La celebración de la vida a través del arte Se trata de una propuesta que fusiona distintos lenguajes, creada por Noelia Di Laura.

Se llama Noelia Di Laura, nació en Buenos Aires, es licenciada en Artes Escénicas de la UNSAM, hace algunos años se radicó en San Luis y tal como se define en sus redes, es “una incansable e insistente trabajadora de las artes, amo todas sus manifestaciones me encanta mestizarlas brevemente para darle tintes diversos a cada situación’. Justamente desde esa mirada -y con tutoría de Gerardo Hochman, referente de las artes escénicas- creó Nella Vita, que estrenó en diciembre de 2023 con su espacio de entrenamiento artístico Les y que hoy, en el marco de su gira cuyana, podrá verse en San Juan. Allí, en esa apuesta, queda bien en evidencia el “mestizaje’ del que habla, que en este caso involucra teatro, acrobacia, poesía, pintura en vivo y danza, y donde también hay lugar para la palabra, entre otras cosas.

“Es un espectáculo de circo contemporáneo, circo-teatro, teatro físico, danza-teatro… es difícil encasillarla en un lugar porque tiene todas las artes escénicas. Sucede que uno va investigando ¿no?… Yo nací en el mundo de la danza, fui desde pequeña en la Escuela Nacional de Danzas, y un poco a la par también empecé con el teatro. Ya en la universidad hice artes escénicas con la focalización más en circo… Desde muy chica transité distintas ramas del arte, entonces a la hora de crear uno va combinando herramientas según lo necesite la obra y a mí me resulta muy placentero utilizar distintas técnicas para abordar distintas escenas y poder mezclarlas’, dijo a DIARIO DE CUYO Noelia. “Estamos en una era donde ya no podemos decir “esto es solo teatro” o “esto es solo danza”, hay que empezar a mestizar las artes, acortar esas brechas. Siempre habrá diferencias, pero cuando uno empieza a combinar los lenguajes el resultado es mucho más rico aún’, se explayó la artista, que hace tiempo ya transita este camino “Mi compañero, Pablo Fernández, es cantautor y cuando nos conocimos -yo tendría unos 20 años- empezamos a mezclar un poco la canción de autor con la danza y la acrobacia. Ese fue el primer mestizaje, me gustó que eso empezara a aparecer en los escenarios y seguí. Ya pasaron 16 años de eso y aquí estoy. Por ejemplo, el año pasado hice otra pieza con fotografía y video en la Universidad de los Comechingones’, sumó la autora e intérprete, que reconoce que le encanta romper moldes. “Algún conservador podrá decir “esto no es teatro, o no es circo, o no es danza” y está bueno también que se genere esta controversia que alimenta las búsquedas’, acotó la protagonista que comparte escena con Carla Marchesi y Fátima Crego.

En cuanto a la temática que aborda, la obra que cuenta con asistencia de dirección de Mayra Bolinaga Otero, musicalización de Pablo Fernández y vestuario de Maia Cano, está sustentada en un fuerte trabajo de investigación.

“Nella Vita, o En la vida, habla de la vida hasta el momento de la muerte, del recorrido de la vida desde una primera infancia respetada y acompañada; y cómo eso repercute en las distintas etapas, para poder transitarla como una celebración, más allá de todas las adversidades que puedan ir sucediendo’, explicó Di Laura. Para componerla, se rodeó de psicólogos, autores que abordan temas de infancia y crianza y hasta una doula (mujer que acompaña en el embarazo, parto y crianza).

“Es una obra muy profunda, pero es para todo público, incluso pueden ir niños. Cada uno va a conmoverse con distintas escenas según su lenguaje más cercano’, acotó antes de redondear: “Vamos a ver arte’.

* Obra y seminario

Con apoyo del INT y del ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, “Nella Vita’ se verá hoy a las 20 hs en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) e incluirá un conversatorio. Público general, $5000; artistas, docentes y estudiantes de artes, gratis. Además, Les brindará también un seminario intensivo de Suspensión Capilar, el viernes 25 de abril de 9 a 11 hs, en el Conte Grand (arancelado). Reservas e informes al 2665270178.