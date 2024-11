Fiscalía impugnó el fallo que absolvió a Endrizzi, pidió que lo condenen a perpetua El fiscal Iván Grassi calificó de 'arbitraria' la sentencia absolutoria del músico. Pidió que otro tribunal la revise y lo condene a perpetua.

El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, pidió ayer que otro tribunal revoque, por ‘arbitraria’, la sentencia por la que el pasado 30 de setiembre, el músico Luis Darío Endrizzi fue absuelto por el beneficio de la duda como autor del crimen de su vecino, Carlos Crespillo (79). En su reclamo, también solicitó que el nuevo tribunal aplique la pena máxima, perpetua, por el delito de homicidio agravado criminis causa, es decir aquel cometido para ocultar otro delito: el robo del dinero que la víctima había extraído del banco días antes, dijeron fuentes judiciales.

En su último día, alguien entró por la fuerza a la casa de Crespillo en la calle Oro al 615 Este, en Chimbas, lo golpeó (tenía costillas quebradas), lo estranguló con un cinto hasta la muerte y modificó la escena para simular que se había suicidado, colgando otro cinto de una viga del techo. Fue encontrado por su sobrino en estado de putrefacción alrededor de las 14 del 10 de diciembre de 2023.

Entre las razones por las que el fiscal considera que Endrizzi debe ser condenado, se cuenta el hecho de que los jueces Matías Parrón, Celia Maldonado y Eugenio Barbera no le permitieran incluir durante el juicio una declaración del propio Endrizzi, tomada pocos días después del homicidio, en la que aseguró que hacía ‘dos semanas que no veía’ a su vecino. Fiscalía pretendía contrastar esos dichos con la versión de dos maestras jardineras que, recién 9 meses después, declararon que estuvieron con Endrizzi el día y la hora en que Fiscalía sostiene que fue el crimen: el 7 de diciembre a eso de las 16,30.

Para Fiscalía no es lógico que Endrizzi aguantara 9 meses preso y no declarara nunca que estuvo con esas dos maestras, que ese día Crespillo le prestó su tarjeta SUBE a pesar de tener su propio plástico con crédito. O porqué no explicó porqué tenía una faja del banco o el certificado de plazo fijo de la víctima, porqué lo confundió con un cheque y le consultó a un amigo cómo hacer para cobrarlo. Es más, a Fiscalía tampoco le cierra que el mismo 7 de diciembre, por la tarde, Endrizzi mantuviera 20 minutos de contacto virtual con el banco de Crespillo para averiguar sobre las cuentas de su vecino y no dijera nada. Y que luego hiciera desaparecer ese papel del que, sin embargo, quedó constancia de las fotos que le hizo y mandó a sus amigos.

En su fallo, el tribunal dudó de que Endrizzi fuese el autor del crimen porque, en base al informe del médico forense y las declaraciones de al menos 8 testigos, se desprendía que pudo morir el 8 de diciembre y no el 7 como sostuvo Fiscalía. Y como aún sostiene, pues el médico forense declaró que era probable que hubiera fallecido el 7 de diciembre.