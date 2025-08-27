BAFWEEK Primavera Verano 2026: fechas, diseñadores, experiencias y todo lo que tenés que saber de este evento Del 28 de agosto al 5 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires se convierte en pasarela con una grilla renovada de desfiles, instalaciones, charlas y experiencias que celebran la moda argentina y sus cruces con el arte y la cultura. Fechas, diseñadores, experiencias y todo lo que tienes que saber acerca de este evento.

La ciudad porteña será escenario de una nueva edición de BAFWEEK, donde moda, arte y cultura se fusionan en una experiencia multisensorial. La nueva edición Primavera Verano 2026, llega con una propuesta renovada que pone en escena a los talentos del diseño, las marcas consagradas y propuestas de vanguardia, que marcan tendencia en la industria de la moda.

Esta temporada, la pasarela se expande más allá del desfile, se convierte en ritual colectivo, celebración urbana y punto de encuentro para lo más vibrante del diseño argentino.

Las marcas que dan el ritmo

Con una grilla diversa y provocadora, el BAFWEEK sube a pasarela a las marcas Revolver, Gusmán, Blue Sheep, Bestia, Bolivia, Sadaels, Vanesa Krongold, Heidi Clair y María Cher que desplegarán sus universos estéticos en locaciones icónicas y espacios intervenidos especialmente para cada presentación.

Además, en esta edición Bowen, marca que cumple 30 años, presentará por primera vez su colección bajo esta plataforma, al igual que Portsaid y la Unión Europea junto a la Universidad de Palermo.

Europa inspira, Argentina diseña

En una colaboración inédita entre la Universidad de Palermo y la Unión Europea, BAFWEEK presenta un desfile que celebra la diversidad creativa y el cruce cultural. A través de un concurso dirigido a diseñadores locales, fueron seleccionados 26 talentos que representarán a cada uno de los países miembros de la UE, desplegando sus propuestas en una pasarela que une tradición, innovación y mirada contemporánea.

Antes del desfile, una instalación sonora con artistas tocando platillos dará inicio a la experiencia, creando una atmósfera ritual que anticipa lo que vendrá: una celebración del diseño como lenguaje universal.

Conversaciones que inspiran

Además de los desfiles, esta edición incluye una serie de charlas y encuentros curatoriales con referentes de la moda, el arte y la cultura generando espacios de reflexión y conexión entre creadores, marcas y público. Como todos los años, este evento refuerza su alianza con Instituto Marangoni, escuela internacional de moda y diseño, representado por FAD Connection para brindarles posibilidades de estudios a los diseñadores y marcas que están en sus procesos de expansión.

Se viene otra edición

En esta edición, Art Lab abrirá sus puertas para una experiencia sonora única junto a Diana Murek, quien presentará una selección de discos curados en diálogo con la historia de la moda y la evolución de las Fashion Weeks a través del tiempo. La propuesta invita a explorar el vínculo entre estética, sonido y narrativa visual, en un encuentro que celebra la música como lenguaje complementario del diseño.

Además, la estilista e influencer Ferni Moreno (@fernihood) llega a BAFWEEK con una propuesta que interpela desde lo íntimo y lo colectivo. En esta edición, presentará su libro Vestite como realmente querés, una guía que reivindica el deseo como motor estético y político. A través de una conversación abierta, Ferni invita a repensar la moda como lenguaje de autenticidad, empoderamiento y amor propio, desafiando mandatos y celebrando la expresión personal como forma de resistencia cotidiana.

La Ciudad como pasarela

BAFWEEK toma la Ciudad como escenario, activando espacios icónicos, que se transforman en pasarelas vivas. Esta edición propone redescubrir Buenos Aires desde la mirada del diseño, con recorridos que invitan a explorar lo nuevo y lo inesperado, desde lugares icónicos hasta nuevos puntos de encuentro que se abren en exclusiva.

Fuente: Revista Para Ti

