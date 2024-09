Hablemos de Charly

72 años. 7 sin sacar discos. 1 nuevo. Charly. La enorme expectativa -y no solo en Argentina- que explotó en redes, lo mismo que el feedback, dan idea de la magnitud de La lógica del escorpión, significativo título que vio la luz el 11 de septiembre, fecha no menos significativa. Cargado de guiños a su propia historia, el 14avo. álbum de estudio del rocker cuenta 13 temas entre reversiones, inéditos y covers, a saber: Rompela (alter ego en español de Break it up, de Kill Gil), Yo ya sé, El club de los 27 y La medicina N¦9 (ambas con David Lebón), Te recuerdo invierno (que hizo en su adolescencia), Autofemicidio, América (con Pedro Aznar), Juan Represión (de Sui Generis, toda una declaración incluirla), Estrellas al caer, La pelicana y el androide (con “El Flaco’ Spinetta, la leyenda cuenta que siempre quisieron hacerla juntos), Watching the wheels (cover, de John Lennon), La lógica del escorpión (alude a la famosa fábula del escorpión y la rana) y Rock and roll star (con Fito Páez, versión de la de The Byrds). El orden fue elección de García, obvio.

Disponible en plataformas, hay 7000 vinilos numerados (en Tematika.com se pueden comprar a $120 mil) y el 23 de octubre -cumple de Charly- saldrían los CD’s, para quienes quieran atesorar en físico este acontecimiento musical que, todavía fresco, ya hace historia. De eso también están seguros cinco artistas sanjuaninos que, como músicos y fans, comparten su visión sobre el disco.

Ellos dicen

Juanra Álvarez

Tener el privilegio de escuchar un nuevo disco de Charly supera todo. Es un ser de luz y un avanzado en todo sentido. Éste disco habla claramente de que no se conforma nunca. Podría haberse quedado con todo lo que ya dio, pero nos regala este diamante que, si conocés en profundidad su obra, no tiene desperdicio. Hay muchos secretos detrás de este discazo y la magia está cuando te colocas unos auris y le das el momento que se merece. No podés escucharlo desde un celular, con esa gente ni me enrosco. La lógica del escorpión es un tremendo mensaje para el mundo, afortunados los que podemos captarlo. “Dios te ha dejado solo como internet’. Charly siendo Charly, cada canción tiene algo por detrás, por eso digo que está lleno de secretos, espero que todos puedan encontrarlos. Con 72 años nos esta enseñando algo ¿no creen? Con todo su rock and roll encima y casi sin aire nos pone su voz casi cruda, sin caretear nada: se puede sin auto tune chicos. Gracias Carlos Alberto García Moreno por este regalo y tu poesía. Valoramos todo lo que nos diste, imposible poder criticarte algo, no tiene sentido. Gracias por no irte sin dejarnos este disco maravilloso llenos de mensajes, que en mucho tiempo podremos ir descifrando.

Cecilia Cumpián

Amé el nuevo disco del Maestro, me caló hasta la médula. Su voz arremete a través de los instrumentos para llegar al alma, potente y filosa. Escucharlo con auriculares eleva la experiencia y nos sumerge en el universo que creó. Es un privilegio vivir este lanzamiento que los fans esperamos tanto. Verlo activo, componiendo y dando todo es inspirador. Conceptualmente es un disco sólido, de altura, que evoca a La Hija de la lágrima pero también nos traslada a todas las épocas de su obra y sus influencias. Por ejemplo, en Juan Represión trae a Sui Generis a nivel sonoro: le agrega unas melodías de flauta traversa, uno de los rasgos de Charly y Nito. También hay una evocación a Serú Girán, no solo en los artistas invitados sino a nivel musical: en el relato de la fábula de la rana y el escorpión suena de fondo Veinte trajes verdes.

Este disco es la consecuencia de un artista criterioso, despierto, consciente, que sobrevivió a sí mismo con la bandera de la autenticidad, aunque le costase algunas heridas. Un disco de él, por todo lo que implica, es un milagro y un bien nacional. No importa que no cante como antes, es una obra de arte porque nace del corazón y la mente del genio de forma genuina.

