La Camerata disfruta a Cerati Junto a Jimena Collado y Emmanuel Pagliari, abordará temas de todas las épocas del ex Soda.

“Siempre hacer Cerati es una gran alegría, porque a todos los músicos nos gusta mucho tocarlo y al público también escucharlo’, aseveró Pablo Grosman, al frente de la Camerata San Juan, agrupación que esta noche (ver aparte), junto a dos versátiles invitados -los cantantes Jimena Collado y Emmanuel Pagliari- sobrevolará desde el primer álbum de Soda Stereo hasta lo último que hizo el gran músico y compositor argentino fallecido en 2014. Y lo dijo con la autoridad que le da el disfrute que se genera en los ensayos y que se potencia al compartirlo con el público, que en una de las dos veces anteriores hizo que la agrupación debiera sumar dos funciones la misma noche.

“Es música de una calidad increíble a nivel compositivo; y desde lo estético, de una belleza inédita, con una simpleza exquisita’, agregó el concertino. “Sus temas tienen esa particularidad de haber sido concebidos por un guitarrista de las cualidades de él, que tenía esa capacidad de disociación tan avanzada, de crear patrones sobre los cuales él mismo cantaba. O sea, tocar un instrumento a alto nivel y encima cantar y muy bien, que es distinto a artistas que componen con acordes en la guitarra y simplemente cantan y la banda acompaña. Es impresionante lo que él era’, se explayó Grosman. Consciente de que no todo el público sabe de música y por lo tanto no lo aprecia de la forma en que ellos pueden hacerlo, sin embargo anotó ahí otra clave de su llegada a la gente.

“Ese, creo, es el verdadero sentido de la maestría en el arte, que quien no tenga idea de la herramienta pueda impresionarse igual por el resultado. Propuestas como las de él están trabajadas con tal nivel de maestría que, a la apreciación, se convierten en muy fáciles de aceptar. Es música hecha con material de primerísima, si hablamos de la cocina; y cuando sale a la luz parece sencilla y le gusta a todo el mundo’, se explayó Grosman, para quién cada incursión en este repertorio, lejos de repetir, es profundizar en su rico universo.

“Más de la mitad de los temas que haremos son nuevos. Fueron seleccionados y tienen arreglos de Enzo Pérez que, aunque también ama el folclore, viene del palo del rock, así que mejor imposible’, apuntó el director del espectáculo, no sin destacar las interpretaciones de Collado y Pagliari como “un gran aporte al show’.

Trátame suavemente, Canción animal, Un millón de años luz, Cactus, Karaoke y Zona de promesas son algunas de las que se podrán disfrutar esta noche.

“Son canciones tan queridas por tanta gente, instaladas ya, bandas de sonido de muchas personas en distintas épocas, porque Cerati hizo una carrera larga, siempre vigente, creativo, renovando. El primer desafío era armar una lista que fuera representativa de eso. Elegir entre un montón de canciones muy hermosas es una pequeña dificultad, siempre placentera. Creo que lo logramos, vamos con una o dos canciones desde el primer disco de Soda, en los “80, hasta lo último que hizo’, señaló Pérez, para quien este show es también un homenaje, en el 10mo. aniversario de su partida. Otro reto fue “traducir este lenguaje de rock, donde hay un montón de códigos’. “Capturar toda esa esencia de una música que es muy eléctrica, con un ritmo muy importante, con la energía que se pone al tocar y llevarla a un grupo de cámara, acústico, con instrumentos como el violín, muy delicado, tiene su desafío’, puntualizó, si bien la Camerata ya ha logrado con creces ese y otros objetivos, razón por la cual no solo el público quiere ser parte de sus aventuras musicales, sino también los cantantes.

“Será la cuarta vez que compartiremos escenario y siempre que me invitan es un placer. Es hermoso compartir con semejantes músicos, con los arreglos de Enzo, la dirección de Pablo; siempre me he sentido muy cómoda con ellos’, ratificó Collado, que se confiesa “fanática’ de Cerati, cuyas canciones entonará en público por primera vez. “Lo mío siempre ha sido soul, el funk y el jazz, no había tenido la oportunidad de cantar sus temas así que está buenísimo, es un gran desafío, por supuesto con arreglos que son bellísimos’, opinó la cantante, que tendrá a su cargo ocho títulos que le fueron asignados.

Lo mismo sucede con Pagliari, para quien tampoco será su debut con la agrupación. “Haré canciones de la época de Soda, como por ejemplo Persiana americana; y otras como Lago en el cielo, de su época solista. No las elegí yo, pero la propuesta me parece genial, además de que siempre es un placer cantar con la Camerata’, expreso el cantante, otro gran admirador de Gustavo. “Cerati ha musicalizado nuestras vidas a lo largo de toda su carrera, con Soda y sin Soda. Es todo un desafío interpretar sus canciones que aún siguen muy vigentes. Y siempre es un buen plan escucharlo, así que estamos ansiosos y deseamos que el público nos acompañe’, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Daniela y Federico, los sanjuaninos que hicieron la promo del momento

DATO

CERATI. CAMERATA SAN JUAN. Artistas invitados: Jimena Collado, Emmanuel Pagliari. Hoy, 20 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas $2000 en boletería y tuentrada.com