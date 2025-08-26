¿Quién es la pareja sanjuanina que ganó un Oro en patinaje artístico en el Sudamericano en Brasil? Con apenas 16 años alcanzaron el máximo galardón. Este viernes y sábado participarán del Torneo Absoluto que se realiza en San Juan desde el pasado 22 de agosto.

Hace pocos días un grupo de patinadores sanjuaninos integrantes de la Selección argentina de patinaje artístico, obtuvo excelentes resultados en el Sudamericano de la disciplina en Brasil. Para ser precisos en la ciudad de Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul donde compitieron atletas de toda América. El mejor resultado fue para la pareja del Tulum Patín Club, integrada por Martina Ariza De Sanctis y Juan Malberti Palacios, quienes alcanzaron Medalla de Oro, el máximo galardón de su categoría.

Un gran logró para estos jóvenes de apenas 16 años, aunque llevan más de la mitad de sus vidas practicando la disciplina.

Martina, estudiante de cuarto año de la Escuela Industrial, comenzó a patinar a los dos años y medio en el Banco Hispano donde su mamá, Eva De Sanctis, dictaba clase.

“Siempre la acompañaba y me encantaba así es que rápidamente comencé a patinar. Ella me ha motivado mucho siempre. Luego, hace tres años, dejé ese club y comencé en el Tulum. Con Juan patino desde el año 2023 y desde entonces hicimos un buen equipo”, cuenta Martina.

Para llegar a esta difícil instancia internacional la joven pareja de patinadores debió pasar dos nacionales y obtener altos puntajes para así clasificar para Brasil. Incluso han clasificado el año pasado para el Mundial de Italia.

Como en todo deporte la disciplina es fundamental, tanto que ambos se caracterizan por sus rutinas de entrenamiento diarias que no se suspenden casi por nada del mundo.

“Entrenamos de lunes a sábado, aunque sólo tres días juntos y los otros por separado”, agrega Marti, quien también participará el próximo 29 y 30 en el Torneo Absoluto (último del año) que se realiza desde el 22 de agosto y termina el 4 de septiembre en el Velódromo de Pocito al que asisten 1.600 patinadores de todo el país.

Juan es estudiante de cuarto año de la escuela de nivel secundario de la Universidad Católica de Cuyo y desde los siete que eligió esta disciplina lo hace en el Tulum.

“Desde muy chico me gustó patinar y lo disfrutaba mucho. Cuando cumplí siete mi mamá decidió inscribirme en la escuela de patinaje artístico”, cuenta Juan, pareja artística de Martina con quien compartió muchos logros en poco tiempo.

Además del medallero personal de cada uno se suma el obtenido a nivel de equipo, como es el caso de torneos nacionales y el segundo puesto en el Panamericano realizado el año pasado en Colombia, y la clasificación a la semifinal del Mundo en 2024.

Entre tantas anécdotas, Juan valora el Panamericano ya que fue el primero compartido con la obtención del segundo puesto representando a la Argentina.

Ahora aspiran a obtener un alto puntaje este fin de semana porque todo suma para seguir en las ligas mayores