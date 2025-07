“Hay cosas que solo se aprenden viviendo un tablao” La dupla argentina, que está radicada hace años en España, mostrará el flamenco más tradicional.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ella es de Buenos Aires, él mendocino. Son pareja de la vida y de los tablaos, donde dejan fluir esa pasión por el flamenco que también los une. Melisa Picón y Luis Padilla se fueron a España hace ya muchos años, buscando eso que finalmente encontraron en Jerez de la Frontera. Allí se establecieron y convirtieron esa ciudad en su hogar, desde donde llevan el flamenco que ahí se cultiva, el más tradicional, a distintas partes del mundo. Ahora, después de algunos años de no venir al país, le tocó el turno a Argentina y en esa gira, también a San Juan, adonde arriban de la mano de Cuky Maestro, para brindar un espectáculo hoy en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario -junto a artistas invitados- y dictar un seminario (ver aparte). En ese tren, dialogaron con DIARIO DE CUYO.

“Con Luis residimos hace casi nueve años en Jerez de la Frontera, donde trabajamos en todas las peñas, tablaos… Estudiamos en Sevilla, en Madrid, pero fue en Jerez, que es la cuna del flamenco, donde encontramos eso que estuvimos buscando y que nos gusta realmente, el flamenco de raíz, más jondo, más libre, más salvaje… Y la verdad es que estamos muy felices porque queríamos hacer gira por el país y mostrar un poco ese flamenco más puro, más andaluz, que quizás en Argentina no se ve tanto. Es que acá llegó más el flamenco de Madrid, que es súper técnico, que evolucionó un montonazo y que tiene bailadores increíbles, que son los que más visitaron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan… Todos crecimos con ese estilo, pero cuanto más vas bajando al sur, por Andalucía, va cambiando’, contó Melisa. “Ahí es como una forma de vivir, algo muy natural para cualquier vecino, desde pequeños. En cualquier fiesta, encuentro, en el mercado, siempre surgen unas palmas, un cante’, acotó Picón antes de brindar más detalles de este estilo que -sostienen- tiene mucho de improvisación.

La dupla se zambulló a fondo en las entrañas del flamenco andaluz, cuyos secretos y claves compartirá ahora en la provincia.

“Uno va proponiendo un zapateado y responde la guitarra con una música y enseguida entra el cante… es como una conversación. Todo fluye en simultáneo y algo bonito que pasa es que las cosas suceden ahí, en ese momento. No es un espectáculo montado todo perfecto, también tiene eso que está vivo, porque además cada artista propone con su estilo propio, su manera de sentir, incluso si ese día está feliz o triste… Te permite mucho expresar lo que estás sintiendo en el momento, que en otros estilos se pierde un poco porque la técnica está más depurada. Eso es precioso también y creo que hoy por hoy un bailarín tiene que ser completo, estudiar, poder manejar todos los estilos y luego cada uno verá qué quiere fortalecer… Yo, en mi camino como artista, me siento más identificada con lo otro’, se explayó.

Desde ese lugar, entonces ¿Qué buscan transmitir frente a una clase? “Hacemos mucho enfoque en la música, la base donde nosotros bailamos, pero en cuanto a sentir el ritmo adentro, sentir ese swing, esa libertad y también ese sentimiento. No todo pasa por un paso que te salga perfecto, sino pasa por cómo suene, qué hay detrás de ese paso’, respondió Picón, quien reconoció que con el auge de internet y las redes, hay más posibilidades de acceder al conocimiento; sin embargo -dirá- nada reemplaza lo presencial, el vivo, el cara a cara.

