“La Camerata va a vivir siempre” El actual director de la mítica agrupación, Freddy Varela Montero dialogó con DIARIO DE CUYO.

La edición Nro. 43 del Mozarteum Argentino San Juan arrancará este jueves con la vuelta de la Camerata Bariloche al Auditorio Juan Victoria. Asimismo, la velada local representará el puntapié inicial de la agenda 2025 de la afamada agrupación.

Como director de esta orquesta de cámara en la actualidad, en la que también actúa como concertino, el violinista Freddy Varela Montero expresó a DIARIO DE CUYO que “para esta inauguración de temporada de la institución de la nuestra, pensamos un programa bastante desafiante’.

El músico chileno que se estableció en Buenos Aires luego de ganar el concurso para concertinos de la Orquesta Estable del Teatro Colón en 2010, comentó que el reto estará en la interpretación de Souvenir de Florencia de Tchaikovsky para sexteto de cuerdas, “una pieza muy brillante y alegre que muestra el virtuosismo de toda la Camerata’, destacó además de anunciar la ejecución de la Sonata Nro. 3 en do mayor de Rossini y el Concierto para dos violines en re menor de Bach. Todo esto en el marco de una noche en la que no sólo habrá música clásica de excelencia, sino también una minuciosa selección de tangos de Astor Piazzolla con arreglos de José Bragato y de emblemáticas composiciones de George Gershwin.

“Queremos aprovechar una sala tan linda como el Auditorio para poder buscar los sonidos más suaves porque uno apenas toca una cuerda con el arco ya se emite un sonido. Es maravillosa para la difusión de la música clásica y vamos con un sanjuanino que lleva muchos años en la Camerata como es el violinista Andrés Robuschi, concertino interino de la Sinfónica Nacional y acá parte de los segundos violines’, afirmó Varela, quien también es miembro del Cuarteto Soldi con el que regresará a suelo sanjuanino en julio próximo, haciendo referencia a que en el presente “hay un movimiento fantástico’ de este arte.

Para la Camerata es una de sus máximas atraer al público a las salas, destacó su conductor. “Uno generalmente piensa el programa para todo tipo de público, tanto para la platea que es más erudita, como para quien quizás fue a una función y le gustó, para los que nunca fueron a un concierto y para despertar el interés de los chicos que serán el futuro público o se convertirán en músicos’, como subrayó.

“Hay mucha movida cultural en San Juan. La música clásica seguirá siempre vigente, es como las obras de arte que nunca pasan de moda, que atraviesan los años y las épocas’, recalcó la batuta a cargo de la dirección de la Camerata.

“¿Cómo se encuentra posicionada la Camerata hoy? Es como todo, según las situaciones económicas. Por ejemplo, nuestra última gira fue el 2022, cuando estuvimos por Colombia, después de recorrer Guatemala, México, Ecuador, Paraguay, Perú… Tenemos la fortuna de que por el legado que dejaron sus fundadores, la Camerata sigue siendo una marca importante. Más allá de que hoy en día yo soy el director y después podrán venir otros así como nuevos integrantes, yo creo que la Camerata, de por sí, es como una institución’, definió el chileno para quien ese logro es “producto de lo que ha sido un gran esfuerzo, como mantenerse vigente a pesar de no contar con un apoyo económico fijo, estatal o lo que sea’, ya que es autogestiva desde sus orígenes.

“En un momento se tuvo el apoyo de un banco o alguna empresa privada que apoyaban a la Camerata para cumplir con sus invitaciones al exterior, lo que es lo más complejo. No es tanto pagar el cachet a los músicos sino los pasajes de avión. No se ha invertido tanto en cultura y muchas veces hay que salir a gestionar los pasajes. Es importante mantener el nombre de la Camerata y gracias a Damián Rovner que es nuestro manager, hemos podido hacerlo, él hace toda la labor de gestión, que es súper difícil’, comentó sobre la manera de encarar el trabajo como conjunto.

“Muchos de nosotros también tocamos en las principales orquestas de Buenos Aires como la del Teatro Colón, la Sinfónica, la Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta del Tango. Entonces, a veces, las programaciones de las orquestas no calzan con la nuestra. De repente, uno justo tiene un concierto y cuesta encontrar el momento en que podamos encontrarnos todos’, afirmó el responsable de la formación.

“En los últimos años, los músicos han hecho un tremendo esfuerzo porque como nosotros lo entendemos, la Camerata es como un legado que le pertenece a las próximas generaciones, es lo que queremos dejar cuando nos retiremos. Es la orquesta de cámara más famosa de y antigua de Sudamérica, y a veces hemos tenido que hacer funciones a borderaux sólo para mantener vivo el nombre’, indicó Varela en torno al “honor’ que significa conducir la Camerata.

“¿Cómo definir a la Camerata? Como un grupo humano maravilloso y un grupo de músicos excelentes que tienen la camiseta puesta como si fuese la selección argentina. La Camerata va a vivir siempre, pese a vivir épocas buenas y malas, como la vida misma. Pero cada vez que salimos a tocar, veo en el escenario a un equipo de leones’, reflexionó quien nunca se imaginó llegar a dirigir esta orquesta de cuerdas siendo tan joven, después de quedar estable en la Orquesta del Colón donde uno de los jurados fue justamente el fallecido Hasaj, a quien sucedió en 2012.

La Camerata Bariloche actuará este jueves a las 21:30 hs. en Auditorio Juan Victoria. Entrada: $12 mil en boletería del complejo y online en avantti.io

> Su historia

Creada en 1967 a partir de una iniciativa privada, la Camerata Bariloche tiene el mérito de ser la primera orquesta de cámara de Argentina que alcanzó reconocimiento internacional a través de actuaciones en América, Europa y Oriente dirigida desde su fundación por Alberto Lysy, a quien en los posteriores años lo sucedieron los maestros Rubén González, Elías Khayat, Fernando Hasaj y, en la actualidad, por Varela Montero.

Todos sus integrantes son prestigiosos por solistas pertenecientes al Teatro Colón, la Orquesta de Tango y la Filarmónica de Buenos Aires, quienes tienen en su repertorio obras famosas de la música clásica universal así como también piezas del gran compositor argentino Astor Piazzolla.

En estos 58 años de actividad ininterrumpida, la agrupación llevó a cabo más de 2.000 conciertos y 30 giras internacionales a lo largo de 35 países, presentándose como embajadores en las Olimpíadas Culturales de México y Munich, en la Expo-70 de Osaka (Japón), en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España), Festival Cervantino de México e incluso en el Centenario del Carnegie Hall (EE.UU.).

Por otro lado, la formación llevó la música argentina a compartir los escenarios más imponentes del mundo con Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, entre otras grandes figuras mundiales.