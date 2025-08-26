Poder ver de nuevo en acción a hockistas de la talla del “Pancho” Velázquez, el “Negro” José Luis Páez, Carlitos López, Juan “Chupa” Oviedo y David “Colo” Farrán, entre otros que supieron brillar en las épocas doradas del hockey sobre patines mundial. Además, en la mismísima pista del Estadio Aldo Cantoni. Lo cierto es que todos protagonizarán la Copa Casa Cuna Máster de hockey sobre patines que tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo.
Serán cerca de 200 hockistas que disputarán el certamen. Equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y hasta del vecino país de Chile se unirán por un fin benéfico. Es que el torneo tendrá como objetivo primordial ayudar y colaborar con Casa Cuna. Todo lo recaudado de la venta de entradas será destinado a la institución que se dedica a contener y brindar amor a pequeños que por diferentes motivos han sido separados de sus familias.
Lo cierto es que durante jueves y viernes se concentrará la etapa de regular en el estadio Aldo Cantoni desde las 10 y hasta las 20 horas. El sábado la actividad continuará en Hispano para cerrar el domingo nuevamente en el Cantoni. El valor de las entradas es de $2 mil para jueves y viernes, y $3 mil para sábado y domingo.
Son dos categorías en los que se jugará el torneo en +35 y +50 con la participación de 18 equipos.
Máster +35
ZONA A
Simplemente
Atlético San Juan
Granates Hispano
Olimpia
ZONA B
Bata
Halcones
Granates
ZONA C
Glober
WD- Hockey Team
Caranchos
Máster +50
ZONA A
Granates
Copello
Veteranos Asintómaticos
Bata
ZONA B
Olimpia
Glober
Mar Chiquita
Caciques
La jornada del jueves tendrá el siguiente programa:
- 12.00 Glober vs. WD-40 Hockey Team
- 13.00 Olimpia Zonda vs Glober
- 14.00 Granates vs Veteranos Asintomaticos
- 15.00 Atletico San Juan vs Granates Hispano
- 16.00 Mar Chiquita vs Caciques
- 17.00 Bata vs Copello
- 18.00 Granates vs Caranchos
- 19.00 Bata vs Halcones
- 20.00 Simplemente vs Olimpia