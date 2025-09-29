JAE: la fundación que incentiva a los jóvenes a iniciar su propio proyecto Esta ONG de jóvenes, que nació hace 10 años, ahora también visitas las escuelas brindando charlas motivacionales.

Nació hace 10 años y como parte de un trabajo final de la carrera de Administración. Pero se terminó convirtiendo en una fundación que se dedica a incentivar el espíritu emprendedor. Es JAE, una ONG, que brinda charlas motivacionales a los jóvenes para que se animen a iniciar su propio emprendimiento. Ahora, hasta visitas a las escuelas con este propósito.

Alumnos del último año de la carrera de Licenciatura en Administración en la UCCuyo tuvieron que presentar su proyecto final. Y quisieron que fuera innovador, con una propuesta que involucrara temas que no figuraban en la currícula. Así surgió la idea de organizar charlas sobre liderazgo, trabajo en equipo y emprendedurismo, destinadas a los estudiantes. La idea traspasó los límites de la universidad para llegar a todos los jóvenes de la provincia. ‘Cuando me enteré de esta propuesta pensé en que debería extenderse a todo el público. Y salir de la carrera de Licenciatura en Administración para dar charlas a todos los jóvenes a nivel general. Así empezamos a pensar en JAE (Jóvenes Administradores de Empresas), una asociación civil de jóvenes para jóvenes’, dijo Facundo Baigorrí, actual presidente de JAE.

Esas charlas del proyecto inicial se convirtierón, una al año en el Centro de Convenciones, con varios disertantes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias. En la última participaron 700. ‘En este marco, JAE como ONG tuvo un vuelvo total. Comenzamos a participar en taller y bootcamp a nivel nacional. Todo lo aprendido, lo aplicamos acá para los jóvenes’, dijo Baigorrí.

El joven dijo que debido al perfeccionamiento y capacitación constante, JAE fue adquiriendo trascendencia. Cuando comenzó a funcionar el Club de Emprendedores de San Juan, convocaron a la fundación para que se hiciera cargo del mismo. ‘Avanzamos mucho, pero la pandemia nos frenó. Aunque en el 2022 renacimos y por pedido y apoyo de todas partes, incluso de algunos famosos que se ofrecieron para brindar su testimonio y experiencia profesional y en emprendedurismo. Volvimos a realizar una jornada con 300 participantes, pese a que habían pasado dos años sin actividad. A partir de ahí nos dijimos volvimos para quedarnos y para que esta entidad siga’, dijo Baigorrí.

La jornada anual del año pasado tuvo más de 700 participantes y esto motivó a la fundación a buscar nuevos horizontes. Fue así que comenzó a dar charlas en las escuelas para fomentar el espíritu emprendedor, entendiéndolo como una inspiración que se necesita hoy para animarse a dar el primer paso. ‘Hay un potencial increíble en la provincia, mi objetivo es incertivar a los chicos a que se animen a cumplir sus sueños y metas. Que si tienen una idea que crean que se puede hacer realidad. Por eso comenzamos también a dar charlas en las escuelas’, sostuvo el presidente de JAE.

Baigorrí asumió que no siempre resulta fácil despertar en los chicos el espíritu emprendedor. Y que la escucha es la principal herramienta que usa JAE para lograrlo. Por eso, el lema de ‘Escuchamos historias para crear la nuestra’. ‘Nuestro método consiste en utilizar el testimonio de personas reconocidas que comparten sus experiencias de cómo salieron adelante con su proyectos. Con esto le decimos a los chicos que seguro, una persona estuvo en su misma situación. La idea es que logren empatizar con esa persona y que sea el desbloqueante de la situación particular de cada uno’, dijo Baigorrí.

El joven dijo también que en las escuelas abordan temas que la curricula actual no incluye y que son importantes para el emprendedurismo como es tener un curriculum, trabajar en equipo, tratar de definir qué se quiere hacer, aprender a manejar los tiempos, conocer alternativas de inversiones, aprender a manejar las finanzas y las herramientas tecnológicas, temas que abordan a través de talleres. ‘Ahora son las propias escuelas las que nos invitan a dar las charlas, incluso hasta nos piden enfocarlas en determinados temas lo que demuestra el interés de los chicos por aprender y desarrollar su espíritu emprendedor’, sostuvo el presidente de JAE.

Jornada aniversario

Para celebrar su 10mo aniversario, la Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas (JAE) realizará la 10ma Jornada JAE, un evento que se ha convertido en el mayor encuentro de jóvenes, líderes y emprendedores de la provincia y que este año promete ser una edición histórica. Será el 10 de octubre, en el Centro de Convenciones.

El público que convoca JAE es variado, multidisciplinario y de todas las edades, lo que convierte a la Jornada en un encuentro diverso y enriquecedor, donde cada participante encuentra algo valioso para llevarse.

Esta edición especial, bajo el lema ‘Confía en lo recorrido’, reunirá a 5 disertantes de primer nivel que compartirán experiencias únicas y enriquecedoras. Todo en un marco de innovación, energía y emoción que promete ser inolvidable.

La Jornada JAE con varios disertantes, que comparten sus histórias que promueven el verdadero espíritu emprendedor: ese impulso de dar un primer paso, de animarse a emprender un camino, un proyecto, un sueño o una idea.

10ma Jornada JAE en el Centro de Convenciones. Ya están disponibles las entradas para participar de esta jornada en: avantti.io/EVENTS/jornada-jae-2025