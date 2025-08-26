Poder ver de nuevo en acción a hockistas de la talla del “Pancho” Velázquez, el “Negro” José Luis Páez, Carlitos López, Juan “Chupa” Oviedo y David “Colo” Farrán, entre otros que supieron brillar en las épocas doradas del hockey sobre patines mundial. Además, en la mismísima pista del Estadio Aldo Cantoni. Lo cierto es que todos protagonizarán la Copa Casa Cuna Máster de hockey sobre patines que tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo.

Serán cerca de 200 hockistas que disputarán el certamen. Equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y hasta del vecino país de Chile se unirán por un fin benéfico. Es que el torneo tendrá como objetivo primordial ayudar y colaborar con Casa Cuna. Todo lo recaudado de la venta de entradas será destinado a la institución que se dedica a contener y brindar amor a pequeños que por diferentes motivos han sido separados de sus familias.

Lo cierto es que durante jueves y viernes se concentrará la etapa de regular en el estadio Aldo Cantoni desde las 10 y hasta las 20 horas. El sábado la actividad continuará en Hispano para cerrar el domingo nuevamente en el Cantoni. El valor de las entradas es de $2 mil para jueves y viernes, y $3 mil para sábado y domingo.

Son dos categorías en los que se jugará el torneo en +35 y +50 con la participación de 18 equipos.

Máster +35

ZONA A

Simplemente

Atlético San Juan

Granates Hispano

Olimpia

ZONA B

Bata

Halcones

Granates

ZONA C

Glober

WD- Hockey Team

Caranchos

Máster +50

ZONA A

Granates

Copello

Veteranos Asintómaticos

Bata

ZONA B

Olimpia

Glober

Mar Chiquita

Caciques

La jornada del jueves tendrá el siguiente programa: