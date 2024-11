Hoy juegan River y Boca

Ayer comenzó a jugarse la fecha 22 de la Liga Profesional. Unión venció en Santa Fe 1 a 0 al Atlético Tucumán con gol del juvenil Jerónimo Domina (foto) y Gimnasia y Esgrima, con gol de Rodrigo Castillo, derrotó en La Plata, también 1 a 0 a Newell’s Old Boys. San Lorenzo venció 1 a 0 a Rosario Central con gol de Nahuel Bustos. Al cierre de esta edición, Huracán recibía a Independiente en el Tomás Adolfo Ducó.

Hoy se disputarán otros cinco encuentros, destacándose entre ellos los que tendrán como protagonistas a River Plate, Boca Juniors y Racing Club.

El programa es el siguiente: A las 16.00, Central Cba (SdE) vs. Estudiantes (LP). River Plate vs. Barracas Central (17.30); Godoy Cruz vs.Talleres (C) (19.30); Racing Club vs. Independiente Rivadavia (19.30); y Sarmiento (J) vs. Boca Juniors (21.30).

RIVER, EN CASA

River, que viene de ganar en Córdoba, 3 a 2 sobre Instituto recibirá en su estadio a Barracas Central. En el elenco Millonario se producirán dos regresos. El de Rodrigo Aliendro, recuperado de su lesión en el hombro que lo tuvo varios meses alejado de las canchas, y el de su goleador Miguel Borja, tras cumplir con una fecha de sanción por acumulación de amonestaciones.

Por su parte , Boca jugará en Junín y entre los concentrados hubo dos regresos, el de Kevin Zenón, que vuelve tras su lesión, y el de Jabes Saralegui.