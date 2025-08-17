‘La alegría es un motor de cambio’ AGUSTÍN CUADRADO // Trompetista y manager de Los Caligaris, ejerce como el corazón del grupo, que también es una gran familia.

Un usuario virtuoso de la trompeta, un buen comunicador, laborioso gestor cultural y, además, experto en leyes como abogado y manager artístico, Agustín Cuadrado es también el corazón y motor emocional de Los Caligaris. A través de su instrumento de viento, da la nota de alegría necesaria para enriquecer las melodías y ritmos que la gran banda amasa en su repertorio. En una mezcla equilibrada entre rock, ska, cuarteto, con una puesta casi performática, casi circense, Los Caligaris están listos para subir al escenario del Teatro Sarmiento esta noche y mostrar su nuevo espectáculo titulado ‘Maquillaje y Canción’. De cara al show, Agustín contó a DIARIO DE CUYO cómo celebran 28 años de alegría y esperanza.

– ¿Qué experiencia promete esta nueva visita?

– A ‘Maquillaje y Canción’ la estuvimos preparando y pensando durante largo tiempo. Después del show ‘Premios Caligaris, el barrio de gala’, ahora nos toca presentar un nuevo listado de temas. La idea es acentuar estos conceptos. Uno es hacer hincapié en tocar las canciones a lo mejor, ‘viejitas’ y el otro, es ofrecer un listado más extenso de lo que hacemos habitualmente. Serán casi 3 horas de show, quizás no tan teatral, si se quiere, como en otras ocasiones, pero sí más contundente.

– ¿Qué significa unir el maquillaje y la canción?

– Tenemos una canción que salió en un disco hace muchos años que se llama ‘Rimas Perfectas’. Al final de la letra dice justamente esta frase y la elegimos porque nos gustó y porque representa un poquitito de lo que queremos hacer a partir de ahora. La interacción con el público es mucho más rápida que en otros recitales. Es como que nos maquillamos todo el tiempo para representar ese contacto. Es como que vamos al hueso.

– Hace poco lanzaron dos temas ‘Tengo’ y ‘Hoy Flasheaba’ ¿En qué aspecto se relacionan y qué historias plantean?

– En un punto parece que son dos canciones diferentes, pero en realidad están vinculadas. La primera es una canción optimista, más ‘caligárica’ diría, tanto desde la estética, desde lo rítmico, incluso hasta en lo melódico. La segunda, donde invitamos a Benjamín Amadeo, suena más funky, con un ritmo más relajado. Y estarán en lo nuevo que estamos preparando, nuestro futuro disco. El hilo conductor es que vamos lanzando cada tema nuevo cada tanto, hasta completar el álbum.

– ¿Cómo viene resultando esta dinámica de hacer puestas escénicas no convencionales?

– Y surgió casi de la nada, pero el detalle es que, desde un principio, como Martín (Pampiglione) viene de una familia circense y que también Caligari es el nombre de un payaso, a partir de esa génesis, de mezclar géneros y el mundo del circo familiar, fuimos mutando en ese sentido y muy a gusto. A lo largo de 28 años lo fuimos construyendo y estamos felices de estar reinventándolo. Lo escénico es para nosotros muy importante.

– También supieron forjar un lenguaje propio ¿Cómo lo definirías?

– Nos sentimos identificados con valores que tienen que ver con la amistad, con la alegría, con la música. En España, una vez nos dijeron algo que nos quedó grabado: ‘Ustedes son una banda trompetera’, y nos dimos cuenta que daba a entender el sentido que no era por las trompetas, sino por ser una banda optimista. Y sí, hacemos música optimista. Es lo que vivimos detrás y en escena. Partimos de ser una banda de amigos, no buscábamos ser grandes músicos, sino seguir siendo buenas personas y que, al día de hoy, sostenemos todavía y llevamos adelante este proyecto. Nos llegan todos los días mensajes muy lindos. Una fan me escribió por Instagram y me contaba que habían operado a su hijita a corazón abierto y que nos agradecía porque ya estaba bien, gracias a que escuchaba nuestras canciones. Ese es nuestro lenguaje universal. Es reconfortante pensar que para esto hacemos lo que hacemos. Estos mensajes nos muestra el sentido que tiene laburar día a día.

– ¿Qué aporte hace tu trompeta al grupo?

– Es un componente vital para regalar alegría. Tenemos sección de vientos, partes corales y son importantes. Autogestionamos todo, cada uno cumple diferentes roles. En mi caso, toco la trompeta y soy manager. Otro de los chicos se encarga de la producción musical y otro de las redes sociales. Como también, uno de nosotros está con la contabilidad y así hasta armador de las giras internacionales. Más allá de los instrumentos, todos aportamos muchas cosas en varias partes. Además de banda, terminamos siendo como una empresa.

– ¿Por qué pensás que la alegría debe ser un derecho?

– En la canción ‘La alegría en serio’, resume un poco eso. A la alegría no le bajamos el precio. Un actor de comedia hace que la gente se divierta. Puede ganar un galardón de los más importantes, un oro, no sé, es lo más usual. Probablemente también lo gane alguien que hace drama. En cambio, nosotros concebimos a la alegría como un elemento no estupidizante. Al contrario, la alegría es un motor de cambio. A cualquier situación que nos pase en la vida, la alegría nos ayuda a transformarla, a afrontarla o transitarla. Esa es la base de nuestra propuesta musical y la desarrollamos lo máximo posible.

– Buen punto, porque al parecer se está volviendo muy necesaria…

– Estamos pasando épocas muy difíciles, pero problemas los hubo y los habrá siempre. A mis hijos les digo que siempre, la realidad será en cómo la enfrentemos. Es cierto que hay cosas que no se pueden solucionar fácilmente. Pero hay que transitarlas y el secreto está en cómo las encarás.

– ¿Es la idea de ‘Fiesta consciente’?

– Justamente, no solo hay que entretener o tener un rato de evasión. La consigna pasa porque la música también te haga pensar. Que uno se divierta no quita que uno tenga que vaciarse de ideas.

– ¿Esto tiene que ver con la idea de hacer catarsis con una sonrisa y no con rabia?

– Nos pasa que a los recitales vienen familias enteras y es muy loco lo que sucede, todo se vuelve un ritual. La gente se pinta, se pone peluca, una remera colorida de la banda y todos vivimos un momento super lindo. Viene el abuelo, el papá y los nietos, nos encanta mirar eso. Y así, nos vamos todos maquillando. Es lo que nos mantiene juntos y defendemos esta bandera. Divertir hasta el final, como el payaso Caligari.

– ¿Qué viene a futuro?

– Tenemos para el 28 de agosto una nueva canción que esperamos con ansias y donde tendremos a Los Auténticos Decadentes y a El Recodo, una banda legendaria mexicana. Es un temazo con el videoclip armado y se llama ‘Mi vida sin tu vida’, ojalá guste, porque para nosotros salió hermoso.

* DATO

LOS CALIGARIS. Hoy, 22 hs. Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte). Gradas: $15.000, Pullman 20.000, Gold: 25.000, Platinum: 30.000. Anticipadas en Tuentrada.com