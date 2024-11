Humor que invita a reflexionar Es el último estreno del año del elenco Las aventuras de Poseidón, dirigido por Villanueva-Meyer.

“Un grupo de padres pretende echar del curso a un compañero de sus hijos que tiene Síndrome de Asperger. La directora se une a ellos y entre todos arman una estrategia para comunicarle la noticia a la madre del chico. Cuando la expulsión parece inevitable, un giro inesperado modifica los planes y la reunión se transforma en un caos interminable hasta el final’. Así cuenta el elenco Las aventuras de Poseidón su último estreno del año, Para Anormales, una obra “sobre la discriminación y la falta de empatía’. Previsto para mañana sábado en Sala Z (ver aparte), Martha Godoy, Verónica Gómez, Julia de la Torre, Florencia de la Fuente, Daniel Perkosky y Daniel Serrani ultiman detalles de la pieza escrita por Matías Del Federico y Daniel Veronese, bajo la dirección de Marcelo Villanueva-Meyer.

“Ya habíamos trabajado una obra de Matías, Bajo terapia, que estrenamos en 2023 y finalizamos a mediados de este año. Al ver el tipo de obras que tocaba este autor me interesé por otra. Me la pasó, la leí y también me encantó porque tiene vueltas de tuerca interesantes. Son temas fuertes pero tocados desde otro ángulo… En algún momento el público se empieza a preguntar “”de qué me estoy riendo” y entra en la contundencia del mensaje. La risa es un detonante que lleva a una reflexión final y en ese sentido es una herramienta válida’, explicó a DIARIO DE CUYO Villanueva-Meyer.

“En este caso, esta obra está basada en un chat de padres de un colegio, no voy a spoilear lo que le sucede al final, pero de pronto lo que pasa es que todos terminan siendo interpelados, porque en realidad el problema y los prejuicios tienen que ver con los padres y no con los chicos’, agregó el director, a gusto en este tipo de textos que a partir de situaciones incluso cotidianas, de fácil reconocimiento y que en un momento hasta causan risas, van desnudando aspectos de la condición humana.

“Bueno, desde ese lugar es que encaro el teatro, un teatro que tenga una llegada para todo público pero que encierra un mensaje potente. Pasó con Bajo Terapia, parece una una comedia y de pronto revela lo que viven muchas parejas, la violencia intrafamiliar. O con Tocados, donde nos sumergimos en mundo del trastorno obsesivo-compulsivo y por más que está contado en clave humorística, la intención es mostrar una situación y crear una empatía. O en Entre dos puertas, un planteo sobre qué pasa después de la muerte, pero que es una excusa para hablar de otra cosa. Y ahora, lo que pasa en un ámbito escolar y cómo los padres terminan siendo modelos para las conductas de sus hijos’, se explayó el también actor, que se zambulló en estas obras una vez que se abocó a la docencia y la dirección.

“Hubo varios factores, una necesidad misma de los alumnos, ver lo que el público demanda y también mi posición de entender el teatro desde un lugar que no es aquel más individualista donde todo gira alrededor del “yo y mi poética” y que termina siendo muy personal y hasta ególatra. Pienso más en el poder del teatro de contar historias, que en realidad es lo más simple y natural; pero no historias banales que sirvan para el mero entretenimiento, sino que justamente queden en el espectador las ganas de seguir charlando de esa historia, de ese tema’, analizó el director, que se reconoce uno de los pocos cultores de ese tipo de propuestas teatrales en la provincia.

“Todas las poéticas y las formas de expresar son válidas, cada uno elige lo que le resuena más. A mí particularmente me resuena esta posibilidad de contar algo sencillo, no tan enroscado. Y por suerte hemos tenido salas llenas, eso de alguna forma demuestra que hay un público para este teatro’, valoró.

DATO

Para Anormales. Sábado 16 de noviembre, 21.30 hs, Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas anticipadas $7000 en boletería (de lunes a viernes de 9 a 13 horas) y online en www.passline.com