Los esquejes se dejarán a cicatrizar por 2 días al aire, y una vez que veamos que están cerrados se colocan sobre el sustrato, cubriendo la zona de corte un poco con tierra. Es importante no regar de más, y solamente hacerlo cuando el sustrato esté completamente seco.

Ahora que ya conoces los cuidados y la reproducción de la Crassula ovata gollum u oreja de

