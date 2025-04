Nación visitará un paso a Chile desde Calingasta para ver si lo habilita al tránsito Miembros de la Comisión Nacional de Fronteras prometió visitar este sendero por la Cordillera de Los Andes que conecta a San Juan con Chile para conocer sus características.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por sus características naturales favorables y por el beneficio que alcanzaría a varias provincias argentinas, la apertura del paso La Chapetona, que une San Juan con Chile a través de la Cordillera de Los Andes, despertó el interés algunas autoridades nacionales. Así lo dijo Laura Palma, ministra de Gobierno, quien agregó que desde la Comisión Nacional de Fronteras ‘prometieron’ visitar este sendero para conocerlo presencialmente, evaluar sus características y estado, para considerar la factibilidad de habilitarlo al tránsito con fines turísticos, culturales y comerciales.

Días atrás, el gobierno provincial instaló el tema sobre la conveniencia de habilitar en forma definitiva el paso La Chapetona para contar con un camino alternativo que comunique San Juan con la IV Región de Chile. Y que se sume al Paso de Agua Negra. Fue durante la V Reunión de la Comisión Nacional de Fronteras donde generó el interés de los organismos que componen esta entidad. ‘La verdad que el tema de contar con esta vía binacional alternativa generó mucho interés en la Comisión Nacional de Fronteras, integrada por gente de Cancillería, Ministerio de Seguridad, ARCA, Aduana y demás organismos. En este marco, prometieron visitarlo para conocerlo en persona, ya que no es lo mismo que verlo en vivo y en directo que hacerlo a través de imágenes como sucedió en la reunión. Esta visita es un gran e importantísimo paso para concretar el proyecto de abrir este paso con fines turísticos, culturales y, sobre todo, comerciales’, dijo la funcionaria.

La ministra de Gobierno dijo que no está definida la fecha de la llegada de las autoridades nacionales, pero que ya esté en agenda es ‘un gran avance’. Agregó que luego de esta visita, que estima será este año, habrá que esperar que la Comisión realice un acta con el dictamen sobre el tema. Del OK de esta Comisión y de la ‘voluntad’ del gobierno chileno depende la apertura de este paso. ‘Aún no hemos tenido una conversación formal con el alcalde de la región, pero en un contacto informal se mostró muy interesado en este nuevo proyecto de integración. Nosotros hemos planteado la posibilidad de abrir este paso teniendo en cuenta sus características favorables y los beneficios que generaría su habilitación’, sostuvo la ministra.

Palma dijo que el Paso La Chapetona une Monte Patria (Chile) con Calingasta (San Juan) y que no supera los 3.200 metros de altura sobre nivel del mar, mientras que el Paso de Agua Negra alcanza los 4.700 metros. A esto se suma que tiene un menor impacto de nevada (una acumulación menor a los 60 centímetros) y peligro de derrumbe, como que también cuenta con una distancia en buenas condiciones para la circulación de vehículos. ‘Este paso se puede cruzar sin grandes dificultades, ya que es un camino que está en buenas condiciones. Tiene 290 km de longitud en total: 120 desde Monte Patria hasta el hito fronterizo, y de ahí hasta Calingasta otros 170 km con algunas tramos con buen mantenimiento por parte de las empresas mineras, como El Pachón y Los Azules del lado de San Juan y de la Mina Pelambres del lado chileno’, dijo la funcionaria.

La ministra destacó también que la apertura de este paso sumaría a San Juan al corredor bioceánico que une los puertos de Buenos Aires y de Valparaíso que, desde el punto de vista comercial, turístico y cultural, beneficiaría no sólo a la provincia, sino también a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

> Un nuevo encuentro binacional

Recientemente se realizó el XXVIII Comité de Integración Paso de Agua Negra en el que participaron autoridades provinciales y de Chile. Este encuentro, que volvió a realizarse tras 7 años de suspensión, es clave en la articulación de políticas transfronterizas y en el fortalecimiento del proceso de integración entre Argentina y Chile, especialmente en las regiones vinculadas por el Paso de Agua Negra. En este contexto, el gobernador, Marcelo Orrego, dijo que ‘el Paso de Agua Negra no es solo un sueño, es una decisión estratégica entre los sanjuaninos y los coquimbanos’.