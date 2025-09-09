Imágenes que interpelan El Centro Cultural San Martín abrirá sus puertas a la muestra de tono existencialista de Inés Lalanne y también a una serie de obras del Museo Franklin Rawson.

Esta tarde a las 19:30 h, dentro del ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Ciudad, el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) estrenará una atractiva propuesta de Inés Lalanne titulada Condición Humana en la que por primera vez abre la puerta a sus interrogantes más existenciales respecto a la humanidad como: ¿De dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos?.

“Estas son obras nuevas. Había hecho mención de la dualidad en cuanto a la cultura indígena pero con respecto a la relación con la naturaleza, también sobre la identidad; pero no en cuanto a lo existencial, lo intrínseco del ser humano”, destacó a DIARIO DE CUYO, la artista plástica local que desde hace 20 años se instaló en la localidad de Ullúm donde tiene su taller.

Inés Lalanne. Con su pieza de grandes dimensiones que llevó a cabo con óleos sobre una superficie de madera.

Para esta oportunidad, Lalanne realizó una obra compuesta por 25 paneles que representan la la individualidad y la diversidad humana, formando un todo que invita a explorar el mundo interior, las dualidades, el concepto de conflicto y la armonía, como señaló.

“Paralelamente a mis otras temáticas, en el transcurso de los meses en que trabajé la figura humana quise hacer esta obra compuesta por paneles en los que la música me acompañó porque sentía que también abordaba el tratar de comprender ¿Qué somos como seres humanos?, ¿Quiénes somos? como algunas de las preguntas que traté de plasmar, al igual que el cómo trato yo a la figura humana porque no es que surge de la nada ya que influyen los artistas del pasado. Por eso entre estas figuras hay citas de los grandes maestros y otras que se refieren a modelos que tuve en otras épocas”, expresó respecto a lo que la empujó a este universo de formas sobre fondo celeste.

“Mi intensión fue presentar una obra que nos represente en nuestra condición de humanos y que nos aliente a reflexionar a mirar hacia el interior de cada uno”, dijo la autora con una mirada reflexiva.

El proceso de creación de esta especie de mural que construyó la hacedora cuadro por cuadro se extendió por varios meses, tiempo durante el cual fue meditando en torno a la manera en que la carga de un pasado “marca el presente de cada persona”, como destacó.

“Con el anhelo de comprensión de este tránsito por la vida, con el interrogante acerca de dónde venimos y a dónde nos vamos, de lo infinito y lo incomprensible; es que yo fui pintando”, añadió Lalanne acerca del modo en que encaró el trabajo.

En esta iniciativa, Inés también hizo referencia a etapas más actuales de su propio camino artístico que comenzó cuando niña de la mano de su abuelo, el grabado y pintor Julian Crisanto González.

“Fue con él que tomé mis primeras lecciones, aunque lamentablemente lo tuve hasta mis 12 años porque falleció, pero luego incursioné en el óleo y en técnicas del grabado con colegas de mi abuelo y tomando clases de dibujo con modelo vivo para luego seguir en la Escuela de Bellas Artes y de Escenografía, siempre tratando de aprender”, recalcó la imparable creadora. La muestra podrá visitarse hasta el 3 de octubre lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h con entrada gratis.

-Miradas sobre el paisaje

Por otro lado, se exhibirán dos grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson. Sobre este emprendimiento en particular, como director del Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz manifestó a DIARIO DE CUYO que se trata de una importante colección patrimonial que “es parte de un vínculo que se está gestando con el Centro San Martín”, recalcó a este medio en referencia a las series: Ischigualasto, que se mostró en 2006; y Ruta 150, en 2013.

“Son parte del patrimonio de San Juan que atesora, custodia y es parte del Franklin Rawson. Es una idea de trabajo conjunto y de vinculación entre los espacios culturales y la obra patrimonial que conserva y protege el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; con la intensión de difundir el arte se gestionó este préstamo a través de la Secretaría de Cultura. Así es que estamos muy contentos de poder mostrar estas obras de artistas locales y nacionales de gran trayectoria que, de alguna manera, ponen en valor los paisajes de la provincia”, añadió Díaz Ruiz haciendo alusión a este proyecto por el cual se expondrá un óleo sobre tela de Luis Felipe Noé (ver foto a la izquierda), entre otros.

“Loas piezas estarán en dos salas cedidas en modo de préstamo”, como dijo Susana Caldentey, a cargo de la Dirección de Turismo del Municipio de la Capital y a cargo del Centro Cultural.

>Figuras y formas acromáticas

– Foto Daniel Arias –

Hoy también pero a las 20 h, el Chalet Cantoni – Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste Rivadavia) inaugurará en el marco de su ciclo de exhibiciones, la exposición colectiva Blanco Negro con ingreso gratuito.

Con creaciones de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano Aguil, Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero, la galería tiene su relación con la muestra que bajo el mismo nombre se efectuó en septiembre del año pasado en el Centro Cultural San Martín.

“De allí se desprende el mismo concepto del blanco negro, en algunos casos agregando un color. Es por esta razón que presentaremos algunas piezas de la edición anterior con nuevas creaciones y artistas como es el caso de la suma de Graciela Manzano Aguil en fotografía que hizo un registro de la provincia”, mencionó Estela Milán con la idea central de la vuelta “al origen”, como es el tema del dibujo, el alto contraste, la escala cromática, buscando distintos medios de expresión como obras en tinta china, óleos y acrílicos, cada artista con su temática pero siempre “acromático” y “tratando de encontrar un nuevo concepto, de que nazca una nueva necesidad de expresión”, como añadió la pintora.