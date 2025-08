Historias que merecen ser contadas 'Pura Cepa' es un proyecto integral encabezado por Emanuel Morte, que pone en valor el patrimonio folklórico regional.

La globalización irrumpió como una suerte de panacea donde el ‘Fin de la Historia’ (propuesto por Fukuyama) se impuso como base incuestionable para entender el mundo contemporáneo. Pero la promesa de progreso en una gran aldea global va teniendo fisuras. Desde el punto de vista de la diversidad cultural, se busca no perder la identidad del terruño local y una de estas salidas consiste en rescatar lo propio, en preservar tradiciones y saberes, conocimientos y costumbres de la patria chica. Y cuando toca narrar o registrar la cultura propia, la idea cobra un sentido profundo. Es la inquietud que tuvo el cineasta Emanuel Morte, encontrarse con aquello que, de manera inconsciente, estaba vinculado en su vida cotidiana personal, porque hay raíces que lo sujetan a este suelo cordillerano.

El equipo. El realizador Emanuel Morte (arriba a la izquierda) junto a Patricio Álvarez, Cristian Balmaceda, Ernesto Villavicencio (h), Abelino Cantos, Giselle Aldeco, Ángelo Muñoz, Gokú Illanes y Ángel Dávila.

‘La verdad que no lo tenía incorporado en mi quehacer diario, pero fui encontrando cosas que me llamaron la atención. Los climas, los paisajes, las amistades y en el gusto por el vino, entonces me di cuenta en un punto que no solo habla de mí, habla del ser cuyano’. Ese fue el punto de partida para encarar un proyecto ambicioso: La producción de un documental y un álbum fonográfico, que registre lo mejor de los sonidos, palabras e imágenes sobre el folklore regional o más precisamente, la cuyanía. ‘Pura Cepa’ es el título que engloba un trabajo integral inédito para rendir un homenaje al patrimonio cultural de las expresiones folklóricas de San Luis, Mendoza y San Juan. La misión ya está en desarrollo, pero como suele suceder en este tipo de propuestas que se encaran a pulmón, el realizador necesita recaudar fondos de financiamiento. Por tal motivo, Morte inscribió el proyecto en el Régimen de Promoción Cultural con amparo de la Ley provincial de Mecenazgo -su principal patrocinador es la empresa Señor González-. Además busca fuentes alternativas y por eso organiza junto a los músicos locales un concierto en el Auditorio Juan Victoria (esta noche, bajo el título ‘¡Por Cuyo, salud!’) y una peña familiar (mañana) en Rawson.

Reunidos. Realizando los primeros ensayospara el primer concierto y la grabación del álbum ‘Pura Cepa’.

‘Sentía que tenía una gran deuda sobre nuestra historia, así que comencé a investigar y la búsqueda me dejó muchos interrogantes. Entonces nos enfocamos en evocar los legados y trayectorias de intérpretes, compositores de varias generaciones que hicieron importantes aportes a la música de la región’, contó el director. El largometraje ‘Pura Cepa’, que tendrá unos 80 minutos, estará encuadrado en el género musical, que incluirá las canciones grabadas en estudio de los artistas que participarán en el álbum homónimo: Giselle Aldeco, Abelino Cantos, Ernesto Villavicencio (h), Ángel Dávila, Cristian Balmaceda, Ángelo Muñoz, Los Videla, Patricio Álvarez, Dúo Nuevo Cuyo de Mendoza y El Trébol Mercedino de San Luis.

Vida propia. Emanuel Morte, quien desea que este trabajo “esté en la mayoría de los festivales de cine’.

Este material servirá para poner en valor las relaciones humanas, las costumbres, la cotidianeidad, el encuentro entre amigos y sobre todo, los lugares de dichos encuentros. ‘No será una obra antropológica, ni didáctica, sino solo un homenaje para que la música en su contexto real y natural, pueda apreciarse. Lo que tiene la música cuyana es único y quizás nuestra generación no le está dando la importancia que se merece, pero está presente, está viva y queremos que esto sirva para celebrar y escuchar’, fundamentó el cineasta.

La película tendrá tres ejes temáticos: uno centrado en los paisajes y costumbres; otro con las relaciones, la amistad y los amores; el último es la celebración. Cada bloque se irá entremezclando, mostrando escenas típicas de la vida urbana y rural, las juntadas, las peñas y las serenatas de los cumpleaños, las farras y los escenarios festivaleros. ‘No haremos entrevistas formales, sino que esos encuentros espontáneos, las charlas serán de los protagonistas que se mostrarán tal como son. No estaré hablando yo, sino que la cámara será un testigo invisible, que haga sentir al espectador muy cerca de la escena’, dijo Morte, que junto al equipo, pone en marcha esto de que, para preservar la cultura local es necesario conocerla y compartirla.

La puesta técnica estará a cargo de Sergio Manganelli y la dirección musical de Guillermo Illanes; la fotografía de Bernardo Garay, el sonido de Leonardo Franchiotti y la iluminación de Jairo Páez. Las canciones grabadas estarán listas para escucharse en plataformas a fines de 2025 y el estreno del audiovisual se proyecta para principios de 2027.

> DATO

¡Por Cuyo, salud! Hoy, 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada: $9.000. Domingo 3 de agosto. 13 hs. La peña en Rancho del Camote (Calle San Martín 1081, entre Lemos y Conector Sur – Rawson).

ELLOS DICEN

> Abelino Cantos – Guitarrista

“Me ha sorprendido mucho que gente joven nos convoquen y quieran mantener encendida la llama de nuestra cultura. Nosotros hacíamos homenajes a los grandes maestros y ahora nos toca estar en ese lugar y de esa forma se toma la posta. Por eso esto es importante”.

> Giselle Aldeco – Cantante

“Esto quedará para las generaciones futuras que mantendrán viva la llama de nuestro folklore. Si bien somos tradicionalistas, no está mal unirnos en esta nueva era y mostrarle al mundo lo que somos, lo que nos identifica y nos hace sentir vivos”.

> Ángel Dávila

“Participo en una causa muy noble como es la de apoyar la música cuyana. Es normal que estemos encerrados entre las tres provincias, pero hay que mostrar hacia afuera lo nuestro, porque la gente no puede querer lo que no ve y lo que no escucha, ni defender lo que no conoce”.