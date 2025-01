Fundame: lo recaudado con el estacionamiento en los diques se usará para abrir consultorios En 6 días recaudó $500.000 por el pago voluntario de estacionar en los embarcaderos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La propuesta arrancó tras la Navidad y con resultados que superaron las expectativas. Se trata de la implementación del servicio de playas de estacionamiento en los embarcaderos de los diques que está a cargo de Fundame y que tiene un costo ‘a voluntad’. En 6 días, la fundación logró recaudar $500.000 y parte de estos fondos se ahorrarán para concretar un nuevo proyecto: la apertura de consultorios para atender gratis a la gente sin obra social. Hoy finaliza el 3er fin de semana con la prestación de este servicio, pero recién mañana Fundame conocerá el monto recaudado.

Tarea. Los voluntarios de Fundame también organizan el estacionamiento.

Con autorización y aval de la Dirección de Recursos Energéticos y de la Subsecretaría de Deportes, Fundame comenzó a gestionar, de manera provisoria, el servicio de playas de estacionamiento en los embarcaderos de los dique de Ullum y Punta Negra. Un servicio que no tiene una tarifa fija, sino que es ‘a voluntad’ de los conductores. María del Valle García, al frente de esta fundación que asiste a niños y jóvenes con cáncer y a pacientes hemofílicos, dijo que no esperaba tanta solidaridad de la gente. ‘Hay gente que no paga nada, y está en su derecho, pero la mayoría hace su aporte voluntario para estacionar en los embarcaderos. Llevamos 2 fines de semana haciéndonos cargo de este servicio, los viernes, sábados y domingos, y hemos recaudado medio millón de pesos’, dijo la mujer.

Logo. Las remeras de los voluntarios y alcancías tienen el logo de Fundame.

García también agregó que no todo lo recaudado es para la fundación. Dijo que el 40% ($200.000 de lo recaudado hasta ahora) queda en las arcas de Fundame y el 60% restante ($300.000) se distribuye en parte iguales entre los 8 voluntarios que trabajan en los 2 embarcaderos (4 en el Dique Punta Negra y 4 en el de Ullum), de 14 a 20, durante los 3 días del fin de semana. Dijo que hacen ‘un gran sacrificio’ para colaborar sin fines de lucro con esta propuesta. Y que no sólo pagan su traslado a los diques, sino que además trabajan al Sol y en las horas pico de calor. ‘Por este sacrificio que hacen decidimos recompensarlos con el 60% de lo recaudado. El otro 40% queda en la fundación y ya tiene un destino. Queremos reunir los fondos necesarios para poder abrir en la sede de Fundame un par de consultorios para atender gratis a la gente sin obra social. Aunque la idea también es atender gente con obra social, pero con las órdenes de consulta correspondientes’, dijo García.

Los viernes, sábados y domingos, a las 14, los voluntarios de Fundame se instalan en los embarcaderos de los diques para recibir a los visitantes que llegan y quieren estacionar. Identificados con la remera de la fundación y con total cordialidad les dan la bienvenida y les comentan sobre el pago ‘a voluntad’ por un lugar para estacionar. Posteriormente les acercan las alcancías para que deposite su colaboración en caso de querer contribuir con esta propuesta que tiene tanto un fin solidario como turístico, ya que incluye un servicio de estacionamiento ordenado y bajo el cuidado de los voluntarios para mayor seguridad.

Tras finalizar el domingo, las alcancías con la contribución de los conductores quedan guardadas en la sede de Fundame. El lunes se abren para hacer el recuento de los fondos. Mañana se conocerá la recaudación que se logró este último fin de semana.