“Las redes simplifican el proceso, uno puede abrir la cabeza con los diferentes estilos que hay, propuestas de espectáculos, puestas en escena, tablaos… Pero hay algo que el flamenco tiene, que es tan en el vivo y en el momento presente, que hay cosas que solo se aprenden viviendo un tablao, una fiesta flamenca o una fiesta popular. Hay cosas que se respiran estando, viendo y compartiendo. Y eso es exactamente lo que fuimos a buscar y lo que encontramos. Pasamos por muchos lugares, pero cuando llegamos a Jerez, dijimos “esto es lo que queremos respirar”‘, relató Melisa, que hace siete meses fue mamá de Amadeo, fruto de su amor con Luis, un sanrafaelino con vocación heredada.

“Yo desde que nací estoy en esto, porque vengo de una familia flamenca, mis padres fueron grandes artistas en Argentina. Mis abuelos, mis padres, todos los tíos, el día a día de mi casa era esto. Desde pequeño estuve rodeado de figuras como Lola Flores, por decirte una…’, se presentó Luis, quien subrayó el valor que tiene el hombre en el flamenco.

“Históricamente tenemos grandes referentes. Actualmente no es muy común verlos en Argentina y es una lástima, porque la verdad es que la influencia del hombre marca, se nota mucho en el momento del espectáculo. La gracia, la fuerza y los movimientos del hombre y de la mujer son muy distintos y necesarios ambos. Creo que no hay que tener vergüenza o decir “no me animo”, es más, es todo lo contrario, porque el hombre aporta algo que es fantástico’, sostuvo el bailaor, quien junto a su compañera lograron insertarse en tierra española y se convirtieron en embajadores de su cultura fuera de ella.

“Siempre hay un trayecto que, como decimos nosotros, es sudar la gota gorda ¿cierto? Es fuerte y no todo el mundo se adapta, cuesta, es mucho trabajo, mucho estudio, la verdad; pero es un camino que quiero seguir caminando toda la vida. Gracias a Dios hemos llevado el flamenco tanto a Argentina como a otros países, tenemos una trayectoria y es un sueño poderlo hacer, más todavía con los grandes artistas con los que estamos’, expresó Padilla, que se mostró encantado de compartir aquí sus experiencias.

MIRA TAMBIÉN Trump desprecia una América Latina balcanizada

Al respecto, la dupla dejó su opinión sobre está el flamenco hoy, a su regreso, en el país. “Sentimos que hay mucha afición, mucha gente que apuesta a seguir creciendo. Está ese hambre de conocimiento que nos da mucha alegría… Siempre hay mucho apoyo y me parece que está muy bueno porque es como que se sigue buscando, se sigue fluyendo y eso sirve mucho para que el flamenco siga creciendo en la Argentina’, concluyeron.

> Para agendar

– Tablao Flamenco Internacional. Con Melisa Picón, Luis Padilla, el guitarrista Lucas Benítez Carrasco (de Jerez de la Frontera, España) y las voces de Lydia Martín (Sevilla, España, residente en Chile) y el tucumano Lisandro Aramayo; bajo la dirección de Cuky Maestro, con el auspicio de la Asociación Civil Ciclo Flamenco. Hoy a las 22, en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general $18 mil, en venta en boletería (de 9:30 a 14 y de 16 a 20) y TuEntrada.com

– Seminario intensivo. Formación en guitarra y baile flamenco. 19 y 20 de julio, en el Instituto de Danzas Cádiz (Independencia y Estrada, Capital). Informes al 2644045666.

El seminario de Formación de baile está destinado a niveles principiante, intermedio y avanzado; y se otorgaran becas de estudio con Luis Padilla y Melisa Picón y en la escuela Flamencos Por el Mundo (Jerez y Sevilla, España); y también se seleccionarán artistas que participarán en el Tablao Flamenco Bolívar 852 en Buenos Aires y en tablaos organizados por la Asociación Civil Ciclo Flamenco en San Juan, como así también beca de Formación con la Bailaora Cristina Aguilera (que estará en agosto en la provincia).

La Formación en guitarra flamenca será dictada por el jerezano Lucas Benitez, para niveles intermedio y avanzado, donde dará técnica y herramientas junto con Padilla, para el acompañamiento al baile.