MIRA TAMBIÉN Consejos para no arruinar tu pelo: La coloración del cabello

Leonardo Almazán

Lo esperaba con ansias. He crecido escuchando sus discos, mi adolescencia en los “80 y su etapa más brillante a mi entender y su Clics modernos, los “90 con La hija de la lágrima, donde empieza a experimentar otras formas de composición y mezclas, los 2000 con su concepto Say No More, donde juega con samplers y capas de sonido que toman viaje propio. Este disco tiene todo eso y un poco más. Principalmente el disco y su hilo de voz me emocionaron, porque es auténtico, es rock, es arte y te interpela. Escuchamos al artista contándonos una fábula (como hacen los abuelos a sus nietos) con su moraleja y frases muy acertadas para este momento, como “Dios te dejó solo como internet’ o “Aunque no pierdo la esperanza, a veces con vivir no alcanza’. Nos invita a escuchar a sus amigos Aznar, Fito Páez y Lebón, y como si fuera poco a Spinetta, traído desde otra dimensión. Sus referencias melódicas a diferentes artistas (Piazzolla) y a él mismo. El tema en castellano de Lennon es tal vez de lo más alto del disco. Charly lo hizo una vez más, me sorprendió, me hizo reír y cantar, e insisto, me emocionó. Nuestro artista pop más grande (no porque tenga 72 años) está con su intelecto intacto, hay que escucharlo y festejarlo.

Carla Pereyra

Me pareció sin dudas uno de los discos más esperados. Tras años sin crear nuevo material, por fin pude escucharlo con alegría absoluta y una buena copa de vino, no podía ser de otra manera. Esta obra maestra me encantó, me sonaron melodías de mi juventud, hermoso, melancólico, bello disco.

Me hizo emocionar, disfrutar, viajar en el tiempo. Un disco muy tradicional, rockero y contemporáneo al mismo tiempo. Siento que ha reciclado sus recursos volviendo a ser su salieri y nos trae melodías del pasado, tiene unas hermosas reversiones, sentí mucho su influencia Beatle en arreglos y armonías, tiene mucha música digital. Por otra parte, tiene todo el arte y la magia del cine y nos hace sentirlo como solo García lo sabe hacer.

Salta sin escalas de la soledad y la melancolía a la ironía y protesta, está lleno de canciones con magia. Para un disco que lleva 4 años de trabajo simplemente es una obra maestra, dio en lo profundo de la sensibilidad. Ya hay nuevos clásicos de este genio absoluto que a sus 72 años nos sigue regalando música. Solo queda seguir atesorando sus obras, sentirnos partes de ellas y vivir casa día agradecido de poder sentir La lógica del escorpión.

Emiliano Sánchez

MIRA TAMBIÉN Seguir a Jesús

La llegada de La lógica del escorpión es sin dudas una gran noticia para todos nosotros, como fans del Maestro que somos; y creo que para la música en general también es un nuevo regalo. Charlando con Marcelo Díaz, un amigo músico, nos pareció un disco bastante Beatle en la dinámica de algunas armonías, y estoy convencido de que es un disco “fácil de digerir’, ya que el mensaje musical y el lírico son bastante directos, a diferencia quizás de otros discos de Charly. En la parte vocal se lo nota deteriorado, algo que es entendible por su edad y las diferentes intervenciones de salud que ha tenido, pero es destacable el compromiso y el amor que tiene Charly con la música. Una cosa para resaltar es que en muchas de las canciones del disco suena una batería parecida a una caja de ritmos, como la mítica que se solía usar en los años dorados de la música y eso genera un poco de nostalgia también.

Para cerrar, La lógica del escorpión es un disco con grandes colaboraciones, sorpresas y diferentes tintes, ritmos de riff y demás dentro del género rock. Tenemos que aprender a disfrutar de estos discos, y sobre todo de Charly, una leyenda, un mito en vida, que aun así tiene ganas de seguir haciendo música. Say No More!